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Avant le Clasico face à Pau, Hugo Invernizzi prévient : « Il faudra être hyper concentré durant 40 minutes »

Le Limoges CSP se déplace ce dimanche sur le parquet de l’Élan béarnais pour un Clasico important dans son début de saison. Avant ce rendez-vous à Pau, Hugo Invernizzi est revenu sur les difficultés rencontrées par son équipe et les ingrédients nécessaires pour renouer avec la victoire.
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Avant le Clasico face à Pau, Hugo Invernizzi prévient : « Il faudra être hyper concentré durant 40 minutes »
Hugo Invernizzi va retrouver le clasico à Pau
Crédit photo : Limoges CSP - Quentin Berbey

Le Clasico entre l’Élan béarnais et le Limoges CSP approche. Ce dimanche 25 octobre à 19h, les Limougeauds se rendront à Pau avec l'objectif de retrouver le chemin de la victoire après un début de saison compliqué. Battus notamment à Chalon et Dijon, puis à domicile par l’ASVEL, les joueurs du CSP veulent profiter de cette rencontre particulière pour se relancer.

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