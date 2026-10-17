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Basket Landes reçu 5/5 en Boulangère Wonderligue, Bourges et l’ASVEL l’emportent aussi

Battues en EuroLeague à Saragosse, les joueuses de Basket Landes ont repris leurs habitudes de Boulangère Wonderligue sur le parquet de Charnay (50-54). Ce samedi, Bourges a aussi dominé Toulouse (87-69) et l’ASVEL l’a emporté à Angers (63-69).
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Résumé
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Basket Landes reçu 5/5 en Boulangère Wonderligue, Bourges et l’ASVEL l’emportent aussi
Basket Landes a remporté sa cinquième victoire en autant de matches en championnat, à Charnay.
Crédit photo : Florentin Bruère
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Basket Landes a préservé son invincibilité en s’imposant à Charnay (50-54) ce samedi en ouverture de la cinquième journée de Boulangère Wonderligue. Longtemps accroché par Toulouse, Bourges a accéléré dans le dernier quart-temps (87-69) tandis que Lyon a renversé Angers pour retrouver la victoire (63-69).

Basket Landes d’un souffle à Charnay

Impressionnantes en défense depuis le début de la saison, les Landaises ont encore verrouillé samedi soir sur le parquet de Charnay. Les joueuses de Julie Barennes ont tenu les Pinkies à seulement 27,4 % de réussite aux tirs et provoqué 19 pertes de balle. Suffisant pour l’emporter malgré une soirée loin d’être parfaite en attaque (35,5 % aux tirs dont un 3/19 à 3-points).

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Murjanatu Musa (11 points, 9 rebonds) et Marie Pardon (6 points, 7 passes, 2 interceptions) ont globalement tenu la baraque mais c'est Becky Massey (6 points, 6 rebonds) qui a inscrit le panier primé décisif à 36 secondes du buzzer pour contenir la révolte de Charnay.

Charnay 50 - 54 Basket Landes · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 17/10/2026

Leaders

CharnayBasket Landes
PTSBinta Drame 10Murjanatu Musa 11
REBLaura Ziegler 7Murjanatu Musa 9
PDLaura Ziegler 4Marie Pardon 7

Statistiques d'équipe

CharnayBasket Landes
TIRS27,4 %35,5 %
3PTS4/223/19
LF12/157/13
REB4444
RO1614

En attendant le résultat de Lattes-Montpellier dimanche chez les Flammes Carolo, Basket Landes est aux commandes, toujours invaincu en cinq matchs de Boulangère Wonderligue. 

Bourges et l’ASVEL enchaînent

Dans les deux autres matches du soir, Bourges a dominé Toulouse (87-69) grâce à un énorme dernier quart-temps (29-10). Devant à la pause (34-37) puis à l’issue du troisième acte (58-59), les coéquipières de Laëtitia Guapo (12 points, 8 rebonds, 7 passes) et Dominique Toussaint (25 points) ont longtemps contrarié les Tango.

Les Berruyères ont finalement pris le dessus grâce notamment à Sydney Wallace (24 points dont un joli 6/10 derrière l’arc), tandis que Maëva Djaldi-Tabdi a apporté 11 points et 9 rebonds. Bourges enchaîne après sa victoire à Lyon.

Bourges 87 - 69 Toulouse M.B. · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 17/10/2026

Leaders

BourgesToulouse M.B.
PTSSydney Wallace 24Dominique Toussaint 25
REBMaeva Djaldi-Tabdi 9Jessica Lindstrom 8
PDLaura Mendez 9Laëtitia Guapo 7

Statistiques d'équipe

BourgesToulouse M.B.
TIRS44,4 %45 %
3PTS11/276/23
LF12/149/14
REB3739
RO98


L’ASVEL s'est d’ailleurs imposée à Angers en toute fin de match grâce à l'apport du banc et notamment Klaudia Papp et Asianae Johnson (69-63). Menées à la pause (39-33), les joueuses de Yoann Cabioc’h ont progressivement refait leur retard et mettent fin à leur série de deux défaites consécutives en championnat.

Angers Féminin 63 - 69 Lyon Asvel Féminin · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 17/10/2026

Leaders

Angers FémininLyon Asvel Féminin
PTSDayshanette Harris 16Leck-Olivia Yale 15
REBMariana Muadi Bulabula 11Bethy Mununga 15
PDDayshanette Harris 5Aïnhoa Risacher 6

Statistiques d'équipe

Angers FémininLyon Asvel Féminin
TIRS34,4 %48 %
3PTS2/1813/24
LF17/198/14
REB3040
RO1310


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