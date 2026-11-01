Armel Traore en double-double, le quatuor français d’Ulm retrouve la victoire en championnat
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La mauvaise série est terminée pour ratiopharm Ulm. Après quatre revers consécutifs en Bundesliga, le club allemand a renoué avec la victoire devant son public, en dominant Oldenburg lors de la septième journée (81-65). Un succès important pour les hommes de Ty Harrelson, qui ont fait la différence grâce à un deuxième quart-temps particulièrement abouti (26-12).
ratiopharm Ulm 81 - 65 EWE Baskets Oldenburg · EasyCredit BBL 2026-2027 · 31/10/2026
Leaders
|ratiopharm Ulm
|EWE Baskets Oldenburg
|PTS
|Michael Rataj 23
|Seth Hinrichs 18
|REB
|Armel Traoré 10
|Demajeo Wiggins 11
|PD
|Marvin Heckel 5
|Zachary Ensminger 5
Statistiques d'équipe
|ratiopharm Ulm
|EWE Baskets Oldenburg
|TIRS
|43,6 %
|38,1 %
|3PTS
|4/19
|4/21
|LF
|29/36
|13/27
|REB
|41
|39
|RO
|15
|20
Premier double-double de la saison pour Armel Traoré, Meissa Faye se montre en défense
Dans cette rencontre, le contingent français d'Ulm s'est particulièrement illustré. À commencer par Armel Traoré, auteur de son premier double-double de la saison avec 10 points à 5/7 aux tirs et 10 rebonds, plus 1 interception et 2 contres (20 d’évaluation en seulement 18 minutes). Sa meilleure prestation individuelle de la saison en championnat.
Armel Traoré (ratiopharm Ulm) - Meïssa Faye (ratiopharm Ulm)
|Armel Traoré
|Meïssa Faye
|PTS
|10
|8
|REB
|10
|3
|PD
|0
|0
|IN
|1
|4
|CO
|2
|0
Particulièrement intense en défense, son coéquipier Meissa Faye - lui aussi titulaire - a apporté 8 points, 3 rebonds et… 4 interceptions en moins de 23 minutes !
En sortie de banc, Lucas Fischer a démontré sa récente progression avec 5 points à 100 % aux tirs et 3/4 aux lancers, plus 2 rebonds et 1 interception en 12 minutes.
Moins en vue, Adam Atamna s’est montré muet en attaque (0/5 aux tirs) mais il termine avec 3 rebonds et 1 passe décisive en 17 minutes.
Lucas Fischer (ratiopharm Ulm) - Adam Atamna (ratiopharm Ulm)
|Lucas Fischer
|Adam Atamna
|PTS
|5
|0
|REB
|2
|3
|PD
|0
|1
|IN
|1
|0
|CO
|0
|0
Pour l’emporter, Ulm a également pu compter sur Michael Rataj, auteur de 23 points et 9 rebonds en 33 minutes, ainsi que Simisola Shittu (13 points, 5 rebonds) et Ibi Watson (12 points).
Les deux coachs expulsés !
Au-delà de la performance offensive, Ulm a surtout retrouvé de l'intensité défensive. Après avoir encaissé 20 points dans le premier quart-temps, les Allemands ont considérablement resserré les rangs, limitant Oldenburg à seulement 12 points dans le deuxième acte. Les visiteurs n'ont ensuite jamais réussi à reprendre les commandes.
A noter que la fin de rencontre a été particulièrement animée avec l'expulsion des deux entraîneurs après une altercation, puis celle de Tylan Pope pour un coup de tête sur… Michael Rataj.
Avec ce troisième succès en sept journées (3 victoires, 4 défaites), Ulm met en tout cas fin à sa mauvaise série en championnat et peut désormais se tourner vers son prochain rendez-vous européen, face à Bahcesehir en EuroCup.
Derniers résultats
|Date
|Match
|14/10/2026
|ratiopharm Ulm 102 - 93 Bosna Sarajevo
|21/10/2026
|PAOK 87 - 78 ratiopharm Ulm
|25/10/2026
|ALBA Berlin 98 - 82 ratiopharm Ulm
|27/10/2026
|Lietkabelis Panevezys 68 - 86 ratiopharm Ulm
|31/10/2026
|ratiopharm Ulm 81 - 65 EWE Baskets Oldenburg
Prochains matchs
|Date
|Match
|03/11/2026
|ratiopharm Ulm - Bahcesehir
|07/11/2026
|Rostock Seawolves - ratiopharm Ulm
|11/11/2026
|Roma Basketball - ratiopharm Ulm
|14/11/2026
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|BC Balkan - ratiopharm Ulm