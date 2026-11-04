BeBasket Fantasy : Fadamental Squad vers le doublé ? NBA et Coupes d'Europe pour bien lancer novembre !

Les compteurs sont repartis de zéro pour le mois de novembre en Fantasy BeBasket, mais pourrions-nous voir l'histoire se répéter ? Vainqueur de la course d'octobre, Fadamental Squad rôde encore dans les sommets du début de novembre et semble affûté pour défendre son titre !

A la clé en ce mois de novembre : un abonnement premium d'un mois sur BeBasket !

L'occasion d'épicer un peu la concurrence et la constitution des équipes des managers. Avec un soir de Coupes d'Europe encore une fois, et le retour de la NBA après une soirée électorale, sur qui allez-vous miser ?

Fadamental Squad déjà sur le podium, Thehummer prend les commandes

Après le mois d'octobre dompté par Fadamental Squad (2 769 pts) devant Patat' team Do (2 732 pts) et Team Gegete (2 698 pts), les cartes ont été complètement redistribuées en ce début de novembre.

Une hiérarchie se dessine déjà : c'est Thehummer qui prend provisoirement les commandes de la Fantasy BeBasket avec un total de 337 points.

Mais le tenant du titre mensuel n'a pas tardé à refaire parler de lui : grâce aux grosses prestations de début de semaine, Fadamental Squad s'installe déjà sur la deuxième marche du podium avec 322 points, soit seulement 15 petites unités de retard sur la tête !

DeZebiStyle complète ce trio avec 321 points.

Le top 10 provisoire du classement de novembre :

1. Thehummer : 337 pts

2. Fadamental Squad : 322 pts

3. DeZebiStyle : 321 pts

4. Forevernba : 320 pts

5. ALTA : 314 pts

6. BCM Dream Stats : 301 pts

7. Patty mid : 296 pts

8. Underdogs81 : 292 pts

9. Cappelle X : 291 pts

10. Antho2104 : 285 pts

Au classement général de la saison 2026-2027, Fadamental Squad maintient également son statut d'équipe à battre en trônant à la première place avec 3 920 points. Il conserve un matelas confortable sur Patat' team Do (3 636 pts) et D4ASVEL / Z15JL (3 612 pts).

Les cartons de la BCL pour scorer : le bon coup Hands et la confirmation Noua

La soirée de mardi en Basketball Champions League a comblé de nombreux managers inspirés. À Strasbourg, la démonstration collective face au Cibona Zagreb (95-70) a été sublimée par son duo d'arrière.

Aligné par 45 % des managers, l'Américain Jaylen Hands a parfaitement répondu aux attentes avec 22 points, 6 rebonds, 8 passes décisives pour 27 d'évaluation. Il avait été bien épaulé par Neftali Difuidi, auteur de la meilleure évaluation de la soirée avec 29 d'éval (23 points, 8 rebonds, 6 passes), capté par 10 % des entraîneurs.

Autre intuition gagnante de la soirée continentale : Amine Noua. Lors de la victoire spectaculaire d'Unicaja Malaga contre Reggio Emilia (99-94), l'intérieur tricolore a livré une copie de haute volée avec 27 points, 5 rebonds et 27 d'évaluation. Une performance majuscule anticipée par 11 % des managers de la Fantasy BeBasket.

Retour de la NBA et marathon européen

Après une pause mardi soir en raison de la soirée électorale aux États-Unis, la NBA effectue son grand retour au programme ce mercredi. Une opportunité idéale pour réintégrer vos têtes d'affiche américaines ou tricolores outre-Atlantique dans votre cinq majeur.

Le menu de ce mercredi sera particulièrement dense : l'EuroLeague Féminine ou encore l'EuroCup prennent le relais sur les parquets européens. La Basketball Champions League enchaîne avec de belles affiches au programme. L'occasion de faire des première différences !