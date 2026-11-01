Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Arnaud Tessier après la défaite du Limoges CSP : « On a ce manque de confiance parce que nous ne sommes pas dans une dynamique positive »

Arnaud Tessier a reconnu le manque de confiance de son équipe après la défaite du Limoges CSP face à Boulazac (89-99, a.p.), samedi 31 octobre à Beaublanc. Battus pour la quatrième fois consécutive en Betclic ÉLITE, les Limougeauds ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras. Leur entraîneur appelle également les supporters à continuer de soutenir ses joueurs malgré les résultats.
|
Résumé
Écouter
Arnaud Tessier après la défaite du Limoges CSP : « On a ce manque de confiance parce que nous ne sommes pas dans une dynamique positive »
Le public du Limoges CSP commence à s'impatienter après un très mauvais début de saison
Crédit photo : Limoges CSP - Quentin Berbey

Le Limoges CSP s’est incliné à domicile face à Boulazac, au terme d’un match à suspense. Les joueurs d'Arnaud Tessier ont pourtant cru tenir leur deuxième victoire de la saison, avant de céder en prolongation (89-99). Alors que Gavin Ware venait de donner l'avantage aux Limougeauds dans les dernières secondes, Shannon Bogues a égalisé à 3-points à neuf secondes du terme (78-78). Le Boulazac Basket Dordogne a ensuite pris le dessus dans les cinq minutes supplémentaires, infligeant au CSP une quatrième défaite de rang.

ARTICLE PREMIUM

Vous accédez à un contenu PREMIUM.

S'abonner
pour lire la suite

S'abonner à BeBasket c'est :

Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Pour rappel si vous êtes un lecteur assidu de BeBasket et souhaitez-vous abonner pour bénéficier d'une navigation SANS AUCUNE PUBLICITÉ c'est possible dès 5€. C'est aussi le moyen de contribuer au financement d'un média indépendant de qualité couvrant toute l'actualité du basket Français.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Premium
Premium
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Arnaud Tessier après la défaite du Limoges CSP : « On a ce manque de confiance parce que nous ne sommes pas dans une dynamique positive »