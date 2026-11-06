Betclic ELITE : le programme de la 7e journée sur DAZN, avec une offre prolongée à 7,99 €

La 7e journée de Betclic ELITE débute ce vendredi 6 novembre avec la réception de Gravelines-Dunkerque par Boulazac. Huit rencontres sont programmées jusqu'à dimanche soir, avec plusieurs affiches intéressantes dans le haut du classement, notamment Nanterre - Chalon-sur-Saône, Paris - Bourg-en-Bresse et Strasbourg - Le Mans. L'ensemble de la journée sera diffusé sur DAZN, avec une rencontre également proposée en clair sur la chaîne L'Équipe.

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Paris veut conserver la tête, Dijon et Le Mans en embuscade

Après six journées disputées pour la plupart des équipes, le Paris Basketball occupe la première place du classement avec six victoires en sept matchs. Le champion de France 2025 recevra la JL Bourg dimanche à 16h30. Les Bressans, douzièmes avec seulement deux victoires en six rencontres, tenteront de créer la surprise face au leader, qui vient de tomber à Cholet.

Dijon et Le Mans suivent au classement avec un bilan identique de cinq victoires pour une défaite. La JDA se déplacera samedi à Cholet (18h), tandis que le MSB sera attendu dimanche à Strasbourg (19h). Cette dernière rencontre, entre le troisième et le septième du championnat.

L'ASVEL, quatrième avec cinq victoires en six matchs, recevra Pau-Lacq-Orthez samedi à 20h30 pour un classique du basketball français. Les Villeurbannais voudront rebondir après leur première défaite de la saison en championnat, tandis que les Palois, treizièmes (2-4), tenteront de retrouver le chemin de la victoire deux semaines après leur succès face à Limoges.

Nanterre - Chalon, un duel direct dans le Top 6

Samedi à 18h30, Nanterre recevra Chalon-sur-Saône pour l'une des affiches les plus équilibrées de cette 7e journée. Les deux équipes présentent exactement le même bilan de quatre victoires pour deux défaites.

L'Élan Chalon occupe la cinquième place grâce à une meilleure différence de points (+68 contre +37 pour Nanterre). Les Franciliens auront toutefois l'avantage de recevoir, eux qui ont remporté leurs trois premières rencontres à domicile.

Dans le bas du classement, Nancy accueillera Limoges samedi à 18h30. Le SLUC reste sur une victoire à Dijon, tandis que le CSP, quinzième avec un seul succès en six matchs, traverse un début de saison compliqué. Les Limougeauds ont perdu leurs quatre dernières rencontres.

Enfin, la journée s'ouvrira vendredi par un duel entre Boulazac (2-4) et Gravelines-Dunkerque (0-6). Le BCM, dernier du championnat, est toujours à la recherche de sa première victoire. Samedi, Roanne recevra Saint-Quentin, deux équipes qui restent sur un succès lors de la précédente journée.

Le programme complet de la 7e journée de Betclic ELITE Vendredi 6 novembre 20h00 : Boulazac - Gravelines-Dunkerque (DAZN) Samedi 7 novembre 18h00 : Cholet - Dijon (DAZN)

18h00 : Roanne - Saint-Quentin (DAZN)

18h30 : Nancy - Limoges (DAZN)

18h30 : Nanterre - Chalon-sur-Saône (DAZN)

20h30 : ASVEL - Pau-Lacq-Orthez (DAZN) Dimanche 8 novembre 16h30 : Paris Basketball - Bourg-en-Bresse (DAZN)

19h00 : Strasbourg - Le Mans (DAZN et La chaîne L'Équipe)

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