Basket Landes reçu 5/5 en Boulangère Wonderligue, Bourges et l’ASVEL l’emportent aussi
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Basket Landes a préservé son invincibilité en s’imposant à Charnay (50-54) ce samedi en ouverture de la cinquième journée de Boulangère Wonderligue. Longtemps accroché par Toulouse, Bourges a accéléré dans le dernier quart-temps (87-69) tandis que Lyon a renversé Angers pour retrouver la victoire (63-69).
Basket Landes d’un souffle à Charnay
Impressionnantes en défense depuis le début de la saison, les Landaises ont encore verrouillé samedi soir sur le parquet de Charnay. Les joueuses de Julie Barennes ont tenu les Pinkies à seulement 27,4 % de réussite aux tirs et provoqué 19 pertes de balle. Suffisant pour l’emporter malgré une soirée loin d’être parfaite en attaque (35,5 % aux tirs dont un 3/19 à 3-points).
Murjanatu Musa (11 points, 9 rebonds) et Marie Pardon (6 points, 7 passes, 2 interceptions) ont globalement tenu la baraque mais c'est Becky Massey (6 points, 6 rebonds) qui a inscrit le panier primé décisif à 36 secondes du buzzer pour contenir la révolte de Charnay.
Charnay 50 - 54 Basket Landes · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 17/10/2026
Leaders
|Charnay
|Basket Landes
|PTS
|Binta Drame 10
|Murjanatu Musa 11
|REB
|Laura Ziegler 7
|Murjanatu Musa 9
|PD
|Laura Ziegler 4
|Marie Pardon 7
Statistiques d'équipe
|Charnay
|Basket Landes
|TIRS
|27,4 %
|35,5 %
|3PTS
|4/22
|3/19
|LF
|12/15
|7/13
|REB
|44
|44
|RO
|16
|14
En attendant le résultat de Lattes-Montpellier dimanche chez les Flammes Carolo, Basket Landes est aux commandes, toujours invaincu en cinq matchs de Boulangère Wonderligue.
Bourges et l’ASVEL enchaînent
Dans les deux autres matches du soir, Bourges a dominé Toulouse (87-69) grâce à un énorme dernier quart-temps (29-10). Devant à la pause (34-37) puis à l’issue du troisième acte (58-59), les coéquipières de Laëtitia Guapo (12 points, 8 rebonds, 7 passes) et Dominique Toussaint (25 points) ont longtemps contrarié les Tango.
Les Berruyères ont finalement pris le dessus grâce notamment à Sydney Wallace (24 points dont un joli 6/10 derrière l’arc), tandis que Maëva Djaldi-Tabdi a apporté 11 points et 9 rebonds. Bourges enchaîne après sa victoire à Lyon.
Bourges 87 - 69 Toulouse M.B. · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 17/10/2026
Leaders
|Bourges
|Toulouse M.B.
|PTS
|Sydney Wallace 24
|Dominique Toussaint 25
|REB
|Maeva Djaldi-Tabdi 9
|Jessica Lindstrom 8
|PD
|Laura Mendez 9
|Laëtitia Guapo 7
Statistiques d'équipe
|Bourges
|Toulouse M.B.
|TIRS
|44,4 %
|45 %
|3PTS
|11/27
|6/23
|LF
|12/14
|9/14
|REB
|37
|39
|RO
|9
|8
L’ASVEL s'est d’ailleurs imposée à Angers en toute fin de match grâce à l'apport du banc et notamment Klaudia Papp et Asianae Johnson (69-63). Menées à la pause (39-33), les joueuses de Yoann Cabioc’h ont progressivement refait leur retard et mettent fin à leur série de deux défaites consécutives en championnat.
Angers Féminin 63 - 69 Lyon Asvel Féminin · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 17/10/2026
Leaders
|Angers Féminin
|Lyon Asvel Féminin
|PTS
|Dayshanette Harris 16
|Leck-Olivia Yale 15
|REB
|Mariana Muadi Bulabula 11
|Bethy Mununga 15
|PD
|Dayshanette Harris 5
|Aïnhoa Risacher 6
Statistiques d'équipe
|Angers Féminin
|Lyon Asvel Féminin
|TIRS
|34,4 %
|48 %
|3PTS
|2/18
|13/24
|LF
|17/19
|8/14
|REB
|30
|40
|RO
|13
|10
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