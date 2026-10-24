Boulazac avec ou sans Patrick Beverley contre Le Mans ?

Le Boulazac Basket Dordogne pourrait devoir se passer de Patrick Beverley (1,85 m, 38 ans) pour la réception du Mans, ce samedi 24 octobre à 18 heures, en Betclic ÉLITE. Déjà privé de son meneur américain dimanche dernier à Paris, le BBD risque de devoir composer sans lui une deuxième rencontre consécutive. En parallèle, le club périgourdin attend la qualification de Matthew-Alexander Moncrieffe, arrivé cette semaine comme joker médical de Godwin Omenaka.

PROFIL JOUEUR Patrick BEVERLEY Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 38 ans (12/07/1988) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 12,7 #26 REB 3,3 #72 PD 4,3 #16

Patrick Beverley toujours gêné à la cuisse

Selon les informations de Sud Ouest, Patrick Beverley souffre d'une douleur à la cuisse apparue avant le déplacement à Paris, dimanche 18 octobre. L'ancien joueur NBA était resté en tenue sans entrer en jeu.

Son état ne s'est pas suffisamment amélioré pour lui permettre de retrouver l'entraînement. Vendredi, Alexandre Ménard se montrait particulièrement pessimiste quant à sa participation à la rencontre face au MSB.

« Il a un petit problème à la cuisse qui est survenu avant le match de Paris. Là, c'est toujours très sensible, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et est très incertain », a expliqué l'entraîneur boulazacois à Sud Ouest.

Une absence qui serait forcément préjudiciable au BBD. Depuis son arrivée en Dordogne, Patrick Beverley tourne à 12,7 points, 3,3 rebonds, 4,3 passes décisives et 1,3 interception en 23 minutes, sur ses trois premières rencontres de Betclic ELITE. Il affiche notamment une réussite de 50 % à 3-points, avec 4,7 tentatives par match.

Son éventuel forfait priverait Boulazac d'un de ses principaux créateurs face au Mans.

Matthew-Alexander Moncrieffe pourrait faire ses débuts contre Le Mans

Si la situation de Beverley inquiète, Boulazac espère en revanche enregistrer un renfort dans sa raquette. Arrivé jeudi en Dordogne, Matthew-Alexander Moncrieffe (2,01 m, 25 ans) a participé à deux entraînements et pourrait effectuer ses débuts dès ce samedi.

Le Canadien a été recruté pour une pige médicale d'un mois afin de compenser l'indisponibilité de Godwin Omenaka, diminué par une blessure au genou depuis la préparation estivale.

« Il joue sur une jambe depuis le début de la saison, il ne pouvait pas donner la plénitude de ses possibilités, donc le fait de le remplacer par un joueur apte et en bonne santé est intéressant », explique Alexandre Ménard dans les colonnes de Sud Ouest.

Passé par Oklahoma State et Georgia en NCAA, Moncrieffe évoluait cet été avec les Brampton Honey Badgers, dans le championnat canadien. Il y compilait 10 points et 8,8 rebonds de moyenne. Capable d'occuper les postes 4 et 5, il doit notamment permettre à Boulazac de gagner en "mobilité, agressivité, verticalité" mais aussi en "dureté et intensité".

Une qualification encore attendue à Boulazac

Reste une incertitude administrative. Vendredi à 16h30, Matthew-Alexander Moncrieffe ne figurait pas encore sur la liste des joueurs nouvellement qualifiés publiée par la Ligue nationale de basket.

Le BBD espère obtenir sa qualification à temps pour l'opposer au Mans. Son arrivée doit notamment aider l'équipe à corriger ses difficultés au rebond, l'un des secteurs dans lesquels le staff attend une amélioration, surtout face au Mans qui règne dans ce secteur.

Entre l'incertitude entourant Patrick Beverley et la qualification encore attendue de Matthew-Alexander Moncrieffe, Alexandre Ménard pourrait donc devoir adapter une nouvelle fois sa rotation pour cette rencontre de Betclic ELITE.