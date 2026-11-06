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Boulazac profite de la fébrilité gravelinoise et gâche le retour de Vafessa Fofana

Betclic ÉLITE - Le BCM Gravelines-Dunkerque a concédé sa 7e défaite consécutive ce vendredi, malgré le retour de son capitaine Vafessa Fofana. Boulazac s'est imposé 83-69 grâce à un money-time mieux géré, porté par un duo Uduje-Eïto à 36 points.
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Boulazac profite de la fébrilité gravelinoise et gâche le retour de Vafessa Fofana
15 points et 8 passes décisives ce soir : Antoine Eïto prend une nouvelle dimension depuis la blessure de Pat Beverley
Crédit photo : Sulyvan Manfroi / Limoges CSP
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La série noire continue. Si les sourires étaient de retour sur les visages gravelinois avant la rencontre grâce au retour tant attendu du capitaine Vafessa Fofana — près de 11 mois après sa rupture du tendon d’Achille — ceux-ci se sont vite effacés. Et pour cause, le BCM vient de concéder sa 7e défaite d’affilée sur ce début de saison, et reste le seul club fanny de Betclic ÉLITE. Les hommes d’un Jean-Christophe Prat plus que jamais sur la sellette ont une nouvelle fois été fébriles sur le parquet de Boulazac ce vendredi 6 novembre.

La dernière possession du match illustre parfaitement le scénario des cinq dernières minutes. Un énième ballon perdu par les Gravelinois, vite récupéré par Cyrille Eliezer-Vanerot qui part en contre et lâche un dunk féroce au buzzer pour faire exploser le palio. Après une faute offensive de Soren Bracq, un autre ballon perdu par ce dernier, ou encore un 3-points contré par un Mikael Hopkins trop tendre, les turnovers se sont multipliés au moment où il ne fallait pas.

À égalité au début du dernier quart-temps après avoir infligé un 11-0 (62-62), les joueurs du BCM ont perdu le contrôle et ont concédé un 21-7 pour terminer la rencontre (83-69). Alors que de son côté, Boulazac va chercher sa troisième victoire de la saison. Elle peut remercier un Joshua Uduje MVP avec ses 21 points, ou encore son patron vocal et basket Antoine Eïto, qui termine avec 15 points, 4 rebonds et 8 passes décisives. De quoi gâcher le retour de Vafessa Fofana, qui aura tout de même terminé avec 8 points et 4 rebonds.

Développement à venir...

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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