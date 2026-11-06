La série noire continue. Si les sourires étaient de retour sur les visages gravelinois avant la rencontre grâce au retour tant attendu du capitaine Vafessa Fofana — près de 11 mois après sa rupture du tendon d’Achille — ceux-ci se sont vite effacés. Et pour cause, le BCM vient de concéder sa 7e défaite d’affilée sur ce début de saison, et reste le seul club fanny de Betclic ÉLITE. Les hommes d’un Jean-Christophe Prat plus que jamais sur la sellette ont une nouvelle fois été fébriles sur le parquet de Boulazac ce vendredi 6 novembre.

🧨| Le pétard de Cyrille Eliezer Vanerot 👊🫣



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La dernière possession du match illustre parfaitement le scénario des cinq dernières minutes. Un énième ballon perdu par les Gravelinois, vite récupéré par Cyrille Eliezer-Vanerot qui part en contre et lâche un dunk féroce au buzzer pour faire exploser le palio. Après une faute offensive de Soren Bracq, un autre ballon perdu par ce dernier, ou encore un 3-points contré par un Mikael Hopkins trop tendre, les turnovers se sont multipliés au moment où il ne fallait pas.

À égalité au début du dernier quart-temps après avoir infligé un 11-0 (62-62), les joueurs du BCM ont perdu le contrôle et ont concédé un 21-7 pour terminer la rencontre (83-69). Alors que de son côté, Boulazac va chercher sa troisième victoire de la saison. Elle peut remercier un Joshua Uduje MVP avec ses 21 points, ou encore son patron vocal et basket Antoine Eïto, qui termine avec 15 points, 4 rebonds et 8 passes décisives. De quoi gâcher le retour de Vafessa Fofana, qui aura tout de même terminé avec 8 points et 4 rebonds.

Développement à venir...