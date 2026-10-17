Déjà battu par le Champagne Basket et Antibes en ELITE 2, sorti par Poitiers en Coupe de France, Orléans n’est pas encore le poids lourd de la division, qu’il est sur le plan financier, sur le parquet. En revanche, l’OLB est clairement en train de relancer Jonathan Jeanne, arrivé cet été dans le Loiret après une saison en retrait au Mans.

Meilleure évaluation de la division après quatre journées de championnat, le Guadeloupéen a livré son match référence contre Hyères-Toulon, vendredi 16 octobre, à l’occasion de la réouverture de l’Espace 3000.

L’ancien pivot du MSB a livré une prestation quasi parfaite avec 20 points à 9/11 aux tirs - dont 3 dunks - 7 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres et 3 interceptions pour 29 d’évaluation en 25 minutes, avec la victoire au bout (64-79). Les Orléanais n’ont encaissé que 9 points dans le dernier quart-temps.

Numéro un à l'évaluation

Une nouvelle fois, Jonathan Jeanne a pesé lourd des deux côtés du terrain contre le HTV, comme il l’avait fait tout au long de sa saison 2024-2025 à Poitiers, où il avait cumulé 14 points, 8,5 rebonds et 1,4 contre de moyenne, ce qui lui avait valu une nomination dans le cinq majeur de la saison en ELITE 2.

Avec son intérieur dominant, l’OLB engrange ainsi une deuxième victoire en quatre matchs dans l’antichambre et retrouve le sourire. « La confiance était touchée récemment. Cela s’est vu en première période, avec beaucoup de tirs ouverts ratés. Elle revient avec la victoire et je suis vraiment très content pour les garçons qui s’entraînent très bien. Ce résultat n’est pas une fin en soi, mais j’espère qu’il va faire du bien et nous permettre de travailler dans un cadre plus apaisé », retenait le coach Lamine Kebe dans ICI Orléans après la rencontre.

Après quatre matchs d’ELITE 2, Jonathan Jeanne pointe à 14,5 points à 71,4 % aux tirs, 9,5 rebonds et 2,3 contres en 24 minutes de moyenne. Il est jusqu’ici numéro un dans l’exercice à l'évaluation (23,3), devant Sasha Derradji (La Rochelle) et Tyler Thomas (Caen), tous deux à 23 d’éval.

Jonathan Jeanne Poste : Pivot

Taille : 218 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : France

Club : Orléans Stats 2026-2027 / ELITE 2 Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,5 #24 REB 9,5 #3 PD 1,0 #143

Une saison au Mans sans véritable envol

Un signal encourageant pour un intérieur qui cherche à relancer sa trajectoire. La saison dernière, Jonathan Jeanne n’a pas eu autant de libertés qu’espérées pour son retour au MSB, avec 4,6 points et 3,2 rebonds en 11 minutes de moyenne en Betclic ELITE.

Un apport restreint, dans la rotation de Guillaume Vizade, pour un joueur dont les qualités physiques et la taille (2,16 m) ont longtemps alimenté les attentes.

À Orléans, l’enjeu est de retrouver de la régularité dans la durée. Sa performance dans le Var est une première réponse, il s’agit désormais d’engranger les succès et de guider l’OLB vers l'élite.