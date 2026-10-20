Brandon Miller décroche le jackpot avec les Hornets !

Les Hornets tiennent leur homme fort pour les années à venir. Selon Shams Charania, d’ESPN, Charlotte et Brandon Miller ont trouvé un accord pour une prolongation de cinq ans et 209 millions de dollars, dans le cadre du contrat rookie du joueur. L’entente a été conclue juste avant la date limite fixée pour les prolongations de la cuvée de draft 2023.

BREAKING: Charlotte Hornets forward Brandon Miller has agreed on a five-year, $209 million rookie-scale contract extension, representatives AJ Vaynerchuk and Joey Middleton of VaynerSports tell ESPN. pic.twitter.com/6enF8nrHOB — Shams Charania (@ShamsCharania) 19 octobre 2026

Le souhait du deuxième choix de la draft 2023 était de décrocher un contrat dépassant les 200 millions de dollars. L'ailier obtient finalement gain de cause avec cet accord, témoignant de la confiance de la franchise dans son potentiel.

D’après Marc Stein, spécialiste de la NBA, Brandon Miller figurait parmi les principaux candidats à une prolongation avant l’échéance. L’ailier rejoint ainsi plusieurs joueurs de la promotion 2023 ayant déjà sécurisé leur avenir, dont Victor Wembanyama, Amen Thompson, Ausar Thompson et Brandin Podziemski.

Une saison solide pour confirmer son statut

Cette prolongation récompense une saison 2025-2026 convaincante. L'ailier a terminé l’exercice avec 20,2 points, 4,9 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne en saison régulière. Des statistiques confirmant son importance dans le projet des Hornets, alors que l’équipe cherche à retrouver une place parmi les formations compétitives de la Conférence Est.

Le rôle du joueur né dans le Tennessee devrait encore prendre de l’ampleur cette saison après le départ de LaMelo Ball aux Wolves durant l’intersaison. Charlotte a perdu son leader d'attaque et tous les systèmes offensifs doivent être repensés. Ainsi, l'ailier prendra le rôle d'option offensive phare aux côtés de Kon Knueppel.

Brandon Miller Poste : Ailier

Taille : 206 cm

Âge : 23 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Charlotte Hornets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 20,1 #41 REB 4,8 #148 PD 3,3 #110

Brandon Miller nouveau patron des Hornets

Brandon Miller doit maintenant montrer qu'une franchise compétitive peut miser sur lui pour bâtir son projet. Toutefois, cette saison les Hornets ne semblent pas faire partie des meilleures équipes dans une Conférence Est largement renforcée.

Dès lors, cette première année sans le benjamin de la famille Ball doit permettre à l'ailier de 23 ans de prendre la pleine mesure de son statut inédit et poser les bases du nouveau plan de Charlotte. La prochaine étape de cette reconstruction aura lieu contre les Nets de Nolan Traoré, en ouverture de la saison dans la nuit de mercredi à jeudi.