Blois humilie Orléans au CO'Met !

Le Centrico a tourné à la démonstration. Ce mardi 20 octobre, l'ADA Blois a infligé une véritable correction à l'Orléans Loiret Basket (80-103), dans un CO'Met garni de plus de 9 000 spectateurs. Déjà largement devant après dix minutes (14-27), les joueurs de Blois ont survolé la rencontre malgré un passage à vide avant la mi-temps. Portée par un exceptionnel Arthur Bouba (21 points, 16 rebonds, 5 passes décisives et 36 d'évaluation), l'ADA signe sa quatrième victoire en cinq journées d'ELITE 2.

Le contraste est saisissant entre les deux voisins. D'un côté, Blois (4 victoires, 1 défaite) confirme ses ambitions avec une prestation collective particulièrement aboutie. De l'autre, Orléans (2 victoires, 3 défaites), pourtant doté du plus gros budget jamais réuni dans la division, concède une deuxième défaite en trois rencontres à domicile. Et celle-ci risque de laisser des traces.

𝗟𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗟𝗘́𝗦𝗢𝗜𝗦 ! 🔥💚💪



QUEL KIFFFFFFF ! 😍 Ce Centrico est remporté sur le terrain et dans les tribunes ! 🤩



Bravo aux joueurs et au staff pour cette superbe performance et à vous, supporters Blésois, pour votre énergie ! 🙏💚#ADABlois #Élite2 pic.twitter.com/hLLxivHes4 — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) 20 octobre 2026

Quinton Rose lance Blois, Orléans prend l'eau d'entrée

L'OLB pouvait pourtant aborder ce derby avec une certaine confiance. Quatre jours plus tôt, les joueurs de Lamine Kébé s'étaient imposés avec autorité à Hyères-Toulon (64-79). Mais face à Blois, ils ont immédiatement subi les événements.

L'ADA a pris le contrôle de la rencontre dès les premières possessions, menant rapidement 22-10 puis 27-14 après dix minutes. Principal artisan de cette entame, Quinton Rose a inscrit 12 points dès le premier quart-temps. Une entrée en matière remarquable pour l'arrière/ailier américain, qui ne tournait qu'à 6 points de moyenne sur les quatre premières journées, après avoir terminé meilleur marqueur blésois la saison passée.

La défense orléanaise avait pourtant préparé son plan : limiter l'influence de David Coit, meilleur marqueur de l'ADA avec 22,5 points de moyenne et déjà auteur d'une pointe à 40 unités cette saison. Le meneur américain n'a pris que deux tirs en première période, mais Blois n'avait absolument pas besoin de lui pour alimenter la marque.

Loïs Grasshoff a rapidement pris le relais de Rose, tandis que Yasmin Mambo s'est montré particulièrement efficace à l'intérieur (6/6). Les rotations blésoises ont également apporté leur contribution, permettant aux visiteurs de creuser progressivement l'écart. En milieu de deuxième quart-temps, Blois menait déjà 41-19, soit 22 points d'avance.

Orléans a néanmoins trouvé les ressources pour réagir. Portée par une séquence plus agressive et un 10-0, l'OLB a enfin réveillé le CO'Met. Les Loiretains sont revenus à huit longueurs à la pause (40-48), laissant espérer un tout autre scénario après les vestiaires.

𝗠𝗶-𝗧𝗲𝗺𝗽𝘀 🏀



Auteurs d'une superbe entame de match et ayant compté jusqu'à 22 points d'avance (19/41), nos Blésois rejoignent les vestiaires avec 8 points de plus qu'@OLB45 📊



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Arthur Bouba et David Coit éteignent la révolte orléanaise

L'espoir n'aura pas duré longtemps. Dès la reprise, Orléans a manqué sa première possession et Blois a immédiatement repris le contrôle des opérations. Arthur Bouba, rapidement sollicité, a alors livré une prestation majeure.

Le poste 4/3 blésois a multiplié les interventions des deux côtés du terrain, dominant notamment la bataille du rebond. Il a terminé la rencontre avec 21 points à 8/12 aux tirs, 16 rebonds dont 6 offensifs et 5 passes décisives pour 36 d'évaluation. Une performance de référence pour un joueur dont l'influence a dépassé le simple secteur intérieur.

Et comme si cela ne suffisait pas, David Coit a décidé de participer à la fête. Longtemps contenu par la défense adverse, le meneur a soudainement pris feu. Un tir en step-back face à Jonathan Jeanne a lancé sa série, avant qu'il n'enchaîne 11 points consécutifs. En quelques possessions, l'OLB a vu s'envoler ses derniers espoirs.

Coit a finalement compilé 19 points à 6/11 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, 3 rebonds et 3 passes décisives en seulement 24 minutes. Des statistiques particulièrement efficaces pour un joueur qui avait très peu pesé sur la marque avant la pause.

Le troisième quart-temps a tourné au supplice pour Orléans, dominé 16-35. À dix minutes du terme, le score était déjà de 56-83. L'écart a ensuite atteint 30 points, avant que Blois ne termine la rencontre avec 23 longueurs d'avance.

47 rebonds à 31 : Blois a aussi dominé dans l'engagement

Au-delà de l'adresse offensive, la domination blésoise s'est particulièrement manifestée dans la bataille physique. Avec 47 rebonds contre seulement 31 pour Orléans, dont 13 prises offensives, l'ADA a largement pris le dessus sur les intérieurs adverses.

Yasmin Mambo a réalisé un match d'une grande efficacité, inscrivant 15 points à 6/6 aux tirs en un peu plus de 21 minutes. Loïs Grasshoff a également été essentiel avec 14 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Le joueur prêté par Le Mans a notamment provoqué de nombreuses fautes, obtenant dix lancers francs.

Même les joueurs moins en vue offensivement ont participé à cet effort collectif. Romuald Morency, limité à 13 minutes en raison de ses quatre fautes, a tout de même capté 4 rebonds et réalisé 2 interceptions. En fin de rencontre, Sacha Defoundoux a profité de ses huit minutes sur le parquet pour inscrire 8 points.

Au total, six joueurs blésois ont atteint au moins 14 points. L'ADA a terminé à 62,2 % de réussite à 2-points, avec seulement quatre lancers francs manqués sur 24 tentatives. Les visiteurs ont aussi réalisé 11 interceptions, autant de signes d'une équipe particulièrement impliquée.

Orléans, à l'inverse, a connu de grosses difficultés à proximité du cercle avec seulement 12 tirs à 2-points réussis sur 34 tentatives (35,3 %). Un chiffre révélateur de son impuissance face à la défense et à la densité physique blésoises.

Orléans : les difficultés de Jonathan Jeanne et Jordan Shepherd interrogent

La prestation individuelle des Orléanais ne risque pas de rassurer leur entraîneur Lamine Kébé. Si Arthur Bruyas a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 16 points, devant Samir Gbetkom (13 points) et Tomislav Gabric (11 points), plusieurs joueurs majeurs ont traversé une soirée compliquée.

Jonathan Jeanne, pourtant auteur de 20 points et 7 rebonds vendredi à Hyères-Toulon, n'a jamais réellement trouvé ses marques. Le pivot a terminé avec 7 points à 2/8 aux tirs, 4 rebonds et 3 d'évaluation. Au-delà des chiffres, ses difficultés à capter certains ballons et à répondre à l'impact physique des Blésois ont été particulièrement visibles.

Jordan Shepherd n'a pas davantage répondu aux attentes. Recruté en provenance de Vichy pour apporter ses qualités de scoreur, l'arrière américain est resté muet pendant l'essentiel de la rencontre, avant de débloquer son compteur dans les dernières minutes quand la rencontre était pliée. Il a terminé avec 6 points à 2/11 aux tirs, dont 2/8 à 3-points, pour une évaluation négative (-2).

Siriman Kanouté a quant à lui compilé 11 points et 7 passes décisives, mais son équipe a concédé 29 points de plus que son adversaire pendant ses 24 minutes sur le parquet. Même différentiel pour Ludovic Negrobar, dans un secteur intérieur largement dominé.

Une première crise à Orléans, déjà deux défaites au CO'Met

Avec seulement deux victoires après cinq journées, l'OLB se retrouve dans une situation délicate au regard de ses moyens et de ses ambitions. Le club avait déjà concédé une défaite à domicile contre Champagne Basket (84-88) lors de la première journée. Cette fois, la manière et l'ampleur de l'écart donnent une tout autre dimension à ce revers.

Encaisser 103 points à domicile, compter jusqu'à 30 longueurs de retard et se faire aussi nettement dominer au rebond : difficile d'imaginer que cette prestation ne suscite pas de sérieuses interrogations en interne.

Lamine Kébé va devoir trouver rapidement des solutions pour relancer un collectif qui peine encore à répondre aux attentes. Certains joueurs, notamment Jordan Shepherd, devront également montrer davantage pour justifier les ambitions affichées par le club.

Le calendrier ne laissera pas beaucoup de répit aux Orléanais, attendus dès vendredi 23 octobre à Levallois, au palais des sports Marcel-Cerdan. Un déplacement déjà important pour éviter de s'enfoncer davantage.

À Blois, l'atmosphère sera forcément bien différente. Avec un Arthur Bouba rayonnant, un David Coit capable de faire basculer une rencontre en quelques possessions et un Quinton Rose enfin lancé, l'ADA dispose de nombreuses solutions offensives. Les Blésois tenteront de confirmer cette superbe prestation dimanche 25 octobre au Jeu de Paume contre Antibes, pour conclure une semaine parfaite.