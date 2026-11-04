Après la NBA, Patty Mills joue à "un sport complètement différent" à l'ASVEL en EuroLeague

Après 15 ans de NBA, Patty Mills a réalisé, au printemps dernier, un grand saut en deux temps. La légende du basket FIBA a en effet rallié l'Europe en mars 2026, à Tenerife d'abord, tournant une page américaine lourde d'un millier de matchs.

Ses premiers mois en Espagne, où il a disputé la Liga mais aussi la Basketball Champions League jusqu'au Final Four, n'étaient finalement qu'un palier. Mills a en effet quitté la BCL pour l'EuroLeague à l'été, rejoignant l'ASVEL de son ancien coéquipier chez les Spurs : Tony Parker.

Avec quelques semaines d'excellence européenne au compteur, l'Australien s'est penché, chez nos confrères serbes de Mozzart Sport, sur cette découverte de l'EuroLeague, mais aussi des différences importantes avec le jeu qu'il a fréquenté pendant quinze ans outre-Atlantique.

« Je profite de chaque instant en EuroLeague »

Du propre aveu du champion NBA 2014, la velléité de découvrir l'EuroLeague était sincère, et vive depuis un moment. « J'ai toujours eu une grande volonté de m'essayer en EuroLeague, et tout ce qui va avec. J'en profite vraiment à chaque instant », sourit-il.

Une détermination déjà vérifiée au cœur de l'été villeurbannais. Alors que l'ASVEL avait été contrainte de revoir ses plans de recrutement, l'Australien avait fait le choix de maintenir son engagement, par-delà les baisses budgétaires. Son lien indéfectible à son président-entraîneur Tony Parker, avait sans doute fait pencher la balance également

« Deux sports complètement différents »

Sur le parquet, l'adaptation de l'Australien a été très rapide. Sur 8 rencontres d'EuroLeague, Patty Mills tourne à 15,1 points de moyenne, à 55,3 % aux tirs (dont 47,5 % à 3-points), mais aussi 2,3 passes décisives, en seulement 21 minutes de jeu. Décisif plusieurs fois, comme contre Baskonia ou le Partizan Belgrade, Mills démontre qu'il peut aussi être une menace de premier plan en Europe.

PROFIL JOUEUR Patty MILLS Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 38 ans (11/08/1988) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 15,1 #12 REB 0,6 #277 PD 2,3 #71

Interrogé par nos confrères de Mozzart Sport sur les similitudes entre les parquets NBA et ceux européens, le meneur s'est montré très catégorique. « Honnêtement, ces deux choses [le jeu EuroLeague et le jeu NBA, ndlr.] ne peuvent absolument pas se comparer. On a l'impression qu'il s'agit de deux sports complètement différents ! En ce qui me concerne, le fait d'avoir joué pour la sélection nationale pendant de nombreuses années m'a beaucoup aidé. Les compétitions FIBA m'ont en quelque sorte préparé à cet arbitrage, cette pression et ces règles, mais jouer en EuroLeague est une expérience totalement nouvelle. »

Heureux de cette découverte, Mills avoue désormais pouvoir s'y maintenir pour quelques années encore. Avec un objectif précis en tête : être affûté pour les prochaines échéances de sélection, dont les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.