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Boulazac toujours privé d'un pivot pour raisons administratives

Matthew-Alexander Moncrieffe ne fera pas ses débuts avec Boulazac lors de la réception du BCM Gravelines-Dunkerque. Toujours confronté à des complications administratives, l'intérieur canadien devra patienter au moins jusqu'à la 8e journée de Betclic ELITE. Le BBD, qui reste sur une victoire à Limoges, espère néanmoins enchaîner malgré cette absence.
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Boulazac toujours privé d'un pivot pour raisons administratives
Matthew-Alexander Moncrieffe doit encore attendre avant de faire ses débuts avec Boulazac
Crédit photo : Boulazac Basket Dordogne
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Le Boulazac Basket Dordogne devra encore patienter avant de pouvoir compter sur Matthew-Alexander Moncrieffe. L'intérieur canadien ne sera pas qualifié pour la réception du BCM Gravelines-Dunkerque, comme l'a annoncé le club périgourdin jeudi 5 novembre sur son compte Instagram. Une nouvelle absence pour le BBD, qui espère confirmer sa victoire obtenue sur le parquet du Limoges CSP.


Matthew-Alexander Moncrieffe toujours bloqué par des complications administratives

Alors que son arrivée devait renforcer le secteur intérieur boulazacois, Matthew-Alexander Moncrieffe n'a toujours pas pu disputer son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. Le club assure que la situation ne dépend pas de lui, sans apporter davantage de précisions sur la nature des difficultés rencontrées.

Dans son communiqué publié sur Instagram, le BBD explique :

« Le Boulazac Basket Dordogne annonce qu’à la suite de complications administratives indépendantes de sa volonté, Matthew-Alexander Moncrieffe ne pourra pas participer à la rencontre face au BCM Gravelines-Dunkerque. Le club est cependant confiant de voir l’intérieur effectuer ses débuts sous nos couleurs lors de la 8e journée de championnat. »

Le club se montre donc optimiste quant à une qualification prochaine, mais aucune date de régularisation n'est encore confirmée.

Boulazac veut confirmer sa victoire à Limoges

Cette indisponibilité intervient alors que Boulazac vient de s'imposer sur le parquet du Limoges CSP. Le BBD espère désormais enchaîner à domicile contre Gravelines-Dunkerque, mais devra une nouvelle fois composer avec un effectif incomplet.

Le club a également dû procéder à un ajustement dans son secteur extérieur, avec l'arrivée de Shannon Bogues pour remplacer temporairement Patrick Beverley.

En attendant de pouvoir intégrer Matthew-Alexander Moncrieffe à sa rotation, Boulazac devra donc poursuivre sa saison avec les joueurs actuellement disponibles, mais tout de même quatre joueurs capables d'évoluer à l'intérieur (Cyrille Eliezer-Vanerot, Obinna Anochili-Killen, J.T. Shumate et Essome Miyem) malgré l'absence de Matthew-Alexander Moncrieffe et donc celui qu'il est censé remplacé, Godwin Omenaka.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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