Basket Landes remporte « un match déjà crucial » en Grèce, Bourges fait de même en Pologne, les Flammes subissent la loi du Fenerbahçe

La soirée européenne des clubs tricolores a offert des fortunes diverses sur les parquets continentaux. Entre la logique respectée en Turquie et les démonstrations de force en Grèce et en Pologne, retour sur les trois prestations françaises lors de la dernière journée de la phase aller de l’EuroLeague féminine.

Athinaïkos 65-78 Basket Landes

Julie Barennes l’avait annoncé dans les colonnes de Sud-Ouest : ce match sur le parquet des Grecques de l’Athinaïkos était « déjà crucial pour exister en Euroligue. » Après leurs deux défaites inaugurales contre Saragosse et Vilnius, les Landaises, qui étaient pourtant allées jusqu’au Final 6 la saison dernière, étaient déjà dans une position inconfortable. Tout comme leurs adversaires du soir, qui étaient aussi en 0-2. Mais face à une équipe qui aligne des noms bien connus comme Julie Vanloo ou Ana Tadic, Basket Landes a tenu la baraque.

Trois jours après avoir sorti leur possible match référence contre Bourges en championnat, enchaîner n’a pas été difficile pour elles. Grâce à un jeu collectif bien plus léché que leurs adversaires (23 passes décisives, pour 10 turnovers), elles ont pris l’avantage après le deuxième quart-temps et ne l’ont plus lâché. « On a l’opportunité de reprendre notre destin en main » expliquait avant le match Becky Massey, qui avouait que l’équipe avait pris « une petite leçon face à Vilnius ». L’internationale belge, qui n’avait dépassé les 13 points que 4 fois sur l’ensemble de la saison dernière, vient de le faire deux fois en trois jours (14 points et 3 passes décisives ce soir). Le trio Elanga-Daramy-Musa a aussi dominé, et les Landaises recollent au duo de tête avant d’aborder la phase retour.

Lublin 69-88 Bourges

Écart encore plus large pour le Tango Bourges sur le parquet de Lublin. Peu affectées par la défaite contre Basket Landes ce week-end, les Berruyères ont largement dominé leurs adversaires polonaises qui jouaient avec une rotation raccourcie. Grâce notamment à un énorme deuxième quart-temps, remporté… 36-19 ! Quasiment tout le monde a contribué dans ce quart-temps de folie, où la moitié de leurs dix 3-points ont été inscrits. À ce jeu-là, les shooteuses Alix Duchet (11 points) et Marie-Paule Dally (16 points, 6 interceptions) s’en sortent le mieux avec trois tirs primés chacune.

Une large victoire bienvenue dans une dure semaine pour les joueuses d’Olivier Lafargue. En l’espace de huit jours, elles affrontent en effet trois équipes d’EuroLeague (Basket Landes, Lublin et Charleville-Mézières). Mais comme elles l’ont expliqué auprès du Berry Républicain : « On aime jouer ce genre de rencontres ! » La preuve en est ce soir. Grâce à ce bilan de 2-1, Bourges prend temporairement la tête du groupe D, mais qui reviendra demain à Prague, seul club à les avoir battues pour l’instant. Ce seront d’ailleurs leurs premières adversaires de la phase retour, la semaine prochaine au Prado.

Fenerbahçe 81-71 Flammes Carolo

Enfin, les Flammes Carolo avaient très fort à faire sur le parquet des tenantes du titre du Fenerbahçe. Les joueuses de Charleville ont logiquement subi la loi des Turques, qui alignaient trois tricolores (14 points pour Tima Pouye, 5 et 7 passes décisives pour Leïla Lacan, 4 points pour Nell Angloma). Au total, ce sont pas moins de… huit françaises qui étaient sur ce parquet ce soir ! Et Coline Franchelin, pourtant jugée 6e de la course au MVP par la FIBA, n’était pas la plus en vue (6 points et 9 passes décisives, mais à 1/5 aux tirs et avec 7 turnovers). Après un 10-0 d’entrée, l’écart a atteint les 27 points (55-28), avant de se réduire sur un sursaut d’orgueil en fin de match des Flammes. Ces dernières restent deuxièmes du groupe.