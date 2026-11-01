"Ça fait plaisir" : Frank Ntilikina brille enfin avec Paris, seul leader de Betclic ÉLITE, et éclipse le record de Jeremiah Hill

Dans une rencontre disputée de bout en bout, l'Élan Chalon a frôlé une grosse surprise en poussant le Paris Basketball en prolongation à l'Adidas Arena (116-112).

36 points pour Jeremiah Hill

D'entrée de jeu, les Bourguignons ont pris leurs distances. Grâce à un jeu rapide en transition et une efficacité redoutable, les hommes d'Elric Delord ont imposé un rythme infernal et profité des maladresses adverses.

Dans le dur en début de match, les Parisiens ont ensuite vite réagi pour recoller au score grâce notamment à l'activité de Jeremy Morgan (16 points). Malgré cette belle réaction d'orgueil du Paris Basketball, l'Élan Chalon a conservé l'avantage à l'issue d'un premier quart-temps accroché (21-26).

L'Élan Chalon a longtemps continué sa marche en avant, avec un joueur en état de grâce : Jeremiah Hill, auteur de son record en carrière avec 36 points à 14/24, une unité devant son récital d'Antarès l'année dernière.

"Super important pour nous d'aller chercher cette victoire"

Mais au micro de DAZN, l'artiste américano-camerounais préférait retenir les largesses défensives de son équipe. Car Chalon n'a effectivement pas su gérer son avance, à cause notamment d'un gros trou d'air en début de quatrième quart-temps (102-91, 35e minute), où Joël Ayayi a affiché toute sa confiance du moment, proche d'un triple-double après son 30 d'évaluation à Roanne.

Un improbable 0-10 de l'Élan dans les trois dernières minutes aura finalement poussé Paris à trembler jusqu'au bout, avec une prolongation que les hommes de Maxime Lefèvre auraient pu s'épargner.

Le duo Nadir Hifi (27 points) - Mouhamed Faye a toutefois définitivement scellé le destin de la soirée dans les cinq minutes supplémentaires (116-112).

"On a été allé la chercher", apprécie Frank Ntilikina, interrogé par DAZN. "On a joué face à une belle équipe de Chalon, qui est en forme, qui a fait des bons résultats. Ils ont joué leur jeu avec agressivité en première mi-temps mais on a su rectifier le tir ensuite. Avec nos blessures et le calendrier, c'était super important pour nous d'aller chercher cette victoire."

Pour cause, ce succès permet à Paris de devenir seul leader en Betclic ÉLITE, dernière équipe invaincue après les défaites surprises de Dijon et Villeurbanne.

"Le premier bon match" de Ntilikina

En sus, l'ancien meneur des Knicks a été l'une des grosses histoires de la soirée. Auteur de quatre premières sorties très décevantes avec le maillot du Paris Basketball (4 points à 1/13 en cumulé), l'international français a enfin mis le nez à la fenêtre avec 15 points à 5/11 en 17 minutes, en étant lancé dans le cinq de départ.

"Ça fait plaisir", savoure-t-il, et ne serait-ce que de rejouer, lui qui a quasiment manqué un mois de compétition en octobre, avant de revenir cette semaine face au Maccabi."C'est mon premier bon match avec l'équipe. Je tiens à remercier le coaching staff et mes coéquipiers car j'ai eu beaucoup d'aide. Paris a un style de jeu atypique. C'est le challenge que je voulais." Et il est enfin lancé ?