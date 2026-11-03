BCL : la SIG Strasbourg joue gros face au Cibona Zagreb dans un groupe totalement indécis

La SIG Strasbourg retrouve la Basketball Champions League ce mardi 3 novembre, avec la réception du Cibona Zagreb au Rhenus Sport (20h). Après une entrée en matière convaincante contre le Legia Varsovie (100-62), puis une défaite sur le parquet de Galatasaray, les joueurs de Jānis Gailītis veulent décrocher leur deuxième victoire européenne de la saison. Un résultat important dans un groupe B où les quatre équipes affichent exactement le même bilan : une victoire et une défaite.

Cette troisième journée pourrait déjà peser dans la course à la première place, synonyme de qualification directe pour le deuxième tour, sans passer par les play-in. Strasbourg aura également l'avantage de recevoir une formation croate qui vient d'enchaîner deux rencontres en l'espace de 24 heures.

𝑮𝒂𝒎𝒆𝒅𝒂𝒚 𝑩𝑪𝑳 🔥



Journée 3 #BasketballCL

🆚 Cibona Zagreb

⌚️ 20h00

📍 Rhenus Sport

🚪 Ouverture des portes à 18h30#gosig #strasbourg pic.twitter.com/W3BW5k2xhr — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 3 novembre 2026

Un groupe B où tout le monde est à égalité

Après deux journées, impossible de dégager une hiérarchie dans cette poule. Strasbourg, le Cibona Zagreb, Galatasaray et le Legia Varsovie comptent chacun une victoire et une défaite. Les résultats des premières rencontres illustrent d'ailleurs l'imprévisibilité de cette compétition.

La SIG avait largement dominé Varsovie lors de son entrée en lice (100-62). Pourtant, les Polonais ont ensuite réussi à s'imposer sur le parquet du Cibona (95-77), quelques jours après la démonstration des Croates face à Galatasaray (96-76).

Les Strasbourgeois possèdent pour l'instant la meilleure différence de points du groupe, grâce notamment à leur victoire de 38 unités contre le Legia. Un élément qui pourrait avoir son importance en cas d'égalité au classement.

« Nous savons également que tout ne se résume pas à une victoire ou une défaite : la différence de points et le "plus-minus" peuvent avoir leur importance, car beaucoup de choses peuvent entrer en jeu », a souligné Jānis Gailītis dans l'avant-match publié par la SIG.

🗣️ "𝙇𝙚 𝙣𝙞𝙫𝙚𝙖𝙪 𝙚𝙨𝙩 𝙖𝙨𝙨𝙚𝙯 𝙝𝙤𝙢𝙤𝙜𝙚̀𝙣𝙚 𝙚𝙣 𝘽𝙖𝙨𝙠𝙚𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚."



La parole à notre coach, Jānis Gailītis et Tymu Chenery avant le match face au Cibona Zagreb !#BasketballCL #gosig #strasbourg pic.twitter.com/m6XksosAlq — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 3 novembre 2026

Le Cibona Zagreb, un ancien géant européen au calendrier surchargé

Le nom du Cibona Zagreb reste associé à l'une des grandes périodes du basket européen. Double vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1985 et 1986, le club croate avait alors pour figure de proue Dražen Petrović. Champion de Croatie en 2025-2026, il retrouve cette saison la Basketball Champions League après dix années d'absence.

Son début de campagne européenne a été particulièrement contrasté. Après avoir dominé Galatasaray de 20 points, le Cibona a chuté de 18 unités contre le Legia Varsovie. Le club a également connu un changement d'entraîneur après cette deuxième rencontre.

Sur le terrain, les Croates disposent néanmoins de plusieurs individualités capables de faire la différence. Khalif Battle (1,95 m, 26 ans), auteur de 32 points à 11/15 aux tirs face à Galatasaray, constitue leur principale menace offensive. Absent lors de la défaite contre Varsovie, l'arrière américain n'a plus joué depuis le 16 octobre dernier.

À ses côtés, Lovro Mazalin apporte 16 points et 6 rebonds par rencontre, tandis que Roko Badzim représente une menace extérieure avec 41,7 % de réussite à 3-points.

Le Cibona affiche d'ailleurs une adresse remarquable derrière l'arc depuis le début de la compétition : 43,5 % à 3-points, contre 34,6 % pour Strasbourg.

Mais les Croates doivent également composer avec un calendrier particulièrement chargé. Engagés en championnat national, en Ligue adriatique (ABA Liga) et en Basketball Champions League, ils viennent de disputer deux rencontres en 24 heures : une défaite contre Igokea (69-89), puis une victoire après prolongation à Split (93-81).

Abdoulaye Ndoye, chef d'orchestre de la SIG Strasbourg

Pour faire la différence, Strasbourg pourra notamment s'appuyer sur Abdoulaye Ndoye, particulièrement performant à la création depuis le début de la campagne européenne. Avec 8 passes décisives de moyenne, le Français occupe la deuxième place du classement des meilleurs passeurs de Basketball Champions League, derrière l'ex-Limougeaud Speedy Smith (8,5). Une contribution majeure dans une équipe strasbourgeoise qui distribue collectivement 20,5 passes décisives par rencontre.

Les Alsaciens affichent également une moyenne de 88,5 points marqués, légèrement supérieure à celle du Cibona (86,5). Ils devront toutefois retrouver davantage de constance, alors que Jānis Gailītis avait exprimé son mécontentement malgré la récente victoire contre Cholet en Betclic ELITE.

« Notre principal défi sera probablement de faire preuve de régularité pendant quarante minutes. C'est indispensable. C'est aussi un indicateur de qualité : nous devons être capables de produire de l'intensité, de l'énergie, de l'engagement et de la cohésion, sans connaître trop de hauts et de bas, quelles que soient les circonstances », a insisté l'entraîneur letton.

Son joueur Tymu Chenery partage cette ambition, avec un objectif clairement affiché pour la suite de la compétition :

« Personnellement, j'aimerais vraiment que nous terminions à la première place de notre groupe en Basketball Champions League afin d'éviter de passer par les play-in. »

La SIG et le Cibona s'étaient déjà affrontés lors de la saison 2016-2017 de Basketball Champions League. Les Croates avaient remporté le premier duel à Zagreb (93-88), avant une victoire strasbourgeoise au Rhenus (71-56). Près de dix ans plus tard, les deux clubs se retrouvent avec un enjeu important dans la course à la qualification.