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BCL : un joueur de Nanterre dans le cinq de la semaine après l'upset contre le Rytas Vilnius

J'Wan Roberts a été sélectionné dans le cinq de la deuxième semaine de Basketball Champions League. L'intérieur de Nanterre 92 a signé un double-double lors de la large victoire francilienne contre le Rytas Vilnius (93-65), tenant du titre, mardi 13 octobre.
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Résumé
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BCL : un joueur de Nanterre dans le cinq de la semaine après l'upset contre le Rytas Vilnius
J'Wan Roberts a compilé 15 points et 12 rebonds pour 23 d'évaluation
Crédit photo : FIBA
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La belle performance de Nanterre 92 face au Rytas Vilnius (93-65) n'est pas passée inaperçue. Auteur de 15 points et 12 rebonds, J'Wan Roberts a été retenu dans le cinq idéal de la deuxième semaine de Basketball Champions League (BCL). L'ancien joueur de l'ALBA Berlin a largement contribué à la victoire des Franciliens contre le tenant du titre, confirmant ses bons débuts sous ses nouvelles couleurs.


J'Wan Roberts récompensé après son double-double contre Vilnius

En seulement 23 minutes de jeu, J'Wan Roberts a compilé 15 points et 12 rebonds pour 23 d'évaluation. Trois statistiques qui constituent les meilleures marques de Nanterre sur cette rencontre. L'intérieur américain s'est particulièrement distingué par son efficacité, participant à la domination de son équipe face à un adversaire qui avait remporté la compétition la saison précédente.

Passé par l'ALBA Berlin, Roberts découvre cette saison Nanterre et confirme rapidement son importance dans le collectif francilien. Sa présence dans le cinq de la semaine vient récompenser sa prestation individuelle, mais également la démonstration collective des Nanterriens.

J'wan ROBERTS
J'wan ROBERTS
15
PTS
12
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
JSF
93 65
RYT

Adama Sanogo élu joueur de la semaine avec 42 % des votes

J'Wan Roberts partage cette sélection avec Michael Forrest (UCAM Murcia), l'ancien de Saint-Quentin Akwasi Yeboah (Trabzonspor), Joe Wieskamp (ALBA Berlin) et Adama Sanogo (Hapoël Holon).

Ce dernier a finalement remporté le titre de joueur de la semaine, avec 42 % des votes du public. L'intérieur de l'Hapoël Holon a réalisé une performance exceptionnelle contre le Spartak Subotica (86-84), avec 28 points à 9/11 aux tirs et 5 contres pour 29 d'évaluation. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Basketball Champions League à compiler au moins 25 points et 5 contres dans une même rencontre.

Nanterre
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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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BCL : un joueur de Nanterre dans le cinq de la semaine après l'upset contre le Rytas Vilnius