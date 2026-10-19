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Betclic ÉLITE et Espoirs : Dijon réalise un double sans-faute après quatre journées

Betclic ÉLITE / Espoirs ÉLITE – La JDA Dijon réalise un début de saison 2026-2027 remarquable sur deux tableaux. Après quatre journées de championnat, les professionnels comme les Espoirs affichent le même bilan : quatre victoires en quatre rencontres.
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Betclic ÉLITE et Espoirs : Dijon réalise un double sans-faute après quatre journées
À Dijon, la victoire se conjugue au présent comme au futur
Crédit photo : FOXAEP
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Quatre journées, quatre victoires. La JDA Dijon n'a toujours pas connu la défaite en Betclic ÉLITE cette saison. Sous les ordres de Vincent Dumestre, le club bourguignon a parfaitement lancé son exercice 2026-2027, avec des succès contre Strasbourg (81-72), Pau-Lacq-Orthez (89-61), Limoges (108-96) et, plus récemment, Gravelines-Dunkerque (92-83).

Les professionnels poursuivent leur sans-faute en Betclic ÉLITE

Dimanche 18 octobre, sur le parquet du BCM, les Dijonnais ont confirmé leur excellente dynamique.

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Malgré le retour des Nordistes en seconde période, ils ont décroché leur quatrième victoire grâce notamment à Elwin Ndjock (19 points) et Shevon Thompson (16 points, 11 rebonds et 27 d'évaluation).

Dijon

Derniers résultats

DateMatch
25/09/2026Dijon 81 - 72 Strasbourg
03/10/2026Pau-Lacq-Orthez 61 - 89 Dijon
09/10/2026Dijon 108 - 96 Limoges
13/10/2026SCABB 71 - 82 Dijon
18/10/2026Gravelines 83 - 92 Dijon

Cette nouvelle réussite permet à la JDA de rester invaincue et de poursuivre son installation dans le haut du classement. Une entame d'autant plus intéressante qu'elle intervient dans le cadre d'un nouveau cycle sportif, avec Vincent Dumestre sur le banc et Laurent Legname dans les fonctions de directeur sportif.

Les Espoirs suivent exactement la même trajectoire

L'équipe Espoirs de la JDA Dijon n'est pas en reste. Dirigés par Keny Foreau, les jeunes Bourguignons ont eux aussi remporté leurs quatre premières rencontres de championnat, affichant le même bilan parfait que leurs aînés.

Leur parcours a débuté par une victoire contre Strasbourg (88-73), avant un large succès sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez (95-56). Les Dijonnais ont ensuite dominé Limoges (86-79), puis se sont imposés à Gravelines-Dunkerque (69-52), vendredi 17 octobre.

Avec quatre succès en autant de matchs, les Espoirs confirment leur bonne dynamique. Un début d'exercice qui prolonge également la réussite récente du centre de formation dijonnais, vainqueur du Trophée du Futur en mai 2026.

Le parcours des jeunes Dijonnais mérite d'autant plus l'attention que plusieurs éléments issus du centre de formation ont récemment rejoint le groupe professionnel, à l'image de Tom Audry. L'arrière de 18 ans, élu dans le cinq majeur du championnat Espoirs ÉLITE la saison dernière, a signé son premier contrat professionnel en juin.

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Huit matchs de championnat, huit victoires : Dijon voit double

Le constat est sans appel : les deux principales équipes masculines de la JDA Dijon totalisent huit victoires en huit rencontres de championnat.

Cette double invincibilité illustre la réussite du début de saison dijonnais, tant au niveau professionnel que chez les jeunes. Si les deux compétitions répondent à des exigences différentes, les résultats témoignent d'une dynamique commune au sein du club bourguignon.

Reste désormais à prolonger ces séries. Les professionnels se déplaceront à Saint-Quentin le vendredi 23 octobre, tandis que les Espoirs retrouveront également le club axonais lors de la cinquième journée.

Saint-Quentin - Dijon · Betclic ELITE 2026-2027 · 23/10/2026

Deux nouvelles occasions pour la JDA de poursuivre son sans-faute.

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