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Après la Russie, Dominic Artis retrouve le Kosovo : l'ancien Strasbourgeois au secours d'un club emblématique en crise

International kosovar, Dominic Artis retrouve son pays d'adoption pour un nouveau challenge de club cette fois. L'ancien arrière de la SIG Strasbourg rejoint les rangs d'un mythique club local, qui a perdu son lustre depuis plusieurs mois…
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Après la Russie, Dominic Artis retrouve le Kosovo : l'ancien Strasbourgeois au secours d'un club emblématique en crise
Dominic Artis tentera de redresser la saison d'un géant du Kosovo
Crédit photo : Cécile Thomas
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Parti loin de l'Alsace après une fin d'aventure terne sous le maillot de la SIG, Dominic Artis relève un nouveau défi dans son pays d'adoption.


International kosovar, l'arrière né aux États-Unis rejoint les rangs d'un des géants historiques du Kosovo : le KB Peja. Au terme d'une pige en Russie, l'ancien Strasbourgeois aura la lourde tâche de contribuer au redressement de ce géant endormi, qui traverse une zone de turbulences prolongée en tout point...

Fin d'aventure sous tension à Strasbourg

Arrivé à Strasbourg lors de l'été 2024, Dominic Artis n'aura jamais véritablement endossé le statut de leader qui lui était accolé. Malgré des statistiques en apparence honorables (13,5 points à 42,3% aux tirs, 2,7 rebonds et 3,5 passes décisives en 29 rencontres de Betclic ÉLITE), le natif d'Auckland a surtout été éprouvé durant tout l'exercice 2024-2025.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Dominic Artis.jpg
Dominic ARTIS
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 33 ans (07/07/1993)
Nationalités:
logo usa.jpg
Kosovo-logo.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
13,5
#19
REB
2,7
#109
PD
3,5
#26

Maladroit derrière l'arc (27,5% de réussite sur plus de 5 tentatives par match) et balle en main, Artis avait été pointé du doigt lors de la crise sportive des Alsaciens, qui avait coûté le poste d'entraîneur à Laurent Vila.

Resté inamovible jusqu'au bout en raison de son salaire important et de l'absence de portes de sortie, Artis avait également été perturbée par une blessure aux abdominaux, contractée lors d'un rassemblement avec la sélection du Kosovo en novembre 2024.

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Pour tourner la page, l'arrière avait rallié la VTB League et la formation sibérienne de l'Enisey Krasnoyarsk à l'automne 2025. Une expérience salvatrice dans sa reprise de confiance, confortée par un bref crochet au Liban.

KB Peja, un géant des Balkans en pleine tempête

C'est désormais au Kosovo que Dominic Artis pose à nouveau ses bagages. Détenteur du passeport local et international sous la direction de Jean-Denys Choulet, l'arrière rejoint le KB Peja, l'un des clubs les plus titrés et populaires du pays.

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Titré en championnat en 2023 et vainqueur de la Liga Unike en 2022, le club traverse cependant une grave crise institutionnelle et sportive. Peja n'a enregistré que 2 victoires en 7 journées de championnat, et a vu son aventure européenne prendre fin dès les qualifications de la FIBA Europe Cup, après deux lourdes défaites face au Dinamo Bucarest (58-96 et 83-105).

En coulisses, la tension est palpable : le directeur sportif a remis la faute sur l'effectif incohérent construit par son entraîneur, ou plutôt ex-entraîneur puisque celui-ci a été limogé avec tout son staff. Dominic Artis aura la lourde charge d'insuffler un peu d'allant, d'élan à Peja, et pourquoi pas sauver la saison.

Entrée dans le très grand bain dès ce samedi, sans se mouiller la nuque, avec un derby direct face au Sigal Prishtina !

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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