Un champion de NM1 prend la direction de la Slovaquie
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Tarik Bruncevic change de championnat. Après une saison passée en France avec les Metropolitans, le pivot serbe prend la direction de la Slovaquie, où son recrutement par les Košice Wolves, pensionnaires de la Tipos SBL, a été rapporté.
Un ancien des Metropolitans pour renforcer la raquette de Košice
Âgé de 30 ans et mesurant 2,05 m, l'intérieur devait initialement rejoindre Rabotnicki, club évoluant dans le championnat de Macédoine du Nord. C'est finalement vers Košice que s'oriente la suite de sa carrière.
Cette arrivée permet au club slovaque d'ajouter un intérieur disposant d'une expérience récente dans le championnat français de troisième division. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, il a compilé 18 points, 3 rebonds et 2 passes en 30 minutes et son équipe s'est imposée 84 à 79 contre l'Inter Basket Bratislava ce samedi 17 octobre. Kosice est actuellement à 2 victoires pour 3 défaites en première division slovaque.
Une dernière saison à 8,9 points avec les Metropolitans
Lors de l'exercice 2025-2026, Tarik Bruncevic portait les couleurs des Metropolitans en NM1.
Le Serbe avait terminé la saison 2025/2026 avec des moyennes de 8,9 points, 3,4 rebonds et 1,5 passe décisive par rencontre. Son équipe avait décroché l'accession en ELITE 2 à la fin de l'exercice en terminant champion de Nationale 1.
Avant son passage dans l'Hexagone, il avait évolué en Serbie, en Roumanie, en Slovénie et en Russie. La Slovaquie sera donc son sixième pays.