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Boulazac douche Limoges à Beaublanc : 4e défaite de rang pour le CSP !

Betclic ELITE - En prolongation, le Boulazac Basket Dordogne a arraché la victoire sur le parquet de Beaublanc. Une nouvelle déconvenue qui enfonce le Limoges CSP dans le doute, et prolonge sa série noire en Betclic ELITE.
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Boulazac douche Limoges à Beaublanc : 4e défaite de rang pour le CSP !
Antoine Eïto et le BBD ont disposé de Limoges à Beaublanc
Crédit photo : Quentin Berbey - Limoges CSP
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Plus que jamais cette saison, Limoges est sous pression ! Alors qu'ils pensaient tenir la fin de leur série de défaites à neuf secondes du buzzer, les joueurs d'Arnaud Tessier ont été emmenés en prolongation par le Boulazac Basket Dordogne, d'un Shannon Bogues déjà décisif pour son retour en France.

Derrière, les Périgourdins ont fait le nécessaire pour remettre le CSP sous l'eau, et prolonger la situation délicate autour de Beaublanc.

Limoges 89 - 99 Boulazac · Betclic ELITE 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

LimogesBoulazac
PTSD.J. Horne 23Joshua Uduje 21
REBLouis Labeyrie 11Antoine Eïto 6
PDAndrew Albicy 8Shannon Bogues 5

Statistiques d'équipe

LimogesBoulazac
TIRS45,5 %56,9 %
3PTS8/2812/30
LF21/2713/27
REB4123
RO154

En l'absence de leur capitaine Nicolas Lang, éloigné des terrains pour plusieurs semaines, les Limougeauds ont pu s'appuyer sur l'adresse de D.J. Horne (23 points) et l'activité de Mamadou Guissé (17 points) pour tenir tête à leurs visiteurs.

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Bogues frustre Limoges, Eïto et Ville font le travail

Mais alors que Gavin Ware pensait offrir un succès précieux aux locaux sous le cercle, à un peu plus de dix secondes du buzz, la défense du CSP a été douchée dans la foulée par la nouvelle recrue périgourdine : Shannon Bogues.

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À neuf secondes du buzzer, l'ancien Manceau a déclenché un tir longue distance salvateur, égalisant à 78-78 pour envoyer le match en prolongation.

Assommés, les hommes d'Arnaud Tessier — qui se savait déjà particulièrement « sous pression » avant le match — ont perdu le fil. Profitant des ballons perdus limougeauds, Thomas Ville (14 points, 5 passes) et la maîtrise du vétéran Antoine Eïto (16 points, 6 rebonds, 4 passes) ont scellé le sort de la rencontre

Thomas Ville (Boulazac) - Antoine Eïto (Boulazac)

Thomas VilleAntoine Eïto
PTS1416
REB26
PD54
IN23
CO10

Le BBD s'impose finalement 89-99, et signe sa toute première victoire en championnat à Beaublanc. Côté limougeaud, la crise se confirme avec cette quatrième défaite consécutive qui laisse le groupe d'Arnaud Tessier en plein désarroi.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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