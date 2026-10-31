« Ce qui est frustrant, c’est que cette équipe ne peut pas montrer réellement qui elle est car elle n’est pas au complet. En attendant, il faut faire le dos rond », regrettait il y a peu Jean-Christophe Prat, toujours privé de succès après un mois de compétition. Depuis le début de la saison, le BCM Gravelines-Dunkerque est incontestablement l’équipe la plus touchée par les blessures en Betclic ELITE et jusqu’à la réception de la Chorale de Roanne ce samedi 31 octobre à 18h, elle n’a disputé aucun match à plus de 8 professionnels.