Arrivé en urgence à Hyères-Toulon, un ancien de la maison déjà libéré

L'aventure de Luka Asceric (2,01 m, 29 ans) au Hyères-Toulon Var Basket est déjà terminée. Ce jeudi 29 octobre, le club varois a annoncé avoir libéré le joueur, arrivé à la mi-septembre afin de compenser l'indisponibilité d'Axel Julien, touché au mollet lors d'une rencontre de Coupe de France face au Pays Salonais.

Une pige médicale qui prend fin après quelques semaines

Dans son communiqué, le HTV a tenu à saluer son passage : « L'ensemble du club le remercie pour son dévouement ainsi que son professionnalisme et lui souhaite bonne chance dans la suite de sa carrière. »

Son départ intervient alors qu'Axel Julien a retrouvé la compétition le 20 octobre, lors de la victoire de Hyères-Toulon face au Havre (83-81). Un retour qui n'était pourtant pas initialement prévu ce soir-là : le meneur avait expliqué avoir appris sa participation à la rencontre la veille, Luka Asceric s'étant blessé à la cheville. Lors de la rencontre suivante, perdue à Vichy 93-84, ni Julien, ni Asceric n'étaient présents en tenue sur le parquet du Palais des Sports Pierre Coulon.

Un deuxième passage au HTV désormais terminé

Pour Luka Asceric, cette pige constituait un nouveau retour dans un environnement familier. Déjà passé par Hyères-Toulon, notamment au début de sa carrière, l'ancien joueur de Lille, Évreux et Bourg-en-Bresse retrouvait le championnat de France après plusieurs expériences à l'étranger.

Son arrivée dans le Var avait également été précédée d'un épisode particulier à Monaco. Engagé dans le projet de l'AS Monaco en Nationale 1, il avait dû revoir ses plans après l'échec de l'intégration de l'équipe monégasque au championnat.

PROFIL JOUEUR Luka ASCERIC Poste(s): Meneur Taille: 201 cm Âge: 29 ans (10/01/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 7,5 #118 REB 3,3 #94 PD 2,8 #45

Il avait alors trouvé une solution immédiate à Hyères-Toulon, où la blessure d'Axel Julien avait créé un besoin ponctuel dans l'effectif de Stéphane Dumas.

Le club varois a désormais confirmé la fin de cette collaboration. Aucune prochaine destination n'a été annoncée pour Luka Asceric.