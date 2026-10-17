Basket Landes a préservé son invincibilité en s’imposant à Charnay (50-54) ce samedi en ouverture de la cinquième journée de Boulangère Wonderligue. Longtemps accroché par Toulouse, Bourges a accéléré dans le dernier quart-temps (87-69) tandis que Lyon a renversé Angers pour retrouver la victoire (63-69).

Basket Landes d’un souffle à Charnay

Impressionnantes en défense depuis le début de la saison, les Landaises ont encore verrouillé samedi soir sur le parquet de Charnay. Les joueuses de Julie Barennes ont tenu les Pinkies à seulement 27,4 % de réussite aux tirs et provoqué 19 pertes de balle. Suffisant pour l’emporter malgré une soirée loin d’être parfaite en attaque (35,5 % aux tirs dont un 3/19 à 3-points).

Murjanatu Musa (11 points, 9 rebonds) et Marie Pardon (6 points, 7 passes, 2 interceptions) ont globalement tenu la baraque mais c'est Becky Massey (6 points, 6 rebonds) qui a inscrit le panier primé décisif à 36 secondes du buzzer pour contenir la révolte de Charnay.

En attendant le résultat de Lattes-Montpellier dimanche chez les Flammes Carolo, Basket Landes est aux commandes, toujours invaincu en cinq matchs de Boulangère Wonderligue.

Bourges et l’ASVEL enchaînent

Dans les deux autres matches du soir, Bourges a dominé Toulouse (87-69) grâce à un énorme dernier quart-temps (29-10). Devant à la pause (34-37) puis à l’issue du troisième acte (58-59), les coéquipières de Laëtitia Guapo (12 points, 8 rebonds, 7 passes) et Dominique Toussaint (25 points) ont longtemps contrarié les Tango.

Les Berruyères ont finalement pris le dessus grâce notamment à Sydney Wallace (24 points dont un joli 6/10 derrière l’arc), tandis que Maëva Djaldi-Tabdi a apporté 11 points et 9 rebonds. Bourges enchaîne après sa victoire à Lyon.



L’ASVEL s'est d’ailleurs imposée à Angers en toute fin de match grâce à l'apport du banc et notamment Klaudia Papp et Asianae Johnson (69-63). Menées à la pause (39-33), les joueuses de Yoann Cabioc’h ont progressivement refait leur retard et mettent fin à leur série de deux défaites consécutives en championnat.



