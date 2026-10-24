« C’est pas un match de boxe ! » : Jayson Tatum dément les rumeurs d'une rivalité avec Jaylen Brown

Jayson Tatum n'a pas vraiment eu l'occasion de savourer sa performance face aux Knicks. Vendredi soir, l’ailier des Celtics a inscrit 36 points pour offrir la victoire aux siens (107-103), face aux champions en titre. Pourtant, après la rencontre, l’essentiel des questions des journalistes s’est concentré sur sa relation avec Jaylen Brown, son ancien coéquipier désormais membre des Sixers.

Jayson Tatum had a lengthy response to Jaylen Brown calling cap on his reaction to Brown being traded.



“I don't have any animosity or beef or ill will towards him… We are too old to be having our relationship discussed X, Y, and Z like on the internet. There is a conversation… pic.twitter.com/i0Sqw8ZOs9 — Justin Turpin (@JustinmTurpin) 24 octobre 2026

En effet, si le sujet est une nouvelle fois revenu sur la table, cela s'explique par la publication d'une vidéo sur la chaîne YouTube de JT. Le joueur de 28 ans explique dans celle-ci alors avoir été « tout aussi surpris que le reste du monde » par le transfert de JB.

Une déclaration qui a fait réagir ce dernier sur Instagram, car l'ailier de Philadelphie a répondu avec un emoji de casquette, un symbole souvent utilisé pour dénoncer des propos jugés mensongers ou hypocrites.

Jayson Tatum was talking about the Jaylen Brown trade and Brown went in the comments and called him a LIAR. 😭



This NBA season gonna be CRAZY pic.twitter.com/AGUJ6WDp0Y — Hater Report (@HaterReport) 23 octobre 2026

« Je n’ai aucune rancune envers lui », Jayson Tatum

Interrogé sur cette réaction, le sextuple All-Star n’a pas caché son agacement. « Je n’ai aucune animosité, aucun grief, aucune rancune envers lui », a-t-il assuré, regrettant que les discussions autour de leur séparation prennent désormais le pas sur leurs réussites communes.

« Depuis qu’il n’est plus chez les Celtics, on ne parle plus assez de nos accomplissements : tous les matchs gagnés, le titre de champion, notre progression commune. C’est devenu une sorte de drame. »

Jayson Tatum veut tourner la page des spéculations

Après neuf saisons passées ensemble à Boston, les deux joueurs ont longtemps évoqué positivement leur évolution commune. Mais le choix des Celtics de construire leur avenir autour de Jayson Tatum, en transférant Jaylen Brown à Philly, a alimenté les interrogations sur la nature de leur relation.

Le nouveau leader des C's comprend que le sport professionnel suscite des débats, mais selon lui les réseaux sociaux ont amplifié les tensions. « On n’est pas à l’époque de Shaq et Kobe. Il n’y a pas de rivalité », a-t-il insisté, en référence à l’ancienne relation entre les deux joueurs des Lakers, marquée par des tensions médiatisées.

« À ce stade de notre vie, nous sommes trop vieux pour que notre relation soit étalée sur Internet. Il faut qu’on en parle, et on peut tout à fait avoir cette conversation », a expliqué JT.

« Ce n’est pas un match de boxe »

Le joueur de 28 ans a enfin pointé du doigt la manière dont les réseaux sociaux ont transformé cette situation en affrontement potentiel entre les deux anciens partenaires. « J’ai vu plein de trucs du genre : “Préparez le pop-corn pour le match !” C’est pas un match de boxe, bordel ! Jouez au basket ! Y a pas d’animosité, pas de conflit ».

Malgré les spéculations, l'ailier assure donc ne nourrir aucune rancœur envers son ancien coéquipier. Reste à savoir si les deux joueurs parviendront à échanger directement pour mettre fin aux interprétations entourant leur séparation.