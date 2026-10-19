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Un champion de NM1 prend la direction de la Slovaquie

Passé par les Metropolitans en Nationale Masculine 1 lors de la saison 2025-2026, le pivot serbe Tarik Bruncevic (2,05 m, 30 ans) va poursuivre sa carrière en Slovaquie, sous les couleurs des Košice Wolves. Une nouvelle destination pour l'intérieur, initialement annoncé du côté de Rabotnicki, en Macédoine du Nord.
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Résumé
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Un champion de NM1 prend la direction de la Slovaquie
Après les Metropolitans en NM1, Tarik Bruncevic prend la direction de la Slovaquie
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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Tarik Bruncevic change de championnat. Après une saison passée en France avec les Metropolitans, le pivot serbe prend la direction de la Slovaquie, où son recrutement par les Košice Wolves, pensionnaires de la Tipos SBL, a été rapporté.

Un ancien des Metropolitans pour renforcer la raquette de Košice

Âgé de 30 ans et mesurant 2,05 m, l'intérieur devait initialement rejoindre Rabotnicki, club évoluant dans le championnat de Macédoine du Nord. C'est finalement vers Košice que s'oriente la suite de sa carrière.


Cette arrivée permet au club slovaque d'ajouter un intérieur disposant d'une expérience récente dans le championnat français de troisième division. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, il a compilé 18 points, 3 rebonds et 2 passes en 30 minutes et son équipe s'est imposée 84 à 79 contre l'Inter Basket Bratislava ce samedi 17 octobre. Kosice est actuellement à 2 victoires pour 3 défaites en première division slovaque.

Une dernière saison à 8,9 points avec les Metropolitans

Lors de l'exercice 2025-2026, Tarik Bruncevic portait les couleurs des Metropolitans en NM1.

PROFIL JOUEUR
Tarik Bruncevic
Tarik BRUNCEVIC
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 30 ans (09/11/1995)
Nationalités:
logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
8,9
#159
REB
3,4
#154
PD
1,5
#178

Le Serbe avait terminé la saison 2025/2026 avec des moyennes de 8,9 points, 3,4 rebonds et 1,5 passe décisive par rencontre. Son équipe avait décroché l'accession en ELITE 2 à la fin de l'exercice en terminant champion de Nationale 1.

Avant son passage dans l'Hexagone, il avait évolué en Serbie, en Roumanie, en Slovénie et en Russie. La Slovaquie sera donc son sixième pays.

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