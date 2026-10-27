BeBasket Fantasy : Coupe d'Europe et Coupe de France pour départager un podium dans un mouchoir de poche !

La soirée extrêmement maigre du lundi a bien eu son incidence sur le classement mensuel de la Fantasy BeBasket ! Alors que la WNBA, la NBA et le Championnat autrichien étaient les rares ligues pourvoyeuses de points, la course au titre de manager d'octobre voit le leader actuel sous énorme pression, talonné par un dauphin à seulement deux points !

Recreuser l'écart ou renverser la vapeur : il faudra faire les bons choix parmi les différentes Coupes disputées ce mardi !

Fadamental Squad sous pression !

Au sortir de cette soirée majoritairement américaine, le leader Fadamental Squad parvient à garder la tête du classement d'octobre avec un total de 2 520 points. Mais la menace est plus proche que jamais : son dauphin, Patat' team Do, réalise une remontée spectaculaire et pointe à 2 518 points, à deux petites unités de retard !

Derrière ce duo au coude-à-coude, la Team Gegete complète le podium avec 2 500 points. Seulement 20 points d'écart donc entre le premier et le troisième, de quoi réserver des bonnes comme des mauvaises surprises sur les trois prochains jours !

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce mardi) :

1. Fadamental Squad : 2 520 pts

2. Patat' team Do : 2 518 pts

3. Team Gegete : 2 500 pts

4. STEF41 : 2 424 pts

5. Da_yeti : 2 415 pts

6. D4ASVEL / Z15JL : 2 381 pts

7. pour la mairie de limoges 🙏🙏 : 2 376 pts

8. Héritiers : 2 366 pts

9. Anjou 49 : 2 364 pts

10. HEY HEY HEY : 2 355 pts

Diabaté et Gobert au rendez-vous : les choix populaires ont payé

Si le classement s'est autant tassé, c'est que la majorité des managers ont partagé les mêmes inspirations gagnantes sur les parquets de NBA. En tête de proue, Moussa Diabaté a livré une prestation de classe lors du succès de Charlotte contre Washington (110-103) : 11 points, 17 rebonds et 3 passes décisives pour 31 d'évaluation en 35 minutes. Un carton anticipé par 77 % des managers.

Dans le même registre, Rudy Gobert n'a pas déçu les 74 % d'entraîneurs lui ayant fait confiance : malgré la défaite des Timberwolves face aux Cavaliers (125-127), le pivot français a gobé 20 rebonds pour signer 14 d'évaluation. La belle surprise Joan Beringer (12 points, 7 rebonds, 21 d'évaluation pour 27 % de sélection) a aussi permis d'engranger des points.

Ajoutons à cela les quelques moissons de points venues de WNBA et d'Autriche : François Matip a apporté 10 d'évaluation sous les couleurs de St. Polten. Tandis que Gabby Williams a cumulé 9 points, 6 rebonds et 3 interceptions, pour 8 d'évaluation, lors de la victoire des Golden State Valkyries dans le Game 5 des Finales WNBA.

Un mardi de Coupe : 21 matchs et l'embarras du choix ?

Après cette journée de transition, le programme passe à 21 rencontres - trois fois plus d'opportunités de marquer des points !

Le basket européen reprend de la lumière avec une programmation plus dense. En Basketball Champions League, Nanterre 92 se déplace sur le parquet du BC Sabah. Tandis qu'en EuroLeague, le Paris Basketball affronte Dubai Basketball.

Côté féminin, la Coupe de France Féminine lance ses 1/16es de finale avec notamment un duel entre Champagne Basket et Angers, sans oublier l'enchaînement habituel des rencontres NBA en deuxième partie de soirée. Tout autant de spots déterminants pour faire sauter le verrou du podium ou consolider sa place au sommet !