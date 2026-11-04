Le Panathinaikos a remporté le choc de la 10e journée d'EuroLeague. En déplacement à Madrid ce mercredi 4 novembre, les joueurs de Zeljko Obradovic se sont imposés après prolongation (112-115), au terme d'une rencontre particulièrement offensive. Sylvain Francisco (19 points) et Mathias Lessort (20 points) ont été deux des principaux artisans de ce succès, avant que Kendrick Nunn ne prenne feu dans le dernier quart-temps. Avec un bilan de huit victoires pour deux défaites, le club athénien reste dans le haut du classement, tandis que le Real Madrid, privé notamment de Théo Maledon, tombe à 6-4.

Francisco et Lessort mettent le Panathinaikos sur les bons rails

Le Panathinaikos a rapidement pris les commandes de la rencontre à la Movistar Arena. Avec deux tirs à 3-points de Sylvain Francisco dans les premières minutes, les visiteurs ont rapidement creusé un premier écart (4-13), obligeant Pedro Martinez à demander un temps mort. Les Grecs ont terminé le premier quart-temps avec six longueurs d'avance (18-24), avant de porter leur avantage à quinze points dans le deuxième (28-43).

Très efficace près du cercle, Mathias Lessort a posé de gros problèmes à la défense madrilène. Le pivot martiniquais a terminé la rencontre avec 20 points à 8/10 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions, pour 30 d'évaluation en 31 minutes. Son association avec Francisco a notamment permis au Panathinaikos de trouver des solutions en attaque, aussi bien dans le jeu à deux que sur les décalages provoqués par les pénétrations du meneur français.

Mathias Lessort (Panathinaikos Athens) - Sylvain Francisco (Panathinaikos Athens) Comparaison statistique entre deux joueurs Mathias Lessort Sylvain Francisco PTS 20 19 REB 9 3 PD 5 4 IN 2 0 CO 0 0

Francisco a de son côté compilé 19 points à 7/13 aux tirs, dont 4/10 à 3-points, 3 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes. Une prestation offensive intéressante, même si ses 5 balles perdues ont parfois pesé sur la fluidité du jeu athénien.

Car le Real Madrid, pourtant mené de 15 points, n'a jamais lâché. Portés par Andres Feliz, les Espagnols ont terminé la première mi-temps sur un 20-8 pour revenir à trois longueurs à la pause (48-51).

Kendrick Nunn inscrit 25 points dans le dernier quart-temps et la prolongation

Au retour des vestiaires, le Panathinaikos a repris 8 points d'avance (55-63), avant de subir une nouvelle réaction madrilène. Le Real Madrid a même brièvement pris les commandes dans le troisième quart-temps, mais les visiteurs ont conservé un petit avantage avant les dix dernières minutes (73-74).

C'est alors que Kendrick Nunn est entré en scène. L'arrière américain, qui n'avait inscrit que 8 points au terme des trois premiers quarts-temps, a complètement changé de dimension. Auteur de 23 points dans le quatrième quart-temps et de 25 sur l'ensemble de la fin de match, prolongation comprise, il a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 33 points à 11/13 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, et un impeccable 8/8 aux lancers francs.

Son duel avec Alberto Abalde (23 points, dont 12 sur quatre tirs primés) a animé une fin de rencontre spectaculaire. Alors que le Panathinaikos semblait avoir fait le plus difficile en prenant sept longueurs d'avance (90-97), le Real Madrid est revenu une nouvelle fois. Deux lancers francs de Nunn ont donné deux points d'avance aux Grecs à 7,4 secondes de la fin, mais Andres Feliz a égalisé sur la dernière possession (101-101).

Andres Feliz'in turnikesi ile maç uzatmalara gidiyor! 🔥#EveryGameMatters pic.twitter.com/mbLf1JQPj0 — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) 4 novembre 2026

En prolongation, Mathias Lessort a pris le relais de son coéquipier américain. Présent dans la raquette et précieux dans les dernières possessions, le Français a contribué à faire basculer définitivement la rencontre en faveur du Panathinaikos (112-115).

MA THI AAAAAAAS 😤☘️ pic.twitter.com/FRfN8NNBFB — Panathinaikos BC (@Paobcgr) 4 novembre 2026

Un Real Madrid diminué, Maledon absent et Luwawu-Cabarrot discret

Le Real Madrid a pourtant livré une prestation offensive de haut niveau malgré plusieurs absences importantes. Privé de ses deux meneurs Théo Maledon et Facundo Campazzo, le club espagnol s'est notamment appuyé sur Andres Feliz, auteur de son record personnel en EuroLeague avec 27 points et 6 passes décisives. Alberto Abalde a également établi son record de points dans la compétition (23), tandis que Damian Jones a ajouté 15 points sans manquer le moindre tir dans le jeu (6/6).

Les Français du Real Madrid ont été beaucoup plus discrets que leurs compatriotes du Panathinaikos. Titulaire, Timothé Luwawu-Cabarrot a terminé avec 4 points à 1/7 aux tirs, dont 0/4 à 3-points, ainsi qu'une passe décisive en 20 minutes. L'ailier international français n'a pas réussi à peser offensivement malgré le temps de jeu accordé par Pedro Martinez. Olivier Sarr a, lui, été très peu utilisé. L'intérieur français a inscrit 2 points et capté un rebond en seulement 2 minutes et 28 secondes sur le parquet.

En face, Guerschon Yabusele a apporté 6 points et 4 rebonds en 21 minutes pour son retour à Madrid, tandis que Moustapha Fall n'a pas joué.

Le Panathinaikos confirme sa réussite face au Real Madrid

Avec cette victoire, le Panathinaikos porte son bilan à 8-2 et enchaîne un quatrième succès consécutif face au Real Madrid. Les Athéniens ont notamment fait la différence grâce à leur adresse remarquable à 2-points (25/29, soit 86,2 %) et à leur domination au rebond (37 prises contre 25).

Le Real Madrid, de son côté, voit sa série de six victoires consécutives prendre fin. Malgré ses 112 points inscrits et un excellent 27/39 à 2-points, le club espagnol n'a pas réussi à contenir les dernières initiatives de Kendrick Nunn et Mathias Lessort.