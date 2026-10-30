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Après son carton contre Fenerbahçe, Théo Maledon stoppé par une blessure au genou

Théo Maledon (25 ans, 1,95 m) souffre d'une entorse du genou droit après la victoire du Real Madrid face au Fenerbahçe (95-76), jeudi 29 octobre en EuroLeague. Une mauvaise nouvelle pour le meneur français, auteur de 26 points lors de cette rencontre et récemment élu MVP du mois d'octobre en championnat espagnol.
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Après son carton contre Fenerbahçe, Théo Maledon stoppé par une blessure au genou
MVP en Espagne, blessé en EuroLeague : la semaine contrastée de Théo Maledon
Crédit photo : Real Madrid Basket
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La belle soirée de Théo Maledon (1,93 m, 25 ans) face au Fenerbahçe a finalement laissé place à l'inquiétude. Au lendemain du succès madrilène (95-76), les examens médicaux ont révélé une entorse du genou droit pour l'international français.

Une entorse du genou droit confirmée après les examens

Le joueur avait été victime d'une mauvaise réception pendant la rencontre, avant de regagner le banc en boitant. Il avait néanmoins pu reprendre sa place sur le parquet et terminer la partie.

PROFIL JOUEUR
theo_maledon_2026-2027_profile.png
Théo MALEDON
Poste(s): Meneur
Taille: 193 cm
Âge: 25 ans (12/06/2001)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
16,3
#6
REB
4
#49
PD
5,2
#7

Pour le moment, aucune durée précise d'indisponibilité n'a été officiellement établie. Son retour à la compétition dépendra de l'évolution de sa blessure.

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Une blessure au moment où Maledon enchaînait les performances

Ce contretemps intervient alors que l'ancien joueur de l'ASVEL réalisait un excellent début de saison sous les couleurs madrilènes.

Jeudi soir, face au Fenerbahçe, Théo Maledon a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points, 7 rebonds et 2 passes décisives en 24 minutes. Le meneur français avait notamment réussi 3 de ses 4 tentatives à 3-points et converti 11 de ses 12 lancers francs.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
26
PTS
7
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
REA
95 76
FEN

Quelques jours auparavant, il avait également été désigné MVP du mois d'octobre en Liga Endesa. Une distinction obtenue grâce à ses performances lors des cinq premières journées du championnat espagnol, avec des moyennes de 18,4 points et 5,2 passes décisives.

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Le Real Madrid, qui reste sur dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, devra désormais composer avec l'incertitude entourant la disponibilité de son meneur. Les Madrilènes doivent notamment recevoir le Panathinaïkos le mercredi 4 novembre en EuroLeague.

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