Le Boulazac Basket Dordogne accueille un nouveau visage dans son effectif. Le club a annoncé le recrutement de Matthew-Alexander Moncrieffe (2,03 m, 25 ans) comme pigiste médical pour pallier l’absence de Godwin Omenaka, éloigné des terrains pendant un mois suite à une blessure au genou, alors que la saison 2026-2027 de Betclic ELITE est déjà engagée.

Un nouveau renfort en cours de saison pour Boulazac

Âgé de 25 ans, le Canadien évolue au poste d'intérieur. Son arrivée offre une solution supplémentaire à Alexandre Ménard, à la tête de la formation périgourdine.

Sa signature intervient avant la réception du Mans, programmée samedi 24 octobre au Palio. La qualification du joueur pour cette rencontre reste toutefois à confirmer.

Un parcours universitaire entre Oklahoma State, Georgia et Seattle

Avant de rejoindre le monde professionnel, Matthew-Alexander Moncrieffe a suivi un long cursus universitaire aux États-Unis. Il a d'abord porté les couleurs d'Oklahoma State entre 2020 et 2022, avant de rejoindre Georgia pour deux saisons.

C'est finalement à Seattle University, lors de l'exercice 2024-2025, qu'il a enregistré ses meilleures statistiques universitaires. En 29 rencontres, toutes disputées comme titulaire, il a compilé 15,2 points et 9,6 rebonds de moyenne, avec 55,5 % de réussite aux tirs.

International canadien dans les catégories de jeunes, il a également participé aux Coupes du monde U17 en 2018 (croisant l'équipe de France de Théo Maledon et Killian Hayes) et U19 en 2019. Lors du Mondial U17, il avait notamment tourné à 11,2 points et 7,7 rebonds en six rencontres.

Une expérience en G-League et au Canada avant la Betclic ELITE

Après son parcours universitaire, Moncrieffe a évolué avec le Motor City Cruise, franchise affiliée aux Detroit Pistons en G-League.

Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 26 rencontres de saison régulière, pour des moyennes de 4,5 points et 3,7 rebonds en 14 minutes, avec 59,7 % de réussite aux tirs.

Le Canadien a également porté les couleurs des Brampton Honey Badgers dans le championnat professionnel canadien (CEBL). En 25 rencontres, dont 24 comme titulaire, il a enregistré 10 points et 8,8 rebonds de moyenne en 26 minutes. Il était le coéquipier de l'ancien scoreur de Nancy Landers Nolley II.

PROFIL JOUEUR Matthew MONCRIEFFE Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 25 ans (22/03/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / CEBL PTS 10 #64 REB 8,8 #5 PD 1,4 #95

Capable d'apporter au rebond, finir à haut pourcentage en bout de chaîne ou encore capable de protéger le cercle, il partagera le poste 5 avec Essomé Miyem, qu'il avait croisé - mais pas affronté - lors de la Coupe du monde U17 en 2018, en Argentine.

À Boulazac, Moncrieffe va désormais se confronter au championnat de France. Reste à voir comment Alexandre Ménard utilisera ce profil dans sa rotation et quelle place il pourra prendre au sein de l'effectif périgourdin.