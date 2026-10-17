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Augustinas Venckus (29 points) porte Besançon, Loon-Plage enchaîne en tête : les résultats de la 6e journée de NM1

NM1 - Une soirée riche en enseignements sur les parquets de Nationale 1. Besançon débloque son compteur tandis que Loon-Plage confirme. On fait le point !
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Résumé
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Augustinas Venckus (29 points) porte Besançon, Loon-Plage enchaîne en tête : les résultats de la 6e journée de NM1
Augustinas Venckus est le meilleur marqueur de la 6e journée de NM1
Crédit photo : Comm’on by Tiffou / BesAC Basket
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Dans une soirée à 10 matchs sur les parquets de Nationale 1, la palme du meilleur marqueur revient à Augustinas Venckus, dans la première victoire de la saison de Besançon, décrochée face à Saint-Vallier.

Dans le même temps, Loon Plage a conforté sa place de leader avec un quatrième succès de rang. Tandis que Les Sables, Toulouse, Vitré ou encore Boulogne ont cartonné. On fait le point !

Besançon débloque enfin son compteur, Venckus incandescent

C'est la fin d'une série noire pour Besançon. Après quatre revers consécutifs en début de championnat, le club doubiste a décroché sa toute première victoire au terme d'un duel prolifique face à Saint-Vallier (92-86).

Besançon 92 - 86 Saint-Vallier · NM1 2026-2027 · 16/10/2026

Leaders

BesançonSaint-Vallier
PTSAugustinas Venckus 29Darhius Nunn 19
REBMontavious Myrick 7Siméon Kalemba 8
PDAugustinas Venckus 5Jonathan Hoyaux 4

Statistiques d'équipe

BesançonSaint-Vallier
TIRS53,6 %47 %
3PTS12/2614/34
LF20/2810/19
REB3233
RO1215

L'homme de la soirée se nomme Augustinas Venckus : l'arrière lituanien a martyrisé la défense drômoise en cumulant 29 points (à 5/10 à 3-points), 5 passes décisives et 23 d'évaluation. Parfaitement secondé par Hugo Boumpoutou (19 points) et Hugo Cluysen (17 points), le BesAC a su faire la différence dans le dernier quart-temps (20-14). Les 19 points de Darhius Nunn et les 17 unités d'Olivier Yao-Delon n'ont pas suffi à Saint-Vallier pour contrecarrer l'envol des locaux.

Loon-Plage au forceps sur la Côte d'Opale

Le leader nordiste continue de faire la course en tête, mais que ce fut dur ! En déplacement chez le voisin Berck, Loon-Plage s'en est tiré in extremis (79-77) pour signer un quatrième succès d'affilée.

Berck Rang du Fliers 77 - 79 Loon Plage · NM1 2026-2027 · 16/10/2026

Leaders

Berck Rang du FliersLoon Plage
PTSTom Wiscart Goetz 25Warren Williams 15
REBAnthony Spinali 12Warren Williams 7
PDGeorge Brock 8Vincent Fauché 5

Statistiques d'équipe

Berck Rang du FliersLoon Plage
TIRS37,8 %42,4 %
3PTS9/3510/26
LF12/1913/20
REB4842
RO2012

Dans un match haché et disputé jusqu'aux ultimes possessions, les intérieurs de Loon Plage ont pesé lourd, à l'image de Warren Williams (15 points, 7 rebonds) et de Vincent Fauche (14 points, 5 passes). En face, Berck peut nourrir des regrets malgré l'énorme prestation de Tom Wiscart Goetz (25 points) et le chantier de Ludovic Martel dans la peinture (20 points, 9 rebonds et 28 d'évaluation).

Démonstrations de force pour Toulouse, Les Sables, Boulogne et Vitré

Plusieurs rencontres ont rapidement tourné à la démonstration ce vendredi. Toulouse a étouffé Lorient (83-57) grâce à une seconde mi-temps à sens unique (52-26). Teddy Riskwait (17 points, 4 rebonds, 22 d'évaluation) et Robin Pluvy (16 points) ont guidé le collectif haut-garonnais, limitant Lorient à seulement 57 points marqués.

Les Sables d'Olonne ont balayé Tours (90-62). Un succès éclair initié par Noah Burrell, étincelant avec 20 points en seulement 20 minutes, et soutenu par Florian Fortas (16 points, 5 passes).

Noah BURRELL
Noah BURRELL
20
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NM1
SAB
90 62
TOU

Boulogne-sur-Mer a corrigé la lanterne rouge LYONSO (91-55) avec un écart béant. Lucas Thevenard (16 points, 22 d'évaluation en 19 minutes) et Aaron Deloney (13 points, 9 passes) ont rapidement éteint les espoirs lyonnais.

Vitré n'a fait qu'une bouchée de Bordeaux (83-66). L'Aurore s'est appuyée sur l'activité débordante de Sya Plaucoste (15 points, 9 rebonds, 26 d'évaluation) et l'adresse d'Alexandre Fanchini et Willan Hairabetian (16 points chacun) pour s'imposer tranquillement.

Rennes à la dernière seconde, Tarbes-Lourdes, le Pays Salonais
et Chartres répondent présent

En bref, Rennes a créé la sensation en s'imposant d'un souffle sur le parquet de Challans (81-80). Menés une bonne partie de la rencontre, les Rennais ont comblé un retard initial de 15 points (30-15, 10') grâce au sang-froid de David Amarh (16 points) et Camille Jean (16 points), ruinant la belle copie de Marquise Moore (17 points, 8 rebonds, 8 passes).

Tarbes-Lourdes est allé l'emporter à Laval (83-77), porté par un Mike Benhamed colossal en double-double (22 points, 10 rebonds) et auteur de la meilleure évaluation de la soirée (29). Le Pays Salonais a lui dominé Val de Seine (79-63) dans le sillage d'un Dalil Hadi altruiste (14 points, 10 passes) et d'un Jalen Jenkins souverain dans la peinture (10 points, 13 rebonds). Enfin Chartres a pris le dessus sur Angers (67-62), guidé par l'efficacité de Jonathan Mkamba (18 points** à 9/12 aux tirs).

Au classement : Mulhouse en embuscade, la lanterne rouge se partage

Au classement de la Poule A, Loon-Plage garde la tête avec 11 points (5 victoirtares, 1 défaite). Toutefois, Mulhouse (4 victoires, 1 défaite) compte un match de moins. Les Mustangs gardent donc l'opportunité de rejoindre le leader au sommet en cas de succès.

En bas de tableau, la lutte pour ne pas descendre s'annonce déjà âpre : LYONSO se retrouve bon dernier avec un bilan délicat de 1 victoire pour 4 défaites, à égalité de points avec Charleville-Mézières et Besançon.

NM1 - Journée 6
Phase 1 - Poule A
16/10/2026
BER Berck Rang du Fliers
77 79
LOO Loon Plage
SAL Pays Salonais Basket 13
79 63
VDS Val de Seine Basket
BES Besançon
92 86
SVB Saint-Vallier
BOU Boulogne-sur-Mer
91 55
LYO LyonSO
Phase 1 - Poule B
16/10/2026
SAB Sables Vendée Basket
90 62
TOU Tours
CHA Chartres
67 62
ANG Angers
CHA Challans
80 81
REN Rennes
VIT Vitré
83 66
JSA JSA Bordeaux
TOU Toulouse
83 57
LOR Lorient
LAV US Laval
77 83
TAR Tarbes-Lourdes

Toulouse
Toulouse
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Vitré
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Rennes
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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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