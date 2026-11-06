Avant d'affronter Paris, Frédéric Fauthoux se méfie du "niveau exceptionnel" de Nadir Hifi

Tombé pour la première fois de la saison en Betclic ELITE à Cholet, le Paris Basketball a l'occasion de reprendre sa marche en avant ce dimanche, à domicile, face à un adversaire de choix. Les coéquipiers de Nadir Hifi reçoivent la JL Bourg à 16h30, trois jours après une prestation de très haut vol du "Prince de Paris" en EuroLeague.

Ce dernier aura l'occasion d'éclabousser de son talent le public parisien, mais aussi son sélectionneur, Frédéric Fauthoux, qui a de nouveau fait appel à ses services pour la fenêtre de novembre après un été contrasté.

Avant de retrouver le meneur, le sélectionneur national a, sous la casquette de technicien de la JL Bourg, évoqué la folle dynamique du Français, dont il se méfie dans le système parisien.

Une prestation dantesque à Istanbul avant de défier la Jeu

Avant de retrouver l'Adidas Arena ce dimanche, Nadir Hifi a fait le plein de confiance. Sa dernière sortie en date sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul relève tout simplement du chef-d'œuvre : 28 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds et 9 passes décisives pour une évaluation "dingue" de 39.

Le meneur tricolore a tout bonnement signé son record en carrière en EuroLeague, et porté Paris vers un troisième succès consécutif de rang à l'extérieur.

Une montée en puissance spectaculaire, pour celui qui a dû ronger son frein pendant deux semaines. Deux semaines de repos forcé, suite à sa blessure à la cheville face à Strasbourg.

Frédéric Fauthoux : « Depuis son retour, il évolue à un niveau exceptionnel »

En conférence de presse avant ce choc de la 7e journée de Betclic ELITE, l'entraîneur de la JL Bourg et sélectionneur des Bleus, Frédéric Fauthoux, s'est montré très élogieux envers le leader parisien. « Nadir évolue dans un registre très spécifique qui lui convient parfaitement à Paris », a-t-il d'abord contextualisé.

« Depuis son retour de blessure, il évolue à un niveau exceptionnel. Les 15 jours de repos forcé lui ont visiblement fait le plus grand bien physiquement. Ce sera incontestablement l'un des joueurs majeurs à verrouiller. »

Une déclaration qui prend un relief, au regard de l'histoire récente entre les deux hommes. Durant l'été, Frédéric Fauthoux avait déjà évoqué le style parisien très singulier pour expliquer le temps de jeu plus réduit d'Hifi chez les Bleus.

Un style en club qui ne correspondait pas - ou pas encore du moins - à 100 % au collectif tricolore, lui préférant alors Sylvain Francisco ou Matthew Strazel.

Mais convaincu par l'évolution et l'état de forme du joueur, le sélectionneur de l'équipe de France l'a de nouveau rappelé dans sa liste des 14 sélectionnés pour la fenêtre internationale de novembre face à l'Estonie et la Suède.

Lionel Gaudoux : « La clé sera de réduire son pourcentage »

Également appelé dans la liste des 14 par Frédéric Fauthoux, l'intérieur de la JL Bourg Lionel Gaudoux partage l'analyse de son coach. « Les critiques sur son manque de reconnaissance me semblent infondées, car tout le monde mesure le talent exceptionnel de Nadir. C'est le joueur clé de leur dispositif », a martelé l'ancien Chalonnais.

Tout en reconnaissant le danger permanent incarné par le numéro 2 parisien, le pivot bressan rappelle toutefois que la Jeu devra défendre sur l'ensemble du collectif parisien pour espérer l'emporter.