BCL : un joueur de Nanterre dans le cinq de la semaine après l'upset contre le Rytas Vilnius

La belle performance de Nanterre 92 face au Rytas Vilnius (93-65) n'est pas passée inaperçue. Auteur de 15 points et 12 rebonds, J'Wan Roberts a été retenu dans le cinq idéal de la deuxième semaine de Basketball Champions League (BCL). L'ancien joueur de l'ALBA Berlin a largement contribué à la victoire des Franciliens contre le tenant du titre, confirmant ses bons débuts sous ses nouvelles couleurs.

J'Wan Roberts récompensé après son double-double contre Vilnius

En seulement 23 minutes de jeu, J'Wan Roberts a compilé 15 points et 12 rebonds pour 23 d'évaluation. Trois statistiques qui constituent les meilleures marques de Nanterre sur cette rencontre. L'intérieur américain s'est particulièrement distingué par son efficacité, participant à la domination de son équipe face à un adversaire qui avait remporté la compétition la saison précédente.

Passé par l'ALBA Berlin, Roberts découvre cette saison Nanterre et confirme rapidement son importance dans le collectif francilien. Sa présence dans le cinq de la semaine vient récompenser sa prestation individuelle, mais également la démonstration collective des Nanterriens.

Adama Sanogo élu joueur de la semaine avec 42 % des votes

J'Wan Roberts partage cette sélection avec Michael Forrest (UCAM Murcia), l'ancien de Saint-Quentin Akwasi Yeboah (Trabzonspor), Joe Wieskamp (ALBA Berlin) et Adama Sanogo (Hapoël Holon).

Ce dernier a finalement remporté le titre de joueur de la semaine, avec 42 % des votes du public. L'intérieur de l'Hapoël Holon a réalisé une performance exceptionnelle contre le Spartak Subotica (86-84), avec 28 points à 9/11 aux tirs et 5 contres pour 29 d'évaluation. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Basketball Champions League à compiler au moins 25 points et 5 contres dans une même rencontre.