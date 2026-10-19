Basket français : La baisse du nombre de licenciés se poursuit

Le basketball français enregistre un nouveau recul de ses licences en club en ce début de saison 2026-2027. Selon les statistiques de la Fédération française de basketball (FFBB), 10 157 licences de moins étaient comptabilisées au 18 octobre par rapport à la même date un an auparavant, soit une diminution de 1,88 %. Une évolution qui continuer d'interroger sur les difficultés structurelles du basket amateur.

Un recul de près de 2 % chez les femmes comme chez les hommes

Le basketball français peine à retrouver sa dynamique en matière de licences en club. Au 18 octobre 2026, la Fédération française de basketball recensait 528 719 licences en club, contre 538 876 à la même date en 2025. Cela représente une diminution de 10 157 licences, soit 1,88 %.

Dans le détail, le recul concerne aussi bien les hommes que les femmes. Les licences masculines passent de 351 452 à 344 464, soit 6 988 inscriptions de moins (−1,99 %). Chez les féminines, la baisse atteint 3 169 licences (−1,69 %), avec 184 255 inscriptions contre 187 424 un an auparavant.

Licences en club 18 octobre 2025 18 octobre 2026 Évolution Féminines 187 424 184 255 −1,69 % Masculines 351 452 344 464 −1,99 % Total 538 876 528 719 −1,88 %

Ces chiffres concernent exclusivement les licences en club, également appelées licences « socles ». En intégrant les autres catégories de licences, la FFBB affichait un total de 529 465 licences fédérales au 19 octobre 2026, selon le relevé effectué à cette date.

Ces deux indicateurs ne doivent toutefois pas être confondus : le premier permet une comparaison à date identique entre les deux saisons, tandis que le second représente le total fédéral provisoire.

Une tendance déjà observée lors des précédentes saisons

Ce nouveau recul intervient après plusieurs saisons marquées par des fluctuations du nombre de licenciés. Après avoir atteint un record de 765 909 licences en 2023-2024, la FFBB avait enregistré une première baisse à 747 005 en 2024-2025.

En novembre 2025, BeBasket s'était déjà intéressé à cette évolution. Dans un éditorial consacré aux difficultés structurelles du basketball français, Gabriel Pantel-Jouve soulignait une diminution de 5 746 licences au 20 novembre, soit environ 1 % de moins qu'à la même période de l'année précédente.

La saison 2025-2026 s'est finalement achevée avec 761 949 licences fédérales, un total en progression par rapport à l'exercice précédent, mais encore inférieur au record de 2023-2024.

Le relevé d'octobre 2026 apporte donc un nouvel indicateur concernant les inscriptions en club. Il confirme un retard à date comparable, sans permettre de déterminer si celui-ci se maintiendra jusqu'à la fin de la saison.

Natalité, coût des licences, Pass'Sport : plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce recul

Plusieurs facteurs structurels peuvent contribuer à expliquer les difficultés rencontrées par le basketball français, même si aucune étude ne permet actuellement de mesurer précisément leur poids dans la baisse observée en octobre.

La démographie constitue une première piste. Selon l'Insee, les naissances en France ont diminué de 24 % entre 2010 et 2025. Une évolution qui réduit progressivement la taille des générations susceptibles de rejoindre les écoles de basket. Cette tendance pourrait continuer à peser sur les effectifs des catégories de jeunes dans les années à venir.

Le coût de la pratique représente également un obstacle potentiel pour certaines familles. Entre les cotisations, les équipements et les déplacements, une saison sportive peut constituer une dépense importante. La question de l'augmentation du prix des licences avait d'ailleurs été soulevée par plusieurs acteurs du basket amateur dans les réactions recueillies par BeBasket en décembre 2025.

Les évolutions du Pass'Sport ont également modifié les conditions d'accès à la pratique. Après l'exclusion de la plupart des enfants de 6 à 13 ans en 2025, cette catégorie a été réintégrée pour la rentrée 2026, mais avec des critères de ressources plus ciblés. L'aide est par ailleurs passée de 70 à 50 euros. Ces changements successifs peuvent avoir des conséquences sur les budgets des familles, même si leur effet direct sur les inscriptions au basketball n'a pas été quantifié.

Des clubs saturés qui ne peuvent pas accueillir tous les jeunes

Au-delà des facteurs économiques et démographiques, le manque de capacités d'accueil demeure l'une des difficultés majeures du basketball français.

En janvier 2025, Jean-Pierre Hunckler, président de la FFBB, avait alerté sur le fait que près de 150 000 nouveaux licenciés potentiels n'avaient pas pu être accueillis dans les quelque 3 800 clubs de la Fédération. En cause notamment, le manque de gymnases disponibles et le nombre insuffisant de bénévoles pour encadrer les pratiquants.

Cette saturation peut conduire certaines associations à limiter les inscriptions plutôt qu'à augmenter leurs effectifs au détriment des conditions d'entraînement. L'enjeu n'est alors plus seulement d'accueillir davantage de joueurs, mais de garantir un encadrement suffisant et une formation de qualité.

La difficulté à recruter et à fidéliser des bénévoles constitue un autre frein. Les responsabilités administratives, les exigences de formation et les contraintes d'organisation reposent souvent sur un nombre limité de dirigeants et d'éducateurs.

Moins de licenciés ne signifie pas forcément moins de basketteurs

Cette évolution interroge également la manière dont le basketball est pratiqué en France. La licence fédérale ne constitue pas le seul indicateur de la popularité d'une discipline.

Entre la pratique libre sur les terrains extérieurs, le basketball loisir et le développement (toujours limité) du 3x3 (sans licence FFBB adaptée à cette pratique souple), il existe différentes façons de jouer sans nécessairement s'engager dans un club traditionnel.

Lors des échanges publiés par BeBasket en décembre 2025, plusieurs intervenants avaient justement soulevé la question de l'adaptation du modèle associatif à ces nouvelles attentes. Horaires plus souples, pratiques moins contraignantes, championnats vétérans généralisés (pour s'adapter au vieillissement des pratiquants), nouvelles formes d'encadrement ou mutualisation des moyens entre clubs figurent parmi les pistes évoquées.

La diminution des licences en club ne permet donc pas, à elle seule, de conclure à une perte d'intérêt pour le basketball. Elle peut aussi traduire les difficultés des structures traditionnelles à répondre à la demande.

Reste désormais à savoir si le retard observé au 18 octobre sera comblé au fil des inscriptions. Les statistiques fédérales étant évolutives, il serait prématuré de conclure à une nouvelle baisse sur l'ensemble de la saison 2026-2027.

Mais avec plus de 10 000 licences de moins qu'un an auparavant, le basketball français fait face à un nouveau signal d'alerte sur l'accessibilité de sa pratique et les capacités d'accueil de ses clubs, alors que la mutation du modèle associatif n'a pas été réellement enclenché.