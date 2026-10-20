Bientôt une bonne nouvelle pour Brice Dessert ? Les dossiers européens de LSU commencent à se débloquer

À moins de deux semaines de la reprise de la saison universitaire, Brice Dessert ne sait toujours pas s'il pourra défendre les couleurs de LSU. Arrivé en Louisiane après son départ de l'Anadolu Efes, le pivot français doit encore obtenir la validation de son éligibilité pour participer aux rencontres officielles.

Saliou Niang et Michael Ružić ouvrent la voie aux Européens

Une situation qui concernait également plusieurs joueurs européens recrutés par l'entraîneur Will Wade. Parmi eux, Saliou Niang, ancien joueur de la Virtus Bologne et international italien, qui attendait lui aussi une décision lors des dernières communications sur le dossier. Il vient d'obtenir il y a quelques heures son autorisation pour représenter LSU.

✅ Saliou Niang recibe la elegibilidad y se marcha a LSU.



💰 La Virtus recibirá 500.000 $ de buyout. https://t.co/m54hZTuMSg — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) 20 octobre 2026

C'est également le cas pour Michael Ružić. Passé par la Joventut Badalona, le Croate a obtenu l'autorisation de jouer et a déjà participé aux rencontres de préparation de LSU.

LSU's Michael Ruzic is eligible to compete during the 2026-27 season, per his attorney Don Jackson.



Ruzic played last season for Joventut Badalona in Spain.



The Tigers will face McNeese tonight in an exhibition game. — Jon Rothstein (@JonRothstein) 8 octobre 2026

Marcio Santos a préféré retrouver l'EuroLeague

Tous les joueurs concernés n'ont cependant pas choisi de patienter. Initialement engagé avec LSU, Marcio Santos a finalement renoncé à son aventure universitaire.

PROFIL JOUEUR Marcio SANTOS Poste(s): Pivot Taille: 204 cm Âge: 23 ans (02/11/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 7,5 #114 REB 3,8 #52 PD 0,3 #230

L'intérieur brésilien de 23 ans, passé par le Maccabi Tel-Aviv lors de la saison 2025-2026, s'est engagé fin septembre avec Baskonia pour deux saisons. Une décision prise alors que son dossier d'éligibilité n'avait toujours pas abouti.

Son départ illustre les incertitudes auxquelles sont confrontés les basketteurs professionnels européens souhaitant rejoindre la NCAA. Malgré leur recrutement par des universités américaines, leur participation aux compétitions reste soumise à des règles administratives qui ont évolué ces derniers mois.

La situation est d'autant plus délicate pour LSU que la Southeastern Conference (SEC), conférence à laquelle appartient l'université, applique également ses propres restrictions concernant certains joueurs ayant déjà connu le monde professionnel.

Brice Dessert face à une attente qui se prolonge

Pour Brice Dessert, l'enjeu est important. Après plusieurs saisons professionnelles en France, successivement à Rouen, Blois et Strasbourg, puis une expérience en EuroLeague avec l'Anadolu Efes, l'intérieur tricolore a choisi de poursuivre sa carrière aux États-Unis.

PROFIL JOUEUR Brice DESSERT Poste(s): Pivot Taille: 212 cm Âge: 23 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 5,3 #191 REB 2,5 #145 PD 0,4 #273

Son engagement avec LSU, annoncé en mai dernier, devait lui permettre de découvrir le basket universitaire américain sous les ordres de Will Wade. Mais son parcours professionnel et sa précédente candidature à la Draft NBA soulèvent des questions au regard des règles d'éligibilité.

Le Français n'a ainsi participé à aucune des deux premières rencontres de préparation disputées par LSU, contre McNeese et UCF. Une absence également constatée pour Saliou Niang et l'intérieur israélien Gilad Levy.

La situation devient pressante pour les Tigers, qui doivent encore disputer une dernière rencontre de préparation contre Florida State le 24 octobre, avant d'ouvrir officiellement leur saison le 3 novembre face à LSU New Orleans.

Si l'autorisation obtenue par Michael Ružić et Saliou Niang montre qu'un parcours professionnel européen n'entraîne pas systématiquement une exclusion, chaque dossier reste examiné individuellement.

Pour Brice Dessert, le prochain objectif est donc clair : obtenir à son tour le feu vert nécessaire pour enfin lancer son aventure américaine.