Dans une soirée à 10 matchs sur les parquets de Nationale 1, la palme du meilleur marqueur revient à Augustinas Venckus, dans la première victoire de la saison de Besançon, décrochée face à Saint-Vallier.

Dans le même temps, Loon Plage a conforté sa place de leader avec un quatrième succès de rang. Tandis que Les Sables, Toulouse, Vitré ou encore Boulogne ont cartonné. On fait le point !

Besançon débloque enfin son compteur, Venckus incandescent

C'est la fin d'une série noire pour Besançon. Après quatre revers consécutifs en début de championnat, le club doubiste a décroché sa toute première victoire au terme d'un duel prolifique face à Saint-Vallier (92-86).

L'homme de la soirée se nomme Augustinas Venckus : l'arrière lituanien a martyrisé la défense drômoise en cumulant 29 points (à 5/10 à 3-points), 5 passes décisives et 23 d'évaluation. Parfaitement secondé par Hugo Boumpoutou (19 points) et Hugo Cluysen (17 points), le BesAC a su faire la différence dans le dernier quart-temps (20-14). Les 19 points de Darhius Nunn et les 17 unités d'Olivier Yao-Delon n'ont pas suffi à Saint-Vallier pour contrecarrer l'envol des locaux.

Loon-Plage au forceps sur la Côte d'Opale

Le leader nordiste continue de faire la course en tête, mais que ce fut dur ! En déplacement chez le voisin Berck, Loon-Plage s'en est tiré in extremis (79-77) pour signer un quatrième succès d'affilée.

Dans un match haché et disputé jusqu'aux ultimes possessions, les intérieurs de Loon Plage ont pesé lourd, à l'image de Warren Williams (15 points, 7 rebonds) et de Vincent Fauche (14 points, 5 passes). En face, Berck peut nourrir des regrets malgré l'énorme prestation de Tom Wiscart Goetz (25 points) et le chantier de Ludovic Martel dans la peinture (20 points, 9 rebonds et 28 d'évaluation).

Démonstrations de force pour Toulouse, Les Sables, Boulogne et Vitré

Plusieurs rencontres ont rapidement tourné à la démonstration ce vendredi. Toulouse a étouffé Lorient (83-57) grâce à une seconde mi-temps à sens unique (52-26). Teddy Riskwait (17 points, 4 rebonds, 22 d'évaluation) et Robin Pluvy (16 points) ont guidé le collectif haut-garonnais, limitant Lorient à seulement 57 points marqués.

Les Sables d'Olonne ont balayé Tours (90-62). Un succès éclair initié par Noah Burrell, étincelant avec 20 points en seulement 20 minutes, et soutenu par Florian Fortas (16 points, 5 passes).

Boulogne-sur-Mer a corrigé la lanterne rouge LYONSO (91-55) avec un écart béant. Lucas Thevenard (16 points, 22 d'évaluation en 19 minutes) et Aaron Deloney (13 points, 9 passes) ont rapidement éteint les espoirs lyonnais.

Vitré n'a fait qu'une bouchée de Bordeaux (83-66). L'Aurore s'est appuyée sur l'activité débordante de Sya Plaucoste (15 points, 9 rebonds, 26 d'évaluation) et l'adresse d'Alexandre Fanchini et Willan Hairabetian (16 points chacun) pour s'imposer tranquillement.

Rennes à la dernière seconde, Tarbes-Lourdes, le Pays Salonais

et Chartres répondent présent

En bref, Rennes a créé la sensation en s'imposant d'un souffle sur le parquet de Challans (81-80). Menés une bonne partie de la rencontre, les Rennais ont comblé un retard initial de 15 points (30-15, 10') grâce au sang-froid de David Amarh (16 points) et Camille Jean (16 points), ruinant la belle copie de Marquise Moore (17 points, 8 rebonds, 8 passes).

Tarbes-Lourdes est allé l'emporter à Laval (83-77), porté par un Mike Benhamed colossal en double-double (22 points, 10 rebonds) et auteur de la meilleure évaluation de la soirée (29). Le Pays Salonais a lui dominé Val de Seine (79-63) dans le sillage d'un Dalil Hadi altruiste (14 points, 10 passes) et d'un Jalen Jenkins souverain dans la peinture (10 points, 13 rebonds). Enfin Chartres a pris le dessus sur Angers (67-62), guidé par l'efficacité de Jonathan Mkamba (18 points** à 9/12 aux tirs).

Au classement : Mulhouse en embuscade, la lanterne rouge se partage

Au classement de la Poule A, Loon-Plage garde la tête avec 11 points (5 victoirtares, 1 défaite). Toutefois, Mulhouse (4 victoires, 1 défaite) compte un match de moins. Les Mustangs gardent donc l'opportunité de rejoindre le leader au sommet en cas de succès.

En bas de tableau, la lutte pour ne pas descendre s'annonce déjà âpre : LYONSO se retrouve bon dernier avec un bilan délicat de 1 victoire pour 4 défaites, à égalité de points avec Charleville-Mézières et Besançon.