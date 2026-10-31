Après Théo Maledon, un ancien du Paris Basketball gravement blessé au Real Madrid

La victoire du Real Madrid face au Fenerbahçe, jeudi 29 octobre en EuroLeague, laisse des traces. Après avoir annoncé une entorse du genou droit de Théo Maledon, le club madrilène a confirmé une autre blessure, potentiellement lourde de conséquences, concernant Mikael Jantunen (2,04 m, 26 ans).

Parte médico de Jantunen.https://t.co/07h2EIiYry — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 30 octobre 2026

Mikael Jantunen victime d'une rupture complète de l'aponévrose plantaire

L'international finlandais souffre d'une rupture complète de l'aponévrose plantaire du pied gauche, diagnostiquée à l'issue des examens réalisés par le service médical du Real Madrid.

Le club espagnol n'a communiqué aucune durée d'indisponibilité, précisant simplement que l'évolution de sa blessure restait à surveiller

Jantunen avait dû quitter ses partenaires dès le deuxième quart-temps de la rencontre face à son ancien club, le Fenerbahçe. Il n'était pas revenu sur le parquet par la suite. Son entraîneur Pedro Martínez avait exprimé son inquiétude dès la fin du match, avant même de connaître le diagnostic définitif.

PROFIL JOUEUR Mikael JANTUNEN Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 26 ans (20/04/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 6,3 #143 REB 2,6 #115 PD 1 #172

Un ancien champion de France avec le Paris Basketball

Bien connu du public français, Mikael Jantunen a porté les couleurs du Paris Basketball entre 2023 et 2025. Il a notamment participé à la conquête de l'EuroCup en 2024, avant de remporter le championnat de France en 2025.

Parti ensuite au Fenerbahçe, l'ailier-fort finlandais a rejoint le Real Madrid durant l'été 2026, avec un contrat de deux saisons, jusqu'en juin 2028.

Avant cette blessure, il affichait une moyenne de 6,3 points et 2,6 rebonds lors de ses neuf premières apparitions en EuroLeague cette saison.

Pour le Real Madrid, cette nouvelle indisponibilité constitue un deuxième coup dur en l'espace de quelques heures. Théo Maledon souffre, lui, d'une entorse du genou droit, également contractée face au Fenerbahçe. Les deux joueurs viennent ainsi s'ajouter à une infirmerie madrilène déjà bien remplie.

À ce stade, aucune date de retour officielle n'a été annoncée pour Mikael Jantunen.