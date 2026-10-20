Betclic ELITE : tous les matchs à 7,99 € par mois avec la nouvelle offre promotionnelle de DAZN

Bonne nouvelle pour les amateurs de basket français ! À l'occasion de la 5e journée de Betclic ELITE, DAZN propose une réduction sur son abonnement : 7,99 € par mois pendant un an, contre 10,99 € habituellement. L'offre est accessible à toute personne souscrivant entre le 19 octobre et le 2 novembre 2026 inclus, avec un engagement de 12 mois. Elle permet notamment de regarder l'intégralité des rencontres du championnat de France, ainsi que la Liga Endesa et la Copa del Rey.

Et le programme du week-end du 23 au 25 octobre ne manque pas d'intérêt. Huit rencontres sont à suivre sur DAZN, avec notamment Nanterre - Cholet, ASVEL - Nancy et surtout le Classique entre Pau-Lacq-Orthez et Limoges, dimanche soir. Les amateurs de football pourront ensuite prolonger leur soirée avec le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, également diffusé sur la plateforme.

DAZN à 7,99 € par mois : une réduction de 36 € sur un an

Jusqu'au lundi 2 novembre inclus, DAZN propose son abonnement à 7,99 € par mois au lieu de 10,99 €, soit une économie de 3 € chaque mois et de 36 € sur l'ensemble de la première année.

Contrairement à la précédente offre réservée aux 18-25 ans, cette promotion ne prévoit pas de restriction d'âge. Elle implique en revanche un engagement de 12 mois, pour un coût total de 95,88 € sur cette période.

Voici les principales conditions :

Offre valable pour toute souscription du 19 octobre au 2 novembre 2026 inclus.

Tarif de 7,99 € par mois pendant 12 mois.

Engagement obligatoire de 12 mois.

Abonnement limité à un utilisateur.

Résiliation possible à tout moment, mais effective uniquement à la fin de la période de 12 mois.

Renouvellement automatique pour 12 mois supplémentaires, au tarif alors en vigueur, sauf résiliation effectuée au plus tard la veille de la date anniversaire de l'abonnement.

Betclic ÉLITE : huit matchs au programme de la 5e journée

Cette promotion accompagne une 5e journée de Betclic ELITE riche en affiches, avec huit rencontres réparties sur trois jours.

Le week-end débutera vendredi soir par la réception de Dijon par Saint-Quentin. Samedi, quatre rencontres sont programmées, dont Bourg-en-Bresse - Gravelines-Dunkerque et Nanterre - Cholet, cette dernière affiche bénéficiant du créneau de 20h30.

Dimanche, trois rencontres viendront conclure la journée. Le Paris Basketball se déplacera à Roanne, tandis que l'ASVEL accueillera Nancy. Enfin, Pau-Lacq-Orthez et Limoges se retrouveront pour l'un des rendez-vous historiques du basket français.

Vendredi 23 octobre 20h : Saint-Quentin - Dijon Samedi 24 octobre 18h : Boulazac - Le Mans

18h : Bourg-en-Bresse - Gravelines-Dunkerque

18h30 : Chalon-sur-Saône - Strasbourg

20h30 : Nanterre - Cholet Dimanche 25 octobre 16h : Roanne - Paris Basketball

16h30 : ASVEL - Nancy

19h : Pau-Lacq-Orthez - Limoges

Toutes ces rencontres seront diffusées sur DAZN.

Du Classique Pau-Limoges au Clasico Barça-Real Madrid : une soirée de sport sur DAZN

Le dimanche 25 octobre, les amateurs de sport pourront enchaîner deux rivalités majeures, dans deux disciplines différentes.

À 19h, Pau-Lacq-Orthez recevra le Limoges CSP pour un nouveau chapitre du Classique du basket français. Une rencontre entre deux clubs historiques dont les confrontations ont marqué le championnat de France.

Puis, à 21h, place au football avec le Clasico de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid, également diffusé sur DAZN. La prise d'antenne est prévue dès 20h pour suivre l'avant-match.

Une double affiche qui permettra aux abonnés de passer du Classique du basket français au Clasico du football espagnol sans changer de plateforme.

L'offre promotionnelle DAZN à 7,99 € par mois, avec engagement de 12 mois, reste disponible jusqu'au 2 novembre 2026 inclus.

*Contenu sponsorisé