Après le titre à Monaco, un huitième club d'EuroLeague pour Nemanja Nedović ?

Dernier champion de France 2026 à ne pas avoir refoulé les parquets depuis le titre de l'AS Monaco, Nemanja Nedović aurait enfin trouvé un nouveau point de chute. En conflit ouvert avec son club employeur de l'Etoile Rouge de Belgrade - qui l'avait déjà cédé en prêt à l'ASM l'an dernier -, l'international serbe serait en passe de renforcer les rangs du Maccabi Tel-Aviv, selon le média local Sport5.

Nedović découvrirait ainsi un huitième club d'EuroLeague, après Belgrade, Monaco ou encore Milan et le Panathinaïkos.

Le Maccabi sous la pression du résultat et des blessures

Auteur d'un début de campagne d'EuroLeague laborieux, qui le voit pointer à la 15e place (2 victoires pour 5 défaites), le Maccabi Tel-Aviv doit désormais faire face à une tuile majeure : la blessure d'Iffe Lundberg. L'arrière danois (7,7 points, 2,5 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes) manquera plusieurs semaines de compétition, ce qui pousse le board hébreu à explorer le marché.

Invité à réagir chez nos confrères, l'entraîneur du Maccabi Oded Kattash, n'a aucunement cherché à cacher l'intérêt de sa direction pour Nedović. Ses 12 saisons et 264 matchs d'EuroLeague plaident pour le Serbe. « Il est l'un des joueurs qui se trouvent sur notre liste. Je ne veux pas entrer dans le débat de sa situation contractuelle. Nous allons nous asseoir et prendre des décisions », temporise Kattash.

Un point de non-retour avec l'Étoile Rouge

Cette prise de contact tombe à point nommé pour le joueur de 35 ans, englué dans une crise ouverte avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Bien que lié contractuellement au club serbe pour une dernière saison, Nedović avait déjà publiquement scellé son avenir cet été, dans le podcast Kole Point.

Après le « rêve d'enfant » exaucé en portant le maillot de son club de cœur, l'expérience a viré aux ressentiments et à l'amertume. Cela en raison de promesses non tenues par ses dirigeants, selon le joueur.

« On s'était mis d'accord pour trois ans supplémentaires, en deux minutes seulement. Mais quelque chose a changé en juin... On me racontait une chose et on en faisait une autre derrière mon dos, avec des délais constants ».

Une rupture définitive scellée, et surtout mise en mots : « Si quelqu'un vous montre ne serait-ce qu'une once de manque de respect une fois, il le fera une deuxième fois. Pour ce qui est de ma carrière de joueur, le retour à l'Étoile Rouge est une histoire terminée ». Ambiance dans la capitale serbe...

Lieutenant précieux à Monaco

Sous les couleurs de l'AS Monaco la saison dernière, Nemanja Nedović a pourtant prouvé son efficacité. Aux côtés de Mike James ou encore Élie Okobo, le Serbe s'est mué en un lieutenant modèle du quadruplé national (Betclic ÉLITE, Coupe de France, Leaders Cup et SuperCoupe). Au terme du match 5 à Paris, le MVP des Finales Élie Okobo lui avait d'ailleurs rendu un hommage appuyé, saluant l'un des « soldats » cruciaux du titre de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Nemanja NEDOVIC Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 35 ans (16/06/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,3 #105 REB 1,8 #172 PD 3 #47

Alors que le club israélien a disputé l'ensemble de ses matchs européens à domicile à Belgrade au cours des trois dernières saisons, le Maccabi vient tout juste de déménager sa résidence européenne vers Chypre. Nedović rate donc de peu l'occasion d'évoluer dans sa ville natale sous les couleurs du Maccabi ; mais pas celle de refouler les parquets d'EuroLeague, après quatre mois sans la moindre compétition.