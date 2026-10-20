Rapidement coupé par l'Hapoël Holon - après deux minutes et trente secondes de jeu en Basketball Champions League -, l'ancien Palois Drew Thelwell a trouvé un point de chute presque aussi rapidement.

Ambitionnant de jouer la Coupe d'Europe après la montée de l'EBPLO, l'Américano-Jamaïcain passe du tableau de BCL à celui de la FIBA Europe Cup. Il s'est engagé avec l'écurie kosovare de Trepca.

Ephémère joueur de Basketball Champions League

Le meneur de 24 ans disputera bien une compétition européenne cette saison, comme il le souhaitait. Mais pas celle à laquelle il aspirait initialement. Artisan du retour de l'Élan Béarnais en Betclic ELITE au terme des playoffs d'accession, le meneur américano-jamaïcain s'était engagé cet été avec l'Hapoël Holon, pour franchir un cap en Basketball Champions League.

PROFIL JOUEUR Drew THELWELL Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 24 ans (22/05/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 3 #274 REB 0 #334 PD 0 #340

Cependant, son expérience en Israël a tourné court. Utilisé seulement 2 minutes et 30 secondes lors du revers concédé contre Cholet Basket (79-99), il a fait les frais de la réorganisation tactique express de Holon, qui a préféré réattribuer son spot de joueur étranger à un intérieur de métier.

En Europe Cup, avec d'autres anciens de LNB

C'est désormais au Kosovo, au BC Trepca, que rebondit désormais Drew Thelwell. Tenant du titre en Superliga kosovare, le club de la ville de Mitrovica est aussi engagé en FIBA Europe Cup. Une compétition que Trepca aborde avec un bilan à l'équilibre après deux matchs, avec une défaite inaugurale contre Patras puis un succès sur Split.

Sa signature intervient dans un contexte surprenant, puisque le meilleur marqueur de l'équipe, Kevin Bracy-Davis fait dans le même temps ses valises... Sans le MVP du dernier match en date de Trepca, l'ancien Palois retrouvera tout de même d'anciennes têtes du championnat de France.

A commencer par un autre ancien Béarnais : Matt Mobley. L'arrière américain JaCori Payne, passé à Nantes et Aix-Maurienne, est lui aussi de la partie.