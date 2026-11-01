Arnaud Tessier après la défaite du Limoges CSP : « On a ce manque de confiance parce que nous ne sommes pas dans une dynamique positive »

Le Limoges CSP s’est incliné à domicile face à Boulazac, au terme d’un match à suspense. Les joueurs d'Arnaud Tessier ont pourtant cru tenir leur deuxième victoire de la saison, avant de céder en prolongation (89-99). Alors que Gavin Ware venait de donner l'avantage aux Limougeauds dans les dernières secondes, Shannon Bogues a égalisé à 3-points à neuf secondes du terme (78-78). Le Boulazac Basket Dordogne a ensuite pris le dessus dans les cinq minutes supplémentaires, infligeant au CSP une quatrième défaite de rang.