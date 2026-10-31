Blessures, Sportica, nouveau directeur général… Les nombreux chantiers en cours du BCM Gravelines-Dunkerque
Depuis le début de la saison, le BCM Gravelines-Dunkerque doit avancer coûte que coûte malgré une cascade de blessures jusqu'à la réception de Roanne ce samedi. Le GM Romuald Coustre revient sur ce début de saison intense, sur la reconstruction du nouveau Sportica et sur l'arrivée d'un nouveau directeur général issu du monde du football.
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Après un début de saison usant, avec de nombreuses blessures à gérer, le BCM doit progressivement retrouver son effectif au complet ces prochaines semaines.
Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque
« Ce qui est frustrant, c’est que cette équipe ne peut pas montrer réellement qui elle est car elle n’est pas au complet. En attendant, il faut faire le dos rond », regrettait il y a peu Jean-Christophe Prat, toujours privé de succès après un mois de compétition. Depuis le début de la saison, le BCM Gravelines-Dunkerque est incontestablement l’équipe la plus touchée par les blessures en Betclic ELITE et jusqu’à la réception de la Chorale de Roanne ce samedi 31 octobre à 18h, elle n’a disputé aucun match à plus de 8 professionnels.
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