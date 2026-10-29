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Basketball Champions League : Frankie Fidler, bourreau de Nanterre, s'invite dans le cinq de la semaine

Frankie Fidler a fait tomber Nanterre avec Sabah (87-80) et en récolte les fruits : l'ailier figure dans le cinq de la quatrième semaine de Basketball Champions League, dévoilé ce jeudi. Avec 18 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, il est candidat au titre de joueur de la semaine, une distinction que lui dispute notamment Brandon Angel, auteur d'un improbable 10/10 aux tirs avec Berlin.
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Basketball Champions League : Frankie Fidler, bourreau de Nanterre, s'invite dans le cinq de la semaine
Frankie Fidler est dans le cinq de la semaine en BCL
Crédit photo : FIBA
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Nanterre est reparti d'Azerbaïdjan avec une défaite (87-80) et un nom en tête : Frankie Fidler. Omniprésent mardi lors du succès de Sabah, l'ailier a tapé dans l'œil de la Basketball Champions League (BCL), qui l'a intégré à son cinq de la semaine. Il y partage l'affiche avec Ty Nichols (Peristeri), Lester Medford (Hapoel Holon), Brandon Angel (ALBA Berlin) et Dorde Topolovic (Igokea). Reste désormais au public de trancher : le vainqueur du titre de joueur de la semaine sera connu vendredi 30 octobre, sur les réseaux sociaux de la compétition.

Frankie Fidler a fait plier Nanterre

Sous les yeux de 4 430 spectateurs, Frankie Fidler a fait la misère aux Franciliens, sans jamais se contenter d'un seul registre. Scoreur (18 points), passeur (5 passes décisives), présent au rebond (5 prises) comme à la récupération (2 interceptions), il a aussi dégainé avec réussite derrière l'arc, à 3/4. Une copie à 21 d'évaluation qui lui ouvre les portes d'une sélection établie au terme des huit rencontres de mardi et mercredi.

Frankie FIDLER
Frankie FIDLER
18
PTS
5
REB
5
PDE
Logo Basketball Champions League
SAB
87 80
JSF

Brandon Angel, la perfection face à Bilbao

Pour trouver la meilleure évaluation de ce cinq, il faut filer à Berlin. Lors du succès de l'ALBA face à Bilbao (103-100), Brandon Angel a tout simplement refusé de manquer sa cible : 10 tirs tentés, 10 réussis, dont 2/2 à 3-points, pour 24 points et 30 d'évaluation. Une soirée sans fausse note qui a permis au club allemand de préserver son invincibilité, dans un duel serré jusqu'au bout mais conclu sans prolongation.

Brandon ANGEL
Brandon ANGEL
24
PTS
4
REB
2
PDE
Logo Basketball Champions League
BER
103 100
BIL

Lester Medford, lui, n'a pas eu besoin d'être titulaire pour faire basculer le match de l'Hapoel Holon (88-81). Sorti du banc, il a planté 23 points en 26 minutes, porté par une main brûlante à trois points (5/6), et trouvé ses partenaires à 7 reprises. Les chiffres disent le reste : +18 lorsqu'il était sur le parquet et 27 d'évaluation au bout de la soirée.

Lester MEDFORD
Lester MEDFORD
23
PTS
2
REB
7
PDE
Logo Basketball Champions League
VEC
81 88
HOL

Ty Nichols brise l'élan de Murcie, Djordje Topolovic lance Igokea

Murcie n'avait encore jamais perdu cette saison en BCL, et Ty Nichols s'est chargé de mettre fin à la série. Grand artisan de la victoire de Peristeri en Espagne (80-72), il a inscrit 23 points en s'appuyant sur un 4/8 derrière l'arc. Ses 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et son contre ont parachevé une prestation évaluée à 24.

Ty NICHOLS
Ty NICHOLS
23
PTS
5
REB
4
PDE
Logo Basketball Champions League
MUR
72 80
PER

Djordje Topolovic ferme la marche, et avec lui Igokea ouvre enfin son compteur. Face au SK Slavia Prague ERA NBK (77-72), il a signé un double-double d'une redoutable efficacité, 13 points à 6/7 aux tirs et 10 rebonds, agrémenté de 3 passes décisives. Avec 26 d'évaluation, meilleure marque de la rencontre, il a plongé un peu plus son adversaire dans le doute, toujours sans victoire après trois journées.

Djordje TOPOLOVIC
Djordje TOPOLOVIC
13
PTS
10
REB
3
PDE
Logo Basketball Champions League
IGO
77 72
SLA

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