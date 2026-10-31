Plus que jamais cette saison, Limoges est sous pression ! Alors qu'ils pensaient tenir la fin de leur série de défaites à neuf secondes du buzzer, les joueurs d'Arnaud Tessier ont été emmenés en prolongation par le Boulazac Basket Dordogne, d'un Shannon Bogues déjà décisif pour son retour en France.

Derrière, les Périgourdins ont fait le nécessaire pour remettre le CSP sous l'eau, et prolonger la situation délicate autour de Beaublanc.

En l'absence de leur capitaine Nicolas Lang, éloigné des terrains pour plusieurs semaines, les Limougeauds ont pu s'appuyer sur l'adresse de D.J. Horne (23 points) et l'activité de Mamadou Guissé (17 points) pour tenir tête à leurs visiteurs.

Bogues frustre Limoges, Eïto et Ville font le travail

Mais alors que Gavin Ware pensait offrir un succès précieux aux locaux sous le cercle, à un peu plus de dix secondes du buzz, la défense du CSP a été douchée dans la foulée par la nouvelle recrue périgourdine : Shannon Bogues.

À neuf secondes du buzzer, l'ancien Manceau a déclenché un tir longue distance salvateur, égalisant à 78-78 pour envoyer le match en prolongation.

Assommés, les hommes d'Arnaud Tessier — qui se savait déjà particulièrement « sous pression » avant le match — ont perdu le fil. Profitant des ballons perdus limougeauds, Thomas Ville (14 points, 5 passes) et la maîtrise du vétéran Antoine Eïto (16 points, 6 rebonds, 4 passes) ont scellé le sort de la rencontre

Thomas Ville (Boulazac) - Antoine Eïto (Boulazac) Comparaison statistique entre deux joueurs Thomas Ville Antoine Eïto PTS 14 16 REB 2 6 PD 5 4 IN 2 3 CO 1 0

Le BBD s'impose finalement 89-99, et signe sa toute première victoire en championnat à Beaublanc. Côté limougeaud, la crise se confirme avec cette quatrième défaite consécutive qui laisse le groupe d'Arnaud Tessier en plein désarroi.