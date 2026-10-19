C'est officiel, le Français Frédéric Dusart devient sélectionneur de la Turquie !

La nouvelle est désormais officielle. Frédéric Dusart a été nommé sélectionneur de la Turquie féminine, comme l'a annoncé la Fédération turque de basketball (TBF) ce lundi 19 octobre. Le technicien français succède à l'Italien Andrea Mazzon, dont le départ avait été annoncé quelques jours plus tôt. Il conservera également ses fonctions à Galatasaray, qu'il a rejoint cet été.

La nomination intervient alors que la Turquie prépare la suite des qualifications à l'EuroBasket féminin 2027. La sélection turque, éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, disputera ses deux prochaines rencontres le 11 novembre contre le Monténégro et le 14 novembre face à Israël. Frédéric Dusart aura donc rapidement un premier rendez-vous international à préparer.

A Kadın Milli Takımımızda Başantrenörlük Görevine Frédéric Dusart Getirildi



FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2. Tur Elemeleri’nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Frédéric Dusart ile anlaşma sağlandı.



Fransız başantrenör, profesyonel kariyerine… pic.twitter.com/JQkRKfGr7E — TBF (@TBF) 19 octobre 2026

Frédéric Dusart, un entraîneur français à la carrière internationale

La nomination de Frédéric Dusart vient prolonger un parcours commencé en France et poursuivi ces dernières années à l'étranger. Le technicien nordiste avait débuté sa carrière professionnelle en 2005 comme assistant à Villeneuve-d'Ascq, avant de devenir entraîneur principal en 2012.

À la tête de l'ESBVA-LM jusqu'en 2019, il a notamment remporté l'EuroCup féminine en 2015, avant de conduire le club nordiste au titre de champion de France en 2017. Deux réussites majeures qui ont installé son nom parmi les entraîneurs français reconnus dans le basketball féminin.

Il a ensuite pris la direction de la Belgique, en septembre 2019, pour entraîner les Castors Braine. Son passage de six saisons s'est accompagné de plusieurs trophées, avec trois titres de champion de Belgique en 2020 (année covid), 2021 et 2025, ainsi que deux Coupes de Belgique en 2021 et 2025.

Après cette expérience belge, Frédéric Dusart a également travaillé en Chine, au Sichuan Yuanda, avec lequel il a remporté le championnat national en 2026. Il a ensuite rejoint Galatasaray, qui a officialisé son arrivée le 18 août dernier.

Une première expérience comme sélectionneur principal chez les seniors

Frédéric Dusart connaît déjà le fonctionnement des sélections nationales. En 2024, il avait dirigé les équipes féminines U16 et U20 de Belgique, décrochant notamment la médaille d'argent à l'EuroBasket U20 Division B.

Il a ensuite intégré le staff de l'équipe nationale féminine belge comme assistant de Mike Thibault, notamment dans la perspective de la Coupe du monde 2026.

Cette fois, le Français va prendre les commandes d'une sélection nationale senior. Il devra conjuguer les responsabilités de sélectionneur de la Turquie avec celles d'entraîneur de Galatasaray, engagé dans le championnat turc et en EuroLeague, avec plusieurs joueurs françaises sous contrat (Marine Fauthoux et Janelle Salaün).

Les principales distinctions de Frédéric Dusart