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Après Théo Maledon, le Real Madrid perd un autre meneur star "pour une durée indéterminée" !

EuroLeague - Les ennuis s'accumulent au Real Madrid. Son infirmerie se remplit d'un nouveau meneur phare, après Théo Maledon. Pedro Martinez ne peut compter que sur un seul poste 1 de métier...
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Après Théo Maledon, le Real Madrid perd un autre meneur star "pour une durée indéterminée" !
Facundo Campazzo est à son tour forfait au Real Madrid
Crédit photo : Pol Puertas - ACB Photo
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À la veille d'une réception corsée du Panathinaïkos, le Real Madrid continue de perdre des plumes. Déjà confrontée aux blessures de Mikael Jantunen ou encore Usman Garuba, la Maison Blanche a perdu, en l'espace d'une semaine, deux meneurs très importants de sa rotation.

Théo Maledon voit en effet Facundo Campazzo le rejoindre à l'infirmerie, "sans délai" pour un retour, déplore l'entraîneur Pedro Martinez chez nos confrères espagnols de AS.

Le technicien espagnol ne peut compter plus que sur un seul meneur de métier : Andres Feliz. La coupe est presque pleine pour les Merengues, qui explorent toutes les issues possibles pour se sortir de cette crise.

Un pépin musculaire pour Campazzo

Touché à la jambe, Facundo Campazzo est contraint de s'arrêter, sans que le staff médical ne puisse se prononcer sur la durée exacte de son indisponibilité. « C'est une blessure musculaire à une jambe. Surcharge ou déchirure ? Je ne sais pas... Nous ne comptons pas sur lui, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas plus d'informations et je ne peux pas m'avancer sur les délais », avouait Pedro Martinez auprès du quotidien AS.

PROFIL JOUEUR
facundo_campazzo_2026-2027_profile.png
Facundo CAMPAZZO
Poste(s): Meneur
Taille: 181 cm
Âge: 35 ans (23/03/1991)
Nationalités:
argentine.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
9,7
#76
REB
2,3
#134
PD
4,9
#10

Une incertitude lourde de conséquences pour le club madrilène... Car l'absence du double champion d'EuroLeague (9,7 points et 4,9 passes de moyenne par match européen cette saison) s'ajoute à celle de Théo Maledon. Le Normand, MVP du mois d'octobre en Liga et auteur d'une sortie à 26 face au Fenerbahçe, a lui aussi été stoppé net fin octobre.

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Ces deux forfaits cumulés font d'Andres Feliz l'unique spécialiste du poste 1 disponible.

L'infirmerie déborde, deux prêts réévalués

L'hécatombe ne touche pas uniquement la ligne arrière. Et la liste des indisponibles madrilènes est particulièrement impressionnante, après seulement un mois de saison : Gabriel Deck sera absent pour au moins quatre mois, après son opération à l'épaule gauche.

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S'y ajoute l'international espagnol Usman Garuba, mais aussi l'ancien Parisien Mikael Jantunen, victime tout récemment d'une rupture complète de l'aponévrose plantaire du pied gauche...

Face à cette pénurie de personnel, la direction du Real Madrid s'active en coulisses pour réajuster son effectif. Le prêt de l'arrière ukrainien Max Shulga (sollicité en BCL) pourrait être gelé ou suspendu.

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Par ailleurs, le club madrilène tente d'annuler le prêt d'Eli John Ndiaye, actuellement à Badalone. "C'est un joueur que j'aimerais récupérer, mais ce n'est pas si simple et les deux clubs en discutent", a reconnu Pedro Martinez.

D'ici-là, face à la puissance de feu du Panathinaïkos, la profondeur du banc merengue sera testée comme jamais !

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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