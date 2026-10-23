Avant le Clasico face à Pau, Hugo Invernizzi prévient : « Il faudra être hyper concentré durant 40 minutes »

Le Clasico entre l’Élan béarnais et le Limoges CSP approche. Ce dimanche 25 octobre à 19h, les Limougeauds se rendront à Pau avec l'objectif de retrouver le chemin de la victoire après un début de saison compliqué. Battus notamment à Chalon et Dijon, puis à domicile par l’ASVEL, les joueurs du CSP veulent profiter de cette rencontre particulière pour se relancer.