Bruno Cingala-Mata est de retour en Betclic ÉLITE... et va découvrir la Coupe d'Europe !

Ce lundi soir, Bruno Cingala-Mata a posté une story Instagram dans le quartier Bakirköy, à Istanbul. Soit l'imminence d'un retour en Turquie, où il a transité la saison dernière par la deuxième division ?

Qualifié par la FIBA pour jouer avec la SIG

Pas vraiment. L'intérieur guadeloupéen ferait plutôt de la délégation de Strasbourg, en vue du déplacement de Basketball Champions League à Galatasaray ce mardi : ce qui sera son premier match de Coupe d'Europe à 33 ans, pour le début de sa quatorzième saison dans le monde pro !

Aperçu dans la matinée au shooting de la SIG au Sinan Erdem Dome, une salle précisément située à... Bakirköy, il a fait son apparition dans le profil FIBA du club alsacien. Renseignement pris : après avoir obtenu sa lettre de sortie de la part de son ancien club mexicain (voir ci-dessous), il a bien été qualifié pour jouer en BCL avec l'équipe de Janis Gailitis.

Un nouveau n°16 dans l'effectif BCL de la SIG

Sous quel statut ? La SIG recherchait un pivot depuis plus de trois semaines suite au départ prématuré de Jake Forrester. Mais Bruno Cingala-Mata débarque plutôt comme remplaçant médical de William Pfister, blessé au genou et "out pour un moment" selon les DNA.

Un été à Cancún... mais pour jouer au basket !

Désormais membre de la caste des vieux routiers de la LNB, l'enfant de Cholet Basket est extrêmement familier de ce statut de pigiste pour l'avoir endossé à de nombreuses reprises dans sa carrière, souvent en Betclic ÉLITE.d'ailleurs : à Boulazac en 2020, à Nancy en 2021 ou à Nanterre en 2022... et même à l'Alliance Sport Alsace l'année dernière, preuve qu'il connait bien le coin, lui qui avait également déjà évolué au BC Gries-Oberhoffen en 2019/20.

Dans l'incapacité de signer un contrat en Europe cet été, à cause de ses engagements au Mexique (il a joué jusqu'au 30 août avec le club de Cancun !), Bruno Cingala-Mata sort d'une saison 2025/26 extrêmement riche et animée.

Quatre clubs en une saison

En l'espace de dix mois, le néo-strasbourgeois a connu la bagatelle de quatre équipes : un coup de main en souvenir du bon vieux temps à l'ASA (11,7 points à 53% et 9,2 rebonds en 6 matchs d'ÉLITE 2), deux missions maintiens validées avec l'Haremspor Istanbul (12,9 points à 49%, 12,3 rebonds et 1,6 interception) et le BCM Gravelines-Dunkerque (8,7 points à 61% et 5 rebonds en 3 matchs de Betclic ÉLITE) puis une touche d'exotisme à Cancun (7,4 points et 6,3 rebonds en 16 rencontres).

Les stats de Bruno Cingala-Mata à l'ASA puis au BCM

Bruno Cingala-Mata (Alliance Sport Alsace) - Bruno Cingala-Mata (Gravelines) · ELITE 2 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Bruno Cingala-Mata Bruno Cingala-Mata MJ 6 3 PTS 11,7 8,7 REB 9,2 5 PD 1,2 0,7 IN 1 0,3 CO 1 0

Sept semaines après sa dernière apparition sur les parquets, Bruno Cingala-Mata devrait être envoyé dans le grand bain dès ce mardi face à l'épouvantail Galatasaray et particulièrement responsabilisé pour sa grande première européenne ! Pour cause, il sera l'un des deux seuls intérieurs valides de la SIG en compagnie de Sam Alajiki.

"J’ai déjà connu pas mal de clubs, donc j’ai développé une vraie capacité d’adaptation", nous disait-il en début d'année. "Les clubs savent que, quand ils font appel à moi, même sans équipe à ce moment-là, ils ont un joueur prêt physiquement et sur le plan basket." De quoi lui permettre, à 33 ans, de vivre des débuts réussis à l'échelon continental ?