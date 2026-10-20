Un derby ne se joue pas, il se gagne. Premier du nom de la saison d'ELITE 2, le Centrico est assurément l'affiche de la 5e journée de championnat, disputée ce mardi soir à 20 heures.

Rivalité régionale parmi les plus évidentes de l'Hexagone, Orléans reçoit toutefois l'ADA Blois dans des conditions peu comparables à celles des précédentes années, où les deux formations se défiaient alors qu'elles se trouvaient sur le podium.

Poussif sur le début de saison, les Loirétains de Lamine Kebe restent sur courant alternatif, et une dernière victoire à Hyères-Toulon, retrouvant un bilan à l'équilibre après quatre journées. Mais les Blésois de David Morabito, dont l'équipe a aussi été remodelée à l'intersaison, ne peuvent se targuer d'une meilleure dynamique.

L'ADA se déplace à CO'Met avec un même bilan — 2 victoires — et un même schéma sur le papier : défaite en J1, victoire en J2, défaite en J3 et une victoire à la J4. Si bien que les deux techniciens, dans les presses locales de la région, font plutôt preuve de tiédeur.

La prudence de mise pour Lamine Kébé et David Morabito

Interrogés respectivement par nos confrères de La Nouvelle République et La République du Centre, Lamine Kébé et David Morabito partagent un même constat d'avant-match en se basant sur le niveau d'aboutissement de leurs collectifs.

Pour le technicien orléanais, les débuts timides de son équipe « ressemblent aux quatre premiers matchs d’une équipe toute nouvelle, avec un groupe renouvelé à 80 %. D’un côté, on a perdu à chaque fois d’une possession, car on manque encore des connexions les uns avec les autres […]. De l’autre, nos deux victoires sont des prestations beaucoup plus abouties », analyse le coach de l'OLB dans La Nouvelle République.

Côté blésois, David Morabito tient un discours miroir dans La République du Centre. Son équipe, encore sujette à « beaucoup de hauts et de bas », vit le « début de saison classique d’une équipe qui a été beaucoup renouvelée ».

Conséquence de ces chantiers encore ouverts et partagés, les deux hommes préfèrent dédramatiser l'ambiance du derby. « C'est un match comme un autre », ont-ils mot pour mot répété dans les quotidiens régionaux. « Ce n'est clairement pas une finale », insiste même Kébé, que Morabito soutient, pragmatique : « en tant que coach, on ne peut pas tout miser sur deux matchs ».

« L'obligation de monter » à l'OLB ?

Alors que Blois a remporté ses deux derniers matchs à CO'Met, et que les déplacements orléanais au Jeu de Paume ont eux été bien négociés sous l'ère Kébé-Morabito, l'OLB reçoit son rival avec un statut particulier, selon le coach de l'ADA. Avec un budget record de plus de 7 millions d'euros, Orléans est un ogre pour l'antichambre française.

« Ils ont un peu l'obligation de monter », glisse David Morabito dans La République du Centre, s'allégeant habilement d'un peu de poids. Avant de développer : « Quand tu as une salle comme il y a, des ambitions et des moyens financiers comme ils ont, ça rajoute une pression supplémentaire. Je pense que ce n'est pas évident pour eux à gérer ».

Au micro de Sweet FM, Lamine Kébé a lui tenu à souligner les joueurs redoutables qui forment les rangs blésois. A commencer par le meneur américain « de très haut niveau » David Coit — auteur d'un carton à 40 points contre Poitiers — ou encore le jeune Loïs Grasshoff.

Bien qu'il soit dédramatisé, ce derby reste l'opportunité de valider un deuxième succès consécutif pour les deux équipes, et espérer lancer une dynamique. Reste à savoir laquelle des deux saura le mieux transformer ses promesses en actes ce mardi soir…