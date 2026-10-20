Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Après la BCL, Drew Thelwell rebondit en Europe Cup

Libéré par l'Hapoël Holon après la correction infligée par Cholet en BCL, Drew Thelwell continuera d'évoluer en Coupe d'Europe. L'ancien Béarnais signe chez le champion du Kosovo, et jouera la FIBA Europe Cup.
|
Résumé
Écouter
Après la BCL, Drew Thelwell rebondit en Europe Cup
Artisan de la montée de l'Elan Béarnais, Drew Thelwell disputera désormais l'Europe Cup
Crédit photo : Cécile Thomas
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Rapidement coupé par l'Hapoël Holon - après deux minutes et trente secondes de jeu en Basketball Champions League -, l'ancien Palois Drew Thelwell a trouvé un point de chute presque aussi rapidement.

Ambitionnant de jouer la Coupe d'Europe après la montée de l'EBPLO, l'Américano-Jamaïcain passe du tableau de BCL à celui de la FIBA Europe Cup. Il s'est engagé avec l'écurie kosovare de Trepca.


Ephémère joueur de Basketball Champions League

Le meneur de 24 ans disputera bien une compétition européenne cette saison, comme il le souhaitait. Mais pas celle à laquelle il aspirait initialement. Artisan du retour de l'Élan Béarnais en Betclic ELITE au terme des playoffs d'accession, le meneur américano-jamaïcain s'était engagé cet été avec l'Hapoël Holon, pour franchir un cap en Basketball Champions League.

PROFIL JOUEUR
Drew Thelwell
Drew THELWELL
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 24 ans (22/05/2002)
Nationalités:
logo usa.jpg
logo JAM.jpg
Stats 2026-2027 / Basketball Champions League
PTS
3
#274
REB
0
#334
PD
0
#340

Cependant, son expérience en Israël a tourné court. Utilisé seulement 2 minutes et 30 secondes lors du revers concédé contre Cholet Basket (79-99), il a fait les frais de la réorganisation tactique express de Holon, qui a préféré réattribuer son spot de joueur étranger à un intérieur de métier.

LIRE AUSSI

En Europe Cup, avec d'autres anciens de LNB

C'est désormais au Kosovo, au BC Trepca, que rebondit désormais Drew Thelwell. Tenant du titre en Superliga kosovare, le club de la ville de Mitrovica est aussi engagé en FIBA Europe Cup. Une compétition que Trepca aborde avec un bilan à l'équilibre après deux matchs, avec une défaite inaugurale contre Patras puis un succès sur Split.

BC Trepca

Derniers résultats

DateMatch
07/10/2026BC Trepca 77 - 91 Promitheas Patras
14/10/2026Split 69 - 78 BC Trepca

Prochains matchs

DateMatch
21/10/2026BC Trepca - BK Opava
28/10/2026BC Batumi 2010 - BC Trepca

Sa signature intervient dans un contexte surprenant, puisque le meilleur marqueur de l'équipe, Kevin Bracy-Davis fait dans le même temps ses valises... Sans le MVP du dernier match en date de Trepca, l'ancien Palois retrouvera tout de même d'anciennes têtes du championnat de France.

A commencer par un autre ancien Béarnais : Matt Mobley. L'arrière américain JaCori Payne, passé à Nantes et Aix-Maurienne, est lui aussi de la partie.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

BC Trepca
BC Trepca
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit