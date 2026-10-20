Baskonia aurait accepté un lourd sacrifice financier pour tourner la page Howard

La séparation entre Markus Howard (27 ans, 1,78 m) et Baskonia n'aurait pas été sans conséquence financière. Alors que son départ pour le Zénith Saint-Pétersbourg a été officialisé le 14 octobre, de nouvelles informations permettent de mieux comprendre les conditions dans lesquelles le club espagnol s'est séparé de son ancien arrière vedette.

Baskonia will reportedly pay Markus Howard around €2 million in compensation after terminating his contract 👀💸



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Baskonia aurait accepté de verser 2 millions d'euros à Howard

Selon les révélations du quotidien espagnol El Correo, relayées ce mardi 20 octobre par BasketNews et Basketball Sphere, Baskonia aurait accepté de verser environ 2 millions d'euros à Markus Howard pour mettre fin à son contrat, initialement valable jusqu'en juin 2028.

Une somme importante pour un club qui cherchait à réduire sa masse salariale et à réorganiser son effectif. L'Américain devait percevoir environ 2 millions d'euros nets cette saison, puis un montant légèrement supérieur lors de l'exercice 2027-2028.

Toujours selon les informations rapportées, les deux parties auraient trouvé un terrain d'entente autour d'un paiement échelonné. Howard aurait ainsi accepté de différer une partie des sommes qui lui sont dues afin de permettre la résiliation de son contrat.

Baskonia a confirmé avoir trouvé un accord avec le joueur pour mettre fin à leur collaboration, sans toutefois communiquer les détails financiers de cette séparation.

Un nouveau contrat moins rémunérateur au Zénith Saint-Pétersbourg

En rejoignant le Zénith Saint-Pétersbourg, Markus Howard aurait accepté une baisse significative de sa rémunération annuelle. Selon les montants publiés, l'ancien joueur des Denver Nuggets percevrait environ 1 million d'euros par saison avec le club russe, où il s'est engagé jusqu'en 2028.

✅ RESMİ: Baskonia'dan ayrılan Markus Howard, Zenit ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/GWWFND95HR — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 14 octobre 2026

Il y retrouve Duško Ivanović, son ancien entraîneur à Baskonia, sous les ordres duquel il avait réalisé sa meilleure saison statistique en EuroLeague.

Lors de l'exercice 2023-2024, Howard avait terminé meilleur marqueur de la compétition avec 19,5 points de moyenne et 40 % de réussite à 3-points. Une saison qui avait confirmé sa place parmi les principaux scoreurs du basket européen.

Mais sa situation sportive avait considérablement évolué depuis. Déjà moins utilisé lors de la saison 2025-2026, l'arrière américain avait vu son temps de jeu diminuer davantage au début de l'exercice 2026-2027. Avant son départ, il ne tournait plus qu'à 4,7 points de moyenne en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Markus HOWARD Poste(s): Arrière Taille: 178 cm Âge: 27 ans (03/03/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 4,7 #178 REB 0,7 #254 PD 0,3 #243

Une séparation coûteuse pour tourner la page

Arrivé à Vitoria-Gasteiz durant l'été 2022 après son passage à Denver, Markus Howard aura disputé 244 rencontres officielles avec Baskonia, dont 130 en EuroLeague et 109 en Liga Endesa. Il a notamment remporté la Coupe du Roi en 2026 et marqué l'histoire du club par ses performances derrière la ligne à 3-points.

Sa séparation avec Baskonia intervient donc après quatre saisons au cours desquelles son statut sportif a profondément changé.

Sur le plan financier, l'accord rapporté par la presse espagnole permettrait au club basque de mettre fin à un engagement salarial qui devait encore courir pendant près de deux saisons. En contrepartie, Baskonia devrait supporter une indemnité de rupture estimée à 2 millions d'euros.

Si les montants avancés se confirment, ce départ illustrera le coût que peut représenter la sortie anticipée d'un joueur disposant d'un contrat particulièrement rémunérateur, même lorsque son rôle sportif a diminué.