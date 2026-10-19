Ben Simmons promet de revenir après sa rupture du tendon d'Achille

Le sort s'acharne sur Ben Simmons. Alors que l'ancien meneur des Sixers espérait relancer sa carrière en NBA sous les couleurs des Kings, l'Australien a été victime d'une rupture du tendon d'Achille droit, a annoncé la franchise dimanche. Un nouveau coup dur pour l'ancien premier choix de la draft, alors que celui-ci avait choisi de se reposer l'an dernier afin de revenir dans les meilleures dispositions physiques.

Just in: Sacramento Kings guard Ben Simmons is believed to have sustained a torn Achilles tendon at practice Sunday, sources tell ESPN. A suspected season-ending injury for Simmons after rejuvenated and impressive training camp and preseason performances. pic.twitter.com/v4HBvCbgQF — Shams Charania (@ShamsCharania) 18 octobre 2026

Après plusieurs années marquées par les blessures, notamment des problèmes au dos, le triple All-Star venait de parapher un contrat d'un an avec Sacramento dans l'espoir de retrouver une place dans la ligue. Convaincus par ses performances et sa condition physique, les Californiens lui avaient donné l'occasion de relancer sa carrière.

Ainsi, le meneur a pris part aux matchs de pré-saison de sa franchise lors desquels Simmo the Savage s'avérait performant. Lors de son dernier match de préparation contre les Spurs, vendredi, l'Australien avait compilé 14 points, 8 rebonds et 7 passes décisives en 26 minutes. Une performance laissant entrevoir un retour intéressant avant le lancement de la saison régulière.

Ben Simmons showed flashes of his old self in Sacramento’s preseason finale.



14 PTS, 8 REB, 7 AST, 1 STL, 5/9 FG, 65 TS%



Encouraging performance despite the loss. pic.twitter.com/tnauJLofEV — Basketball Performances (@NBAPerformances) 17 octobre 2026

Un retour prometteur brutalement interrompu

Mais cette nouvelle blessure compromet désormais ses ambitions pour l'exercice 2026-2027. L'ancien joueur des Nets doit une nouvelle fois faire face à une longue période de rééducation, sans calendrier de retour annoncé alors que sa saison semble d'ores et déjà terminée.

Dans une story Instagram, le joueur de 30 ans a tenu à adresser un message à ses supporters, affichant sa détermination à revenir malgré cette blessure grave.

Ben Simmons posts a message on Instagram after suffering a torn Achilles: pic.twitter.com/YPmpse554L — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 18 octobre 2026

« J'ai déjà surmonté des épreuves qui m'ont mis à rude épreuve mentalement, physiquement et émotionnellement, et j'ai toujours trouvé le moyen de les surmonter. Cette blessure n'est qu'un nouveau chapitre de mon parcours, et non la fin de mon histoire », a écrit Ben Simmons.

« Ce n'est jamais facile d'être loin du sport que j'aime »

Malgré ce coup d'arrêt, le meneur de 30 ans refuse de considérer cette blessure comme une fin de parcours. Conscient des efforts nécessaires pour retrouver les parquets, Benny ne souhaite pas se laisser abattre par ce nouveau contre temps.

« Ce n'est jamais facile d'être loin du sport que j'aime, surtout après tous les efforts que j'ai dû déployer pour revenir. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'adversité ne vous définit pas. C'est votre réaction face à elle qui compte », a-t-il poursuivi.

Ben Simmons Poste : Ailier fort

Taille : 208 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Australie

Club : Sacramento Kings Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 10,5 #133 REB 4,0 #134 PD 4,0 #42

Un retour en NBA compromis ?

L'Australien a conclu son message avec une promesse claire : « J'ai déjà été mis à terre, et j'ai toujours trouvé le moyen de me relever. Cette fois-ci ne sera pas différente. »

Malgré cette confiance affichée par le joueur de 2,08m, la suite de son parcours en NBA interroge. Son historique de blessures pèse lourd et cela fera donc 2 ans l'été prochain que le meneur n'aura pas disputé le moindre match dans la grande ligue.

Ainsi, le Benny devra réussir à trouver une énième franchise apte à le relancer, ce qui reste fortement hypothétique à date. Dès lors, à seulement 30 ans, cette nouvelle blessure pourrait bien signer sa fin de carrière dans le championnat américain.