Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Arrivé en urgence à Hyères-Toulon, un ancien de la maison déjà libéré

Le Hyères-Toulon Var Basket a officialisé le départ de Luka Asceric, recruté à la mi-septembre comme pigiste médical d'Axel Julien. Le joueur de 29 ans quitte le club varois après un deuxième passage sous ses couleurs.
|
Résumé
Écouter
Arrivé en urgence à Hyères-Toulon, un ancien de la maison déjà libéré
Arrivé pour remplacer Axel Julien, Luka Asceric quitte déjà Hyères-Toulon
Crédit photo : Sébastien Grasset
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

L'aventure de Luka Asceric (2,01 m, 29 ans) au Hyères-Toulon Var Basket est déjà terminée. Ce jeudi 29 octobre, le club varois a annoncé avoir libéré le joueur, arrivé à la mi-septembre afin de compenser l'indisponibilité d'Axel Julien, touché au mollet lors d'une rencontre de Coupe de France face au Pays Salonais.

Une pige médicale qui prend fin après quelques semaines

Dans son communiqué, le HTV a tenu à saluer son passage : « L'ensemble du club le remercie pour son dévouement ainsi que son professionnalisme et lui souhaite bonne chance dans la suite de sa carrière. »

Son départ intervient alors qu'Axel Julien a retrouvé la compétition le 20 octobre, lors de la victoire de Hyères-Toulon face au Havre (83-81). Un retour qui n'était pourtant pas initialement prévu ce soir-là : le meneur avait expliqué avoir appris sa participation à la rencontre la veille, Luka Asceric s'étant blessé à la cheville. Lors de la rencontre suivante, perdue à Vichy 93-84, ni Julien, ni Asceric n'étaient présents en tenue sur le parquet du Palais des Sports Pierre Coulon.

LIRE AUSSI

Un deuxième passage au HTV désormais terminé

Pour Luka Asceric, cette pige constituait un nouveau retour dans un environnement familier. Déjà passé par Hyères-Toulon, notamment au début de sa carrière, l'ancien joueur de Lille, Évreux et Bourg-en-Bresse retrouvait le championnat de France après plusieurs expériences à l'étranger.

Son arrivée dans le Var avait également été précédée d'un épisode particulier à Monaco. Engagé dans le projet de l'AS Monaco en Nationale 1, il avait dû revoir ses plans après l'échec de l'intégration de l'équipe monégasque au championnat.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Luka Asceric.jpg
Luka ASCERIC
Poste(s): Meneur
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (10/01/1997)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
logo ser.jpg
Stats 2026-2027 / ELITE 2
PTS
7,5
#118
REB
3,3
#94
PD
2,8
#45

Il avait alors trouvé une solution immédiate à Hyères-Toulon, où la blessure d'Axel Julien avait créé un besoin ponctuel dans l'effectif de Stéphane Dumas.

Luka Asceric

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
520:117,83,22,60,60

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
16/1017:4722100D 64-79 vs ORLELITE 2
09/1023:04153300D 90-77 @ CAEELITE 2
06/1022:2093200V 81-68 vs FOSCoupe de France Masculine
02/1019:0543430V 103-97 vs ROCELITE 2
25/0918:4095300V 76-82 @ FOSELITE 2

Le club varois a désormais confirmé la fin de cette collaboration. Aucune prochaine destination n'a été annoncée pour Luka Asceric.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

ELITE 2
ELITE 2
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit