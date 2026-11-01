Arnaud Tessier après la défaite du Limoges CSP : « On a ce manque de confiance parce que nous ne sommes pas dans une dynamique positive »
Arnaud Tessier a reconnu le manque de confiance de son équipe après la défaite du Limoges CSP face à Boulazac (89-99, a.p.), samedi 31 octobre à Beaublanc. Battus pour la quatrième fois consécutive en Betclic ÉLITE, les Limougeauds ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras. Leur entraîneur appelle également les supporters à continuer de soutenir ses joueurs malgré les résultats.
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Le public du Limoges CSP commence à s'impatienter après un très mauvais début de saison
Crédit photo : Limoges CSP - Quentin Berbey
Le Limoges CSP s’est incliné à domicile face à Boulazac, au terme d’un match à suspense. Les joueurs d'Arnaud Tessier ont pourtant cru tenir leur deuxième victoire de la saison, avant de céder en prolongation (89-99). Alors que Gavin Ware venait de donner l'avantage aux Limougeauds dans les dernières secondes, Shannon Bogues a égalisé à 3-points à neuf secondes du terme (78-78). Le Boulazac Basket Dordogne a ensuite pris le dessus dans les cinq minutes supplémentaires, infligeant au CSP une quatrième défaite de rang.
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