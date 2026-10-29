Basketball Champions League : Frankie Fidler, bourreau de Nanterre, s'invite dans le cinq de la semaine

Nanterre est reparti d'Azerbaïdjan avec une défaite (87-80) et un nom en tête : Frankie Fidler. Omniprésent mardi lors du succès de Sabah, l'ailier a tapé dans l'œil de la Basketball Champions League (BCL), qui l'a intégré à son cinq de la semaine. Il y partage l'affiche avec Ty Nichols (Peristeri), Lester Medford (Hapoel Holon), Brandon Angel (ALBA Berlin) et Dorde Topolovic (Igokea). Reste désormais au public de trancher : le vainqueur du titre de joueur de la semaine sera connu vendredi 30 octobre, sur les réseaux sociaux de la compétition.

The #BasketballCL Team of the Week is here! Who impressed you the most?



🇧🇦 Dorde Topolovic | @BCIgokea

🇮🇱 Lester Medford | @HapoelHolonBC

🇬🇷 Ty Nichols | @peristeribc

🇦🇿 Frankie Fidler | @SabahBC

🇩🇪 Brandon Angel | @albaberlin pic.twitter.com/Gq6dQNlMDr — Basketball Champions League (@BasketballCL) 29 octobre 2026

Frankie Fidler a fait plier Nanterre

Sous les yeux de 4 430 spectateurs, Frankie Fidler a fait la misère aux Franciliens, sans jamais se contenter d'un seul registre. Scoreur (18 points), passeur (5 passes décisives), présent au rebond (5 prises) comme à la récupération (2 interceptions), il a aussi dégainé avec réussite derrière l'arc, à 3/4. Une copie à 21 d'évaluation qui lui ouvre les portes d'une sélection établie au terme des huit rencontres de mardi et mercredi.

Brandon Angel, la perfection face à Bilbao

Pour trouver la meilleure évaluation de ce cinq, il faut filer à Berlin. Lors du succès de l'ALBA face à Bilbao (103-100), Brandon Angel a tout simplement refusé de manquer sa cible : 10 tirs tentés, 10 réussis, dont 2/2 à 3-points, pour 24 points et 30 d'évaluation. Une soirée sans fausse note qui a permis au club allemand de préserver son invincibilité, dans un duel serré jusqu'au bout mais conclu sans prolongation.

Lester Medford, lui, n'a pas eu besoin d'être titulaire pour faire basculer le match de l'Hapoel Holon (88-81). Sorti du banc, il a planté 23 points en 26 minutes, porté par une main brûlante à trois points (5/6), et trouvé ses partenaires à 7 reprises. Les chiffres disent le reste : +18 lorsqu'il était sur le parquet et 27 d'évaluation au bout de la soirée.

Ty Nichols brise l'élan de Murcie, Djordje Topolovic lance Igokea

Murcie n'avait encore jamais perdu cette saison en BCL, et Ty Nichols s'est chargé de mettre fin à la série. Grand artisan de la victoire de Peristeri en Espagne (80-72), il a inscrit 23 points en s'appuyant sur un 4/8 derrière l'arc. Ses 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et son contre ont parachevé une prestation évaluée à 24.

Djordje Topolovic ferme la marche, et avec lui Igokea ouvre enfin son compteur. Face au SK Slavia Prague ERA NBK (77-72), il a signé un double-double d'une redoutable efficacité, 13 points à 6/7 aux tirs et 10 rebonds, agrémenté de 3 passes décisives. Avec 26 d'évaluation, meilleure marque de la rencontre, il a plongé un peu plus son adversaire dans le doute, toujours sans victoire après trois journées.