La 6e journée de Betclic ELITE débute ce vendredi 30 octobre avec le déplacement de Nancy à Dijon, leader invaincu du championnat. Elle se poursuivra samedi avec cinq rencontres, avant de s'achever dimanche par deux affiches, dont Paris Basketball - Élan Chalon. L'ensemble des huit matchs sera accessible sur DAZN, diffuseur du championnat de France.

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Dijon, Paris et l'ASVEL veulent poursuivre leur sans-faute

Après cinq journées, trois équipes occupent la tête du classement avec un bilan parfait de cinq victoires : Dijon, Paris et l'ASVEL.

La JDA Dijon ouvrira cette 6e journée vendredi soir à 20h en recevant le SLUC Nancy. Les Bourguignons possèdent actuellement la meilleure différence de points du trio de tête (+68), tandis que Nancy, 14e avec une seule victoire, tentera de créer la surprise.

L'ASVEL se déplacera dimanche à Saint-Quentin (16h30). Les Villeurbannais affronteront une formation picarde qui reste sur cinq défaites consécutives et occupe l'avant-dernière place du classement.

Enfin, le Paris Basketball recevra Chalon-sur-Saône dimanche à 19h. Ce sera l'une des principales affiches du week-end puisque l'Élan Chalon occupe la quatrième place avec quatre victoires en cinq rencontres. Le club bourguignon possède également la meilleure défense du championnat en nombre de points encaissés (387 en cinq matchs).

Cette dernière rencontre sera diffusée sur DAZN, mais également sur la chaîne L'Équipe.

Le Mans - Pau-Lacq-Orthez et Bourg-en-Bresse - Nanterre samedi

Le samedi 31 octobre concentrera cinq des huit rencontres de cette 6e journée.

À 18h, Le Mans recevra Pau-Lacq-Orthez. Le MSB, cinquième avec quatre victoires en cinq matchs, tentera de confirmer son excellent début de saison. Les Palois, qui affichent un bilan de deux victoires pour trois défaites, restent sur leur succès face à Limoges dans le Clasico (85-81).

À la même heure, Gravelines-Dunkerque accueillera Roanne. Le BCM est la seule équipe du championnat à ne pas avoir encore remporté de rencontre (0-5). La Chorale, dixième avec deux succès, cherchera à équilibrer son bilan.

Deux rencontres débuteront ensuite à 18h30. Sous pression et sans Nicolas Lang, Limoges, douzième avec une seule victoire, recevra Boulazac, treizième avec le même bilan. Dans le même temps, Strasbourg accueillera Cholet, deux équipes qui présentent respectivement trois victoires en six matchs et deux succès en cinq rencontres.

Enfin, à 20h30, la JL Bourg recevra Nanterre. Les Franciliens, sixièmes avec trois victoires, auront l'occasion de consolider leur place dans la première moitié du classement. Bourg-en-Bresse, huitième avec deux succès, cherchera à revenir à hauteur de son adversaire.

Le programme complet de la 6e journée de Betclic ELITE sur DAZN Vendredi 30 octobre 20h00 : Dijon - Nancy (DAZN) Samedi 31 octobre 18h00 : Gravelines-Dunkerque - Roanne (DAZN)

18h00 : Le Mans - Pau-Lacq-Orthez (DAZN)

18h30 : Limoges - Boulazac (DAZN)

18h30 : Strasbourg - Cholet (DAZN)

20h30 : Bourg-en-Bresse - Nanterre (DAZN) Dimanche 1er novembre 16h30 : Saint-Quentin - ASVEL (DAZN)

19h00 : Paris Basketball - Chalon-sur-Saône (DAZN et La chaîne L'Équipe)

Comment regarder la Betclic ELITE sur DAZN ?

Les huit rencontres de cette 6e journée sont programmées sur DAZN. La plateforme permet de suivre le championnat de France en direct, avec plusieurs affiches réparties entre le vendredi, le samedi et le dimanche.

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