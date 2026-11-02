Après Pacôme Dadiet, dont les New York Knicks ont refusé de prolonger automatiquement le contrat, c'est au tour de Tidjane Salaün de recevoir une mauvaise nouvelle en NBA. Selon le journaliste Keith Smith, les Charlotte Hornets ont décidé de ne pas activer l'option de quatrième année du contrat rookie de l'ailier français, évaluée à 10,4 millions de dollars pour la saison 2027-2028.

Le choix est particulièrement significatif pour un joueur sélectionné en sixième position de la Draft 2024. Deux ans après avoir misé sur le potentiel de l'ancien Choletais, Charlotte ne souhaite donc pas garantir une saison supplémentaire à ce tarif. Salaün reste sous contrat jusqu'à la fin de l'exercice 2026-2027, mais devrait devenir agent libre non protégé à l'été prochain.

Tidjane Salaün : Charlotte ne souhaite pas garantir 10,4 millions de dollars

La décision n'a pas encore été officialisée individuellement par les Hornets, mais plusieurs éléments la confirment. Dimanche 1er novembre, Charlotte a annoncé avoir levé les options contractuelles de Kon Knueppel et Liam McNeeley, sans mentionner Tidjane Salaün. Keith Smith a ensuite indiqué que la franchise n'avait pas exercé celle du Français.

Notable today for NBA transactions:



The Charlotte Hornets did not exercise the 2027-28 rookie scale team option for Tidjane Salaun.



The Oklahoma City thunder did not exercise the 2027-28 rookie scale team option for Nikola Topic.



Both CHA & OKC picked up other team options. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) 2 novembre 2026

Le délai réglementaire pour ces décisions court jusqu'au lundi 2 novembre, le 31 octobre étant tombé un samedi cette année.

Pour Salaün, cette décision intervient alors qu'il dispute sa troisième saison en NBA. Depuis son arrivée en Caroline du Nord, le joueur passé par Cholet Basket a participé à 103 rencontres, dont seulement 10 comme titulaire, toutes lors de son exercice rookie.

Ses moyennes en carrière s'établissent à 5,9 points et 4,3 rebonds en 18,4 minutes, avec 39,2% de réussite aux tirs et 33% à 3-points.

Un début de saison pourtant encourageant pour Salaün

L'ailier français avait néanmoins montré des progrès dans son efficacité offensive la saison dernière. En 37 rencontres disputées en 2025-2026, il affichait 50,3% de réussite aux tirs et 43,4% derrière l'arc, contre des pourcentages nettement inférieurs lors de sa première année. Cependant, il a été utilisé moins de la moitié des rencontres de la saison régulière, passant un moment à aider la franchise affiliée en G-League à remporter le titre.

Ses premières sorties en 2026-2027 confirment cette amélioration statistique, mais son temps de jeu a encore un peu baissé. En six rencontres, le frère de la championne WNBA Janelle Salaün tourne à 5,3 points à 54,2% de réussite aux tirs, dont 40% à 3-points, et 3,2 rebonds en 13 minutes. Il ne prend cependant que 2,5 tirs extérieurs par rencontre.

Saison NBA Matchs Points Rebonds Minutes 2024-2025 60 5,9 4,7 20,7 2025-2026 37 6,0 — 15,5 2026-2027 6 5,3 3,2 13

Le temps de jeu du Français a ainsi diminué depuis son arrivée en NBA. Charlotte avait pourtant fait de lui son premier choix majeur de Draft sous la direction de Jeff Peterson, arrivé à la tête des opérations basket de la franchise en 2024.

Comme Pacôme Dadiet, un avenir incertain dès l'été 2027

La situation de Tidjane Salaün rappelle celle de Pacôme Dadiet, lui aussi sélectionné au premier tour de la Draft 2024. Les Knicks ont renoncé à garantir les 5,37 millions de dollars prévus dans son contrat pour la saison 2027-2028, après deux exercices marqués par un temps de jeu très limité.

Pour Charlotte, l'enjeu financier est encore plus important. En refusant l'option de Salaün, la franchise économiserait un engagement garanti de 10,4 millions de dollars pour la saison prochaine.

Cela ne signifie toutefois pas que le Français quittera nécessairement les Hornets. Charlotte pourra toujours lui proposer un nouveau contrat à l'été 2027, à des conditions différentes. Les règles NBA empêchent cependant une franchise ayant refusé une option rookie de proposer au joueur concerné un salaire de départ supérieur au montant de cette option.

Un transfert avant la date limite reste également possible. Avec un contrat arrivant à expiration en juin 2027, Salaün pourrait intéresser une autre franchise souhaitant miser sur son potentiel sans s'engager financièrement sur plusieurs saisons.

À 21 ans, l'ancien Choletais conserve donc des possibilités de poursuivre sa carrière en NBA. Mais après avoir été choisi devant Donovan Clingan, Zach Edey ou encore Matas Buzelis lors de la Draft 2024, il doit désormais convaincre qu'il mérite une place durable dans la ligue. Ses performances au cours des prochains mois seront déterminantes pour la suite.