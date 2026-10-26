Plus amplement fixé sur l'absence de sa star Patrick Beverley, Boulazac n'a pas mis longtemps avant d'agir. Restant sur deux revers concédés avec une rotation fortement diminuée, dont un le week-end dernier au Palio face au Mans (72-97), le staff d'Alexandre Ménard avait trouvé des solutions de transit, comme l'intégration d'un jeune talent à sa base arrière.

Pour retrouver le métier et le scoring qu'apportaient Beverley sur le début de saison, le club périgourdin s'est donc tourné vers un profil bien identifié : l'arrière américain Shannon Bogues (1,90 m, 29 ans).

Artificier éprouvé à la LNB

Arrivé en France à l'été 2024, le natif du Texas s'est rapidement imposé comme l'un des scoreurs les plus prolifiques d'ELITE 2 avec l'Alliance Sport Alsace. L'arrière tournait alors à 17,7 points à 50% aux tirs (dont 37% à 3-points), 3,1 rebonds et 3 passes décisives de moyenne, signant au passage 16 sorties à plus de 20 points.

Shannon Bogues (Alliance Sport Alsace) - Shannon Bogues (Le Mans) · ELITE 2 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Shannon Bogues Shannon Bogues MJ 46 31 PTS 17,7 10,6 REB 3,1 1,9 PD 3 2,3 IN 1 0,8 CO 0,1 0,1

Élu dans le meilleur cinq de la saison et finaliste des playoffs d'accession, il avait tapé dans l'œil des recruteurs de l'échelon supérieur. Plus précisément ceux du Mans, où il a découvert la Betclic ELITE et la Basketball Champions League.

Après des débuts tonitruant à la Supercoupe LNB (22 points de moyenne), l'exercice de Bogues s'était avéré plus irrégulier, celui-ci voyant sa ligne statistique fondre à 9,7 points à 41% aux tirs en championnat. Non prolongé au terme de la saison, Bogues a tenté l'aventure en Grèce chez le promu des Vikos Falcons.

PROFIL JOUEUR Shannon BOGUES Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 29 ans (20/02/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Esake PTS 10 #46 REB 2,5 #90 PD 1,5 #71

Une parenthèse très brève dont il revient après deux rencontres seulement en ESAKE (10 points de moyenne en 20 minutes, avec un pic à 16 unités face à Karditsa).

Boulazac tient un nouveau "scoreur"

Dans le Périgord, l'arrière texan débarque pour combler le vide laissé par la star américaine Patrick Beverley, blessé pour encore un mois minimum. Dans son communiqué, la direction de Boulazac souligne d'ailleurs le profil polyvalent et rompu à la Betclic ELITE.

"Combo-guard explosif, Bogues est avant tout un scoreur, capable de créer son tir et de jouer aussi bien meneur qu’arrière. Défenseur accrocheur, il connaît parfaitement le basket français et ses exigences", salue le club. Ce qui en fait "un atout précieux pour s’intégrer rapidement et compenser l’absence de Pat Beverley sur les lignes arrière".

Les bases désormais posées, Shannon Bogues peut désormais prouver qu'il a l'étoffe d'un arrière plus régulier encore après une saison d'adaptation. Et stabiliser le collectif périgourdin dans ses prochaines échéances.