Après Maxime Raynaud, au tour de Noah Penda de se blesser en pré-saison...

La saison dernière, le contingent de joueurs français en NBA avait dénoté par sa bonne santé générale. Ce qui avait permis à nombre d’entre eux d’obtenir des minutes, en remplacement des blessures au sein de leur équipe. Sur cette pré-saison 2026/27, c’est l’inverse qui est en train de se passer.

PROFIL JOUEUR Noah PENDA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 199 cm Âge: 21 ans (07/01/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 4,3 #435 REB 3 #257 PD 2,3 #172

Rechute d'une blessure connue

Car tout juste une semaine après Maxime Raynaud, c’est au tour d’un autre sophomore tricolore de se blesser sur un mouvement anodin en pré-saison : Noah Penda (1,99 m, 21 ans). Lors du quatrième et dernier match de pré-saison du Magic d’Orlando, à seulement cinq jours de la reprise de la saison régulière, l’ancien Manceau est sorti sur blessure.

Deux minutes après son entrée en jeu dans le premier quart-temps, il est reparti aux vestiaires se soigner. Selon la communication de son équipe, c’est une “raideur à l’ischio-jambier” qui l’a privé de la fin du match. Soit… la même blessure qui l’avait empêché de prendre part au début du camp d’entraînement.

C’est sur une course que Penda s’est blessé. En partant en contre-attaque après avoir intercepté un ballon, quelque chose a lâché à l’arrière de sa cuisse droite, qu'il s'est tout de suite tenue. Stoppant sa course, l’ex-protégé de Guillaume Vizade a lâché le ballon, s’est mis à boiter, et s’est tout de suite dirigé vers les vestiaires. Grimaçant de douleur, on le voit s’énerver à la caméra, comprenant que c’est une ancienne blessure qui ressurgit.

Mais c'est quoi cette pré-saison ??



Après Max Raynaud c'est Noah Penda qui se fait les ischios sérieux ?? Match terminé après 2 minutes



(il s'était déjà blessé là pendant le training camp....) pic.twitter.com/y9b8d4da2a — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) 17 octobre 2026

Attendre le diagnostic

Il est bien sûr trop tôt pour effectuer un diagnostic et évaluer une durée d’indisponibilité. Le coach Sean Sweeney lui-même ne s’y est pas risqué en conférence de presse, expliquant juste que le Français allait être évalué par les médecins, tout comme ses coéquipiers Franz Wagner et Jase Richardson, aussi touchés. Le comble pour le Magic, qui voit trois de ses joueurs se blesser avant la saison, et les fantômes du passé ressurgir.

Pour Noah Penda, cette deuxième saison NBA était primordiale. Après avoir joué 59 matchs sur 82 avec 13 minutes de moyenne sur sa saison rookie, le champion d’Europe U20 avait perdu beaucoup de poids cet été, dans une volonté d’être plus bondissant et rapide sur le parquet. Il peut prétendre à une vraie place dans la rotation du nouveau coach du Magic, si tant est qu’il reste en bonne santé.

Reste maintenant à espérer une bonne nouvelle comme pour Maxime Raynaud, qui n’est éloigné des terrains que pendant deux semaines, alors qu’on pouvait craindre plusieurs mois. Selon la gravité, une blessure aux ischios-jambiers peut aller d’une semaine d’absence (micro-déchirure) à plusieurs mois (rupture complète). C’est ce qui sera mesuré dans les prochains jours pour Penda.