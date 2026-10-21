C'est le soulagement général pour le clan français et la fac des Tigers de LSU. Après plusieurs mois de flou administratif et d'attente auprès des instances de la NCAA, l'éligibilité du pivot français Brice Dessert (2,12 m, 23 ans) a été validée pour la saison à venir, selon nos informations, confirmées par des médias américains. Le pivot tricolore est désormais libre de fouler les parquets américains pour son baptême du feu en première division universitaire.

Arrivée de professionnels accomplis à LSU

Une décision majeure qui change le paysage de la conférence SEC, notamment parce qu’il est accompagné de l’Italien Saliou Niang (22 ans), qui compilait plus de 7 points de moyenne en EuroLeague cette saison avec la Virtus Bologne, et de Michael Ružić (20 ans) qui arrive de la Joventut Badalone.

L'arrivée de Brice Dessert sur le circuit NCAA ne ressemble en rien à celle d'un prospect classique. Fort de cinq saisons professionnelles disputées au plus haut niveau français (Rouen, Blois et Strasbourg) puis européen (sous les couleurs de l’Anadolu Efes), le vice-champion d'Europe U19 (avec Victor Wembanyama et Matthew Strazel) possède un bagage technique et une maturité physique rares pour ce niveau.

Brice Dessert Poste : Pivot

Taille : 212 cm

Âge : 23 ans

Nationalité : France

Club : Anadolu Efes Istanbul Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,5 #100 REB 3,2 #81 PD 0,5 #201

Les observateurs et insiders américains s'accordent à dire que le Français devrait être l'un des intérieurs les plus dominants de toute la NCAA en 2026/27. Sa puissance sous le cercle, son sens de la protection de l'arceau et sa capacité à finir au-dessus du panier en font une arme létale pour le système des Tigers. Surtout face à des joueurs qui seront bien plus jeunes que lui.

NEWS: LSU's Brice Dessert is officially eligible to compete during the 2026-27 season, according to a source.



Both Dessert and Saliou Niang are expected to play in the Tigers' exhibition game on Saturday at Florida State.



CC: @247Sports, @CBSSportsCBB.https://t.co/kvoIlK62Cm — Jon Rothstein (@JonRothstein) 20 octobre 2026

De nouvelles ambitions pour LSU

Pour le programme de Louisiana State University, le feu vert de la NCAA est une victoire stratégique majeure. La signature de Dessert au printemps dernier avait fait grand bruit dans le paysage du basket universitaire. Et avait été bloquée car la conférence SEC est connue pour appliquer ses propres restrictions concernant certains joueurs ayant déjà connu le monde professionnel.

La direction de LSU est finalement parvenue à attirer un joueur déjà façonné par le monde professionnel. Dans une conférence SEC réputée pour sa densité athlétique, l'impact de Dessert s'annonce prépondérant. L’objectif est bien sûr de réussir à retourner dans un tournoi NCAA qui leur échappe depuis 2022.

La fac lancera officiellement sa saison le 3 novembre face à LSU New Orleans. Avant même cela, Dessert pourra jouer son premier match sur le sol américain, lors d'une exhibition samedi 24 octobre à Florida State. « Mon objectif, c’est de gagner avec LSU et d’aller chercher une place en NBA » nous expliquait-il dans une interview en août.