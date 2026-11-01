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"Ça fait plaisir" : Frank Ntilikina brille enfin avec Paris, seul leader de Betclic ÉLITE, et éclipse le record de Jeremiah Hill

En conclusion de la 6e journée de Betclic ÉLITE, le Paris Basketball a dû batailler jusqu'au bout de la prolongation pour maîtriser l'Élan Chalon (116-112), avec Frank Ntilikina en facteur X.
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Résumé
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"Ça fait plaisir" : Frank Ntilikina brille enfin avec Paris, seul leader de Betclic ÉLITE, et éclipse le record de Jeremiah Hill
Frank Ntilikina, 15 points en 17 minutes
Crédit photo : Victor Lecomte
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Dans une rencontre disputée de bout en bout, l'Élan Chalon a frôlé une grosse surprise en poussant le Paris Basketball en prolongation à l'Adidas Arena (116-112).

Paris Basketball 116 - 112 Chalon · Betclic ELITE 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Paris BasketballChalon
PTSNadir Hifi 27Jeremiah Hill 36
REBJoël Ayayi 9Carl Ponsar 8
PDJoël Ayayi 9Mathéo Leray 7

Statistiques d'équipe

Paris BasketballChalon
TIRS42,9 %50,6 %
3PTS16/4711/33
LF22/2519/24
REB4842
RO2417

36 points pour Jeremiah Hill

D'entrée de jeu, les Bourguignons ont pris leurs distances. Grâce à un jeu rapide en transition et une efficacité redoutable, les hommes d'Elric Delord ont imposé un rythme infernal et profité des maladresses adverses.

Dans le dur en début de match, les Parisiens ont ensuite vite réagi pour recoller au score grâce notamment à l'activité de Jeremy Morgan (16 points). Malgré cette belle réaction d'orgueil du Paris Basketball, l'Élan Chalon a conservé l'avantage à l'issue d'un premier quart-temps accroché (21-26).

L'Élan Chalon a longtemps continué sa marche en avant, avec un joueur en état de grâce : Jeremiah Hill, auteur de son record en carrière avec 36 points à 14/24, une unité devant son récital d'Antarès l'année dernière.

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
36
PTS
4
REB
7
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
116 112
CHA

"Super important pour nous d'aller chercher cette victoire"

Mais au micro de DAZN, l'artiste américano-camerounais préférait retenir les largesses défensives de son équipe. Car Chalon n'a effectivement pas su gérer son avance, à cause notamment d'un gros trou d'air en début de quatrième quart-temps (102-91, 35e minute), où Joël Ayayi a affiché toute sa confiance du moment, proche d'un triple-double après son 30 d'évaluation à Roanne.

Joël AYAYI
Joël AYAYI
16
PTS
9
REB
9
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
116 112
CHA

Un improbable 0-10 de l'Élan dans les trois dernières minutes aura finalement poussé Paris à trembler jusqu'au bout, avec une prolongation que les hommes de Maxime Lefèvre auraient pu s'épargner.

Le duo Nadir Hifi (27 points) - Mouhamed Faye a toutefois définitivement scellé le destin de la soirée dans les cinq minutes supplémentaires (116-112).

"On a été allé la chercher", apprécie Frank Ntilikina, interrogé par DAZN. "On a joué face à une belle équipe de Chalon, qui est en forme, qui a fait des bons résultats. Ils ont joué leur jeu avec agressivité en première mi-temps mais on a su rectifier le tir ensuite. Avec nos blessures et le calendrier, c'était super important pour nous d'aller chercher cette victoire."

Pour cause, ce succès permet à Paris de devenir seul leader en Betclic ÉLITE, dernière équipe invaincue après les défaites surprises de Dijon et Villeurbanne.

"Le premier bon match" de Ntilikina

En sus, l'ancien meneur des Knicks a été l'une des grosses histoires de la soirée. Auteur de quatre premières sorties très décevantes avec le maillot du Paris Basketball (4 points à 1/13 en cumulé), l'international français a enfin mis le nez à la fenêtre avec 15 points à 5/11 en 17 minutes, en étant lancé dans le cinq de départ.

Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
15
PTS
2
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
116 112
CHA

"Ça fait plaisir", savoure-t-il, et ne serait-ce que de rejouer, lui qui a quasiment manqué un mois de compétition en octobre, avant de revenir cette semaine face au Maccabi."C'est mon premier bon match avec l'équipe. Je tiens à remercier le coaching staff et mes coéquipiers car j'ai eu beaucoup d'aide. Paris a un style de jeu atypique. C'est le challenge que je voulais." Et il est enfin lancé ?

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Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.

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