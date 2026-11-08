Les deux derniers champions d'Europe de l'Hexagone se retrouvent ce dimanche à l'Adidas Arena (16h30) ! Le Paris Basketball, vainqueur de l'EuroCup 2024, accueille la JL Bourg, sacrée en 2026, pour une affiche d'exception.

Une rencontre qui ravive évidemment le souvenir de la finale continentale 2024, remportée par la bande de T.J. Shorts.

Mais au-delà de ce passé européen commun, c'est toute une rivalité qui s'est construite au fil des années, entre deux visions du basket aux antipodes. D'une part le modèle uptempo et ambitieux de la capitale ; d'autre part l'ambition mêlée à la patience et à la construction à moyen-long terme de la Bresse.

Attendu à Paris cet après-midi, Frédéric Fauthoux a abordé les ressorts de ce choc en conférence de presse, alors que la Jeu reste sur deux succès lors de ses deux derniers affrontements avec Paris.

Une rivalité assumée, ancrée "au sommet"

Interrogé sur l'intensité particulière ou relative de ces matchs entre Burgiens et Parisiens, Frédéric Fauthoux ne cherche pas à masquer le factuel. « La rivalité est née de ces affrontements au sommet », a-t-il directement affirmé.

Les récentes joutes entre les deux clubs ont en quelques sortes façonné un classique moderne du basketball français. Si la finale d'EuroCup 2024 avait symbolisé le véritable adoubement du projet parisien sur la scène continentale, la JL Bourg a depuis répliqué magistralement, en décrochant son propre titre européen en 2026 face à Beşiktaş.

Sur le plan national, la Jeu a également su dompter son rival récent, restant sur deux victoires consécutives lors de leurs deux derniers duels directs.

Deux philosophies, deux constructions

Au-delà de l'enjeu sportif pur, cette affiche met en lumière la confrontation de deux modèles. Frédéric Fauthoux a d'ailleurs souligné les différences majeures entre les deux organisations, lui qui doit composer sans relative stabilité dans son effectif d'une saison sur l'autre.

« La grande difficulté pour la JL Bourg est de devoir reconstruire un collectif chaque saison, là où Paris s'appuie sur une ossature stable de 4 ou 5 cadres historiques. Nous devons sans cesse réinventer des solutions tactiques adaptées à notre nouvel effectif. »

Le style parisien, en prise de risque et de vitesse permanente pour assouvir des ambitions immédiates, tranche radicalement avec la trajectoire bressane, bâtie sur la patience et le développement progressif. Pour autant, le sélectionneur des Bleus salue l'apport du club parisien au paysage national.

« C'est un club au profil très particulier. Ils sont arrivés avec une identité de jeu atypique que très peu d'équipes pratiquent, ce qui a bousculé certaines habitudes. Dans le basket français, c'est très bénéfique d'avoir un club dans la capitale. Cela apporte un éclairage médiatique supérieur, plus de journalistes, et offre une vitrine très positive pour notre sport. Quand on se déplace à Paris ou à l'ASVEL, on n'a pas la même pression qu'à domicile, ce qui peut favoriser les exploits et les bonnes surprises. »

Ne pas tomber dans le piège du rythme

Pour faire la passe de trois à la suite face à Paris, Frédéric Fauthoux a identifié différents leviers. Notamment un à éviter : vouloir rivaliser de vitesse avec Paris, bien que Paris enchaîne les rencontres ces dernières semaines.

« Si nous essayons d'accélérer le jeu à l'excès, ils iront encore plus vite que nous ! Le jeu de transition rapide est leur marque de fabrique. Leurs organismes sont totalement acclimatés à cet enchaînement tous les deux ou trois jours. De plus, ils s'appuient sur une rotation large à 15 joueurs, alors que nous nous sommes déplacés à 9 ce mercredi. La fraîcheur physique ne sera donc pas un facteur décisif sur lequel nous pouvons compter. »

La clé résidera donc dans le contrôle. Du rythme, des possessions, mais aussi des positions de tirs parisiennes : « Il faudra très bien jouer, tout simplement. Et faire particulièrement attention à nos pertes de balles. On sait pertinemment qu'il est extrêmement difficile de stopper l'adresse parisienne, car c'est une équipe qui évolue sur un tempo très élevé et peut dégainer à tout moment avec n'importe quel joueur. Notre grand défi sera de faire chuter leurs pourcentages de réussite et de les forcer à prendre des tirs sous contrôle contestés », insiste Fauthoux.

Côté bressan, tout semble prêt pour écrire une nouvelle page de cette rivalité, au sommet de la Betclic ELITE.