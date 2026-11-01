L'Alien a encore frappé. Et il n'a pas fait les choses à moitié. Pour sa soirée d'Halloween, Victor Wembanyama a choisi de terroriser les Minnesota Timberwolves plutôt que de distribuer des bonbons. Dans son costume de Geralt de Riv, personnage de la saga The Witcher, le Français a livré l'une des prestations les plus impressionnantes de ce début de saison.

Avec 43 points à 17/34 aux tirs, dont 3/8 à trois points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 6 contres en seulement 33 minutes, le pivot a porté San Antonio vers un quatrième succès consécutif (121-111).

San Antonio Spurs 121 - 111 Minnesota Timberwolves · NBA · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD San Antonio Spurs Devin Vassell 9 5 2 Dylan Harper 25 7 6 De'Aaron Fox 22 8 7 Julian Champagnie 12 3 1 Luke Kornet 2 7 0 Carter Bryant 6 0 0 Keldon Johnson 2 6 0 Harrison Barnes 0 0 0 David Jones Garcia 0 0 0 Jordan McLaughlin 0 0 0 Tarris Reed Jr. 0 0 0 Stephon Castle 0 6 4 Victor Wembanyama 43 7 4 Minnesota Timberwolves Joan Beringer 12 6 2 Jaden McDaniels 19 3 3 Jonathan Kuminga 19 6 3 Ayo Dosunmu 27 9 3 LaMelo Ball 10 8 4 Bones Hyland 6 1 3 Terrence Shannon Jr. 2 3 4 Jaylen Clark 10 2 1 Trey Lyles 6 0 0 Isaiah Evans 0 0 0 Cody Williams 0 0 0 Zyon Pullin 0 0 0

Il s'agit tout simplement de son deuxième meilleur total offensif en carrière NBA, derrière ses 50 points inscrits contre Washington en novembre 2024. C'est aussi la dixième fois qu'il franchit la barre des 40 unités en saison régulière.

Une nouvelle démonstration de sa capacité à peser sur tous les compartiments du jeu, lui qui a également martyrisé la raquette adverse de l'autre côté du terrain.

Déjà 24 points à la pause

Le Français avait pourtant décidé de ne pas perdre de temps. Dès les premières minutes, il a donné le ton avec plusieurs interventions défensives, avant de s'offrir un premier duel remarqué avec son compatriote Joan Beringer, titulaire pour Minnesota. Contre, panier à mi-distance, nouveau contre puis dunk sur le jeune intérieur français : Wembanyama a rapidement annoncé la couleur.

Les Timberwolves ont néanmoins résisté, malgré les absences de leurs cadres Anthony Edwards et Rudy Gobert. Portés notamment par Ayo Dosunmu (27 points) et Jonathan Kuminga (19 points), les visiteurs ont même pris les commandes avant la pause (60-61). Pas de quoi refroidir Wembanyama, déjà auteur de 24 points à la mi-temps, dont deux tirs primés consécutifs pour maintenir les Spurs dans le match.

San Antonio a ensuite progressivement repris la main, sans parvenir à se mettre définitivement à l'abri. Il a fallu attendre le quatrième quart-temps pour voir les Texans faire la différence. Un dunk monumental de Wembanyama, après avoir pris le dessus sur Joan Beringer, a notamment participé à un premier écart de douze points (103-91).

Mais le Français avait encore quelques frayeurs à infliger aux Wolves. Alors que Minnesota était revenu à quatre longueurs, il a d'abord écœuré Jonathan Kuminga avec un contre avant de partir en transition pour inscrire son 40e point de la soirée. Puis, à 2 minutes et 40 secondes du terme, il a définitivement refroidi les espoirs adverses avec un tir à trois points dans le corner (118-107).

Joan Beringer dans le grand bain face à Wembanyama

Dans le camp d'en face, Joan Beringer a vécu une soirée forcément particulière. Le jeune intérieur français, titularisé pour la première fois de la saison, a été directement confronté à l'un des joueurs les plus dominants de la planète. Malgré quelques séquences difficiles face à son compatriote, il a rendu une copie intéressante avec 12 points à 4/8 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives en 34 minutes sur le parquet.

San Antonio Spurs 121 - 111 Minnesota Timberwolves · NBA · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD San Antonio Spurs Devin Vassell 9 5 2 Dylan Harper 25 7 6 De'Aaron Fox 22 8 7 Julian Champagnie 12 3 1 Luke Kornet 2 7 0 Carter Bryant 6 0 0 Keldon Johnson 2 6 0 Harrison Barnes 0 0 0 David Jones Garcia 0 0 0 Jordan McLaughlin 0 0 0 Tarris Reed Jr. 0 0 0 Stephon Castle 0 6 4 Victor Wembanyama 43 7 4 Minnesota Timberwolves Joan Beringer 12 6 2 Jaden McDaniels 19 3 3 Jonathan Kuminga 19 6 3 Ayo Dosunmu 27 9 3 LaMelo Ball 10 8 4 Bones Hyland 6 1 3 Terrence Shannon Jr. 2 3 4 Jaylen Clark 10 2 1 Trey Lyles 6 0 0 Isaiah Evans 0 0 0 Cody Williams 0 0 0 Zyon Pullin 0 0 0

De quoi retenir quelques enseignements d'une confrontation qui ne lui aura certainement pas manqué d'intensité. Mais cette nuit appartenait bien à Wembanyama.

Bien épaulé par Dylan Harper (25 points, 7 rebonds et 6 passes décisives) et De'Aaron Fox (22 points, 8 rebonds et 7 passes décisives), le Français a signé un nouveau récital pour permettre aux Spurs de poursuivre leur remontée au classement. Après un début de saison hésitant, San Antonio vient d'enchaîner quatre victoires. Et son extraterrestre semble avoir trouvé son rythme de croisière.